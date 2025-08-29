ETV Bharat / spiritual

ఈ రాశుల వారికి నేడు ఖర్చులు అధికం! ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా!! - HOROSCOPE TODAY AUGUST 29TH 2025

2025 ఆగస్టు 29వ తేదీ (శుక్రవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today August 29th 2025
Horoscope Today August 29th 2025 (Source: ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 29, 2025 at 12:00 AM IST

4 Min Read

Horoscope Today August 29th 2025 : 2025 ఆగస్టు 29వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు ఈ రోజు పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ముందుచూపుతో ఆర్థిక పురోగతి సాధిస్తారు. మీరు సాధించిన విజయాలు మిమ్మల్ని అందరిలో ప్రత్యేకంగా నిలబెడతాయి. ఖర్చుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ దత్తాత్రేయస్వామి ధ్యానం శుభప్రదం.

వృషభం (Taurus) :వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిపరమైన అనుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగ స్థిరత్వం కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యక్తిగతంగా ఘర్షణలు, వాదనలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. స్వీయ గౌరవానికి భంగం కలగకుండా చూసుకోండి. ఆర్థికంగా అంత అనుకూలం కాదు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శ్రేయస్కరం.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పురోగతి ఉంటుంది. మీ మనస్సుకు నచ్చిన అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. మీ పరోపకార గుణం కారణంగా సమాజంలో మీ స్థాయి పెరుగుతుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ధనధాన్య లాభాలున్నాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. దైవబలంతో అనుకున్న పనులన్నీ నెరవేరుతాయి. మీ ప్రతిభతో కొన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆత్మీయుల సహాయ సహకారాలు ఉంటాయి. గ్రహాల అనుకూలత వలన శత్రువులు కూడా మిత్రులు అవుతారు. నూతన వస్తువాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు రాకుండా చూసుకోండి. బుద్ధిబలంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. మనోబలం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ప్రతికూల ఆలోచనలు, అనవసర భయాందోళనలు విడిచి పెడితే మంచిది. ఆదాయం మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో అందరినీ కలుపుకుని ముందుకు పోవడం వలన సత్ఫలితాలు సాధించవచ్చు. చేపట్టిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా అంత అనుకూలంగా కాదు. ఆదాయం ఆశించిన మేరకు ఉండకపోవచ్చు. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం కూడా కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారులు పెట్టుబడులు సేకరించడానికి అనువైన సమయం. డబ్బు, ఆర్థిక వ్యవహారాలకు సంబంధించి ఖచ్చితంగా వ్యవహరిస్తే మంచిది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. మీ మాట తీరు, కోపం అదుపులో ఉంచుకుంటే మంచిది. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. వాహన ప్రమాదాలకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడం ప్రశాంతతనిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పనిభారం, శ్రమ పెరగవచ్చు. ఒక వ్యవహారంలో ధనలాభం అందినట్లే అంది చేజారిపోతుంది. ఆర్థిక పరమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. నిరాశావాదాన్ని వీడితే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తప్పనిసరి. హనుమాన్ చాలీసా పరాయణతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

మకరం (Capricorn) : మకరం
మకరరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో సహచరుల సహకారం తప్పనిసరి. వ్యాపారంలో ఒడిదొడుకులు ఉండవచ్చు. సమయానుకూలంగా నడుచుకుంటే ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగులకు స్థానచలనం సూచన ఉంది. వృధా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా గడిచిపోతుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. వ్యాపారులకు శుభయోగాలున్నాయి. దైవబలం సదా రక్షిస్తోంది. మనోధైర్యంతో చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆదాయం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో శాంతియుత వాతావరణం ఉంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రీలక్ష్మి యోగం అనుకూలిస్తోంది. ఆశించిన ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. ఇంటా బయట సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ప్రణాళికబద్ధంగా వ్యవహరించి స్థిరత్వం సాధిస్తారు. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. సిద్ధి గణపతి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

