Horoscope Today August 28th 2025 : 2025 ఆగస్టు 28వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. బంధు మిత్రులతో వేడుకల్లో ఆనందంగా గడుపుతారు. గృహ సంబంధ విషయాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఉంది. వృత్తి వ్యాపారాల వారికి అనుకూలంగా ఉంది. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. శివుణ్ని ప్రార్ధిస్తే శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కొన్ని ఊహించని సంఘటనలు ఈ రోజు మీ జీవితాన్ని మలుపు తిప్పుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. బుద్ధిబలంతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎవరికీ డబ్బు అప్పుగా ఇవ్వద్దు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య భేదాభిప్రాయాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పురోగతి సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి ఆనందం కలిగిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడపడం సంతృప్తిని కలుగజేస్తుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లదకరంగాసాగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. దుర్గాదేవి ఆరాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. మీ వృత్తిజీవితం ఓ కీలక ఘట్టానికి చేరుతుంది. ఉద్యోగులకు బదిలీ, ప్రమోషన్, జీతం పెంపు వంటి శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా మీ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. కొత్త ఉద్యోగంలో చేరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారులు ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పాత పరిచయాలు, స్నేహాలను పునరుద్ధరించుకునేందుకు, కొత్త పరిచయాలు పెంచుకునేందుకు ఇది మంచి సమయం. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. స్నేహితులు, బంధువులు రాకతో ఇంట్లో ఆహ్లాకదరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ధనధాన్య లాభాలున్నాయి. వృత్తి పరంగా శుభవార్తలు వింటారు. దూరదృష్టితో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. మానసికమైన ఆందోళన అధికంగా ఉంటుంది. ఇతరుల విమర్శలు, నిందలు పట్టించుకోవద్దు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పనిభారం పెరగవచ్చు. అధికారులతో సమయానుకూలంగా నడుచుకుంటే మంచిది. మొహమాటంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. వృధా ఖర్చులు నివారించండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. శని ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రత్యర్థులకు గట్టి పోటీ ఇస్తారు. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు సునాయాసంగా అధిగమిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబంతో తీర్ధయాత్రలకు వెళ్తారు. దైవారాధనతో ప్రశాంతత పొందుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అభయ ఆంజనేయస్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది. తారాబలం అనుకూలంగా ఉన్నందున చేపట్టిన ప్రతిపనిలోను విజయం సాధిస్తారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. సన్నిహితులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. తారాబలంగా అనుకూలంగా ఉంది. అన్ని విధాలా ఈ రోజు మీకు కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మీ ప్రతిభకు పురస్కారం అందుకుంటారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదకరంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన కాలం నడుస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. పని ప్రదేశంలో బహుమతులు, ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగమార్పు కోసం ఎదురు చూసే వారు మరికొంత కాలం ఆగితే మంచిది. వ్యాపారులకు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. సమిష్టి నిర్ణయాలతో మంచి లాభాలు గడిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. అనారోగ్యం, బద్దకం వృత్తికి ఆటంకం కలిగిస్తాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారులు ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. పోటీ దారులతో తగాదా పడవద్దు. ఉద్యోగులు పై అధికారులతో వ్యవహరించేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త గా ఉండాలి. ఖర్చులు అధికంగా ఉండవచ్చు. విదేశాల నుంచి అందిన శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. విజయ గణపతి దర్శనంతో విజయాలు చేకూరుతాయి.
మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కొన్ని అనుకోని సంఘటనలతో చిక్కుల్లో పడతారు. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. పని ప్రదేశంలో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోధైర్యం కోల్పోవద్దు. దైవారాధన మానవద్దు. ఆరోగ్య సంబంధమైన విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. వైద్య ఖర్చులు పెరగడంతో అశాంతిగా ఉంటారు. శనిధ్యానంతో మేలు చేకూరుతుంది.