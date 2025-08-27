Horoscope Today August 27th 2025 : 2025 ఆగస్టు 27వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో నూతన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో శ్రద్ధ లోపించకుండా జాగ్రత్త వహించండి. గతంలో ఇబ్బంది పెట్టిన కొన్ని సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగితే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆర్థికంగా అనుకూలమైన సమయం. ఆరోగ్యం కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. విఘ్న వినాయకుని దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కీలక సమావేశాలు, చర్చలలో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. వ్యాపారులకు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. లాభాలు పెరగడంతో ధనవృద్ధి ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గణపతికి గరిక సమర్పిస్తే శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో కొంత అనిశ్చితి నెలకొంటుంది. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో సందిగ్ధతలో ఉంటారు. ఎవరితోనూ వాదనలకు, ఘర్షణలకు దిగవద్దు. స్థిరాస్తులు, వారసత్వపు ఆస్తుల గురించిన చర్చ వాయిదా వెయ్యండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. గణపతి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ధర్మసిద్ధి ఉంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మధ్యమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో ప్రయత్నలోపం లేకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో పనిచేస్తే అద్భుత ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ వ్యవహారాలలో అపార్ధాలకు తావు లేకుండా చూస్కోండి. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభప్రదం.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ స్వధర్మమే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా నెరవేరడంతో ఆనందంగా ఉంటారు. చేపట్టిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆర్థికంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. సిద్ధి గణపతి ప్రార్ధన శుభప్రదం.
కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మంచి మాటలతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మీ మాటకు విలువ, గౌరవం ఉంటుంది. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. బుద్ధి బలంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ధనధాన్య లాభాలున్నాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆదాయం స్వల్పంగా పెరుగుతుంది. ఇంటా బయట అనవసర ఘర్షణలకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రయాణాలలో జాగ్రత్త వహించాలి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలుంటాయి. గణపతిని పూజిస్తే శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన ప్రతీ పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. మీ పనితీరుకు ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ప్రమోషన్ ఛాన్స్ కూడా ఉంది. అవివాహితులకు కల్యాణ యోగం ఉంది. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వ్యాపార సంబంధమైన ప్రయాణం చేసే అవకాశం వుంది. పిత్రార్జితం ద్వారా లబ్ది పొందుతారు. ఉద్యోగులు అధికారులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. ఆర్థికంగా తగిన జాగ్రత్తలు అవసరం. ఆరోగ్యపరమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం మంచిది.
మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. లక్ష్యసాధన నుంచి మనసు మళ్లకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో తీవ్రమైన కృషితోనే ఆశించి ఫలితాలు ఉంటాయి. పనిభారం, ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో కలహాలు రాకుండా చూసుకోండి. వృత్తి పరమైన ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన ఒత్తిడి, ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. నూతన అవకాశాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక పురోగతి ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహార యాత్రలకు వెళ్తారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అనుకూల ఫలితాలు, పురోగతి ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. సన్నిహితులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.