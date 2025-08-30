Horoscope Today August 30th 2025 : 2025 ఆగస్టు 30వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కాలం సహకరిస్తోంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో విశేష లాభాలుంటాయి, కుటుంబంలో సంతోషకరం సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. నూతన వస్త్రాభరణాల యోగం ఉంది. వృత్తి పరమైన ప్రయాణాలు అనుకూలం. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషంగా గడుస్తుంది. చేపట్టిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ధనలాభాలు ఉంటాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విదేశీ బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.
మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు అవలీలగా అధిగమిస్తారు. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయవద్దు. ఉద్యోగులకు మిశ్రమ సమయం. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. సన్నిహితుల నుంచి ఆర్థిక లబ్ధి ఉండవచ్చు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తిగా పరమైన ఒత్తిడులు చుట్టుముడతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. పట్టుదలతో పనిచేస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఒక ఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. వివాదాలు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు చేటు తెస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తే మంచిది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు, వెంచర్సు మొదలు పెట్టడానికి, పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనుకూలమైన సమయం. ధార్మిక కార్యక్రమాలు, దేవాలయ సందర్శన సంతృప్తి కలిగిస్తాయి. కొన్ని అనుకోని ఘటనలతో విషాదంలో మునిగిపోతారు. భూమి, స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్యం కూడా కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. కాలం సహకరించడం లేదు కాబట్టి ప్రతి విషయంలో ఆచితూచి అడుగేయాలి. తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సలహాలు పాటిస్తే మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలుంటాయి. శనిధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు పొందవచ్చు.
తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. నూతన భూ, గృహ వాహన యోగాలున్నాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో సత్వర విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. పదోన్నతులు, ఆర్థిక లాభాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. శత్రుభయం తొలగిపోతుంది. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. గ్రహబలం సంపూర్ణంగా సహకరిస్తోంది. కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం, ఆర్థికవృద్ధి ఉంటాయి. ఏ పని తలపెట్టినా విజయం వెన్నంటే ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. ఆస్తి వ్యవహారాల ఒప్పందాలు చేయడానికి ఇది సరైన రోజు. ఉద్యోగులు తమ ఉన్నతాధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. శత్రుభయం ఉంది. అవమానకర ఘటనలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. సహోద్యోగులతో, పై అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించండి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయవద్దు. కీలక వ్యవహారాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృధా ఖర్చులు నివారించండి. గణపతి ఆరాధన శుభప్రదం.
మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా సందర్భానుసారం నడుచుకోవడం మంచిది. చేపట్టిన పనుల్లో పట్టుదలతో వ్యవహరిస్తే ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. వ్యాపారులకు ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గిస్తే మంచిది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.