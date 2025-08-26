Horoscope Today August 26th 2025 : 2025 ఆగస్టు 26వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఎలాంటి ప్రతికూలతలు లేని మంచిరోజు. ఈ శుభ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఈ రోజు మిమ్మల్ని లక్ష్మీ దేవి విశేషంగా అనుగ్రహిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అంచనాలకు మించిన ఆర్థిక లాభాలను అందుకుంటారు. బంధుమిత్రులతో వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి. కీలక సమావేశాలు, చర్చల్లో రాణిస్తారు. ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు తమ పనితీరుతో అధికారులను మెప్పిస్తారు. ఆర్థికంగా ఆశించిన ఫలితాలు ఉండకపోవచ్చు. వ్యక్తిగతంగా ఒక సమస్య ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా చక్కటి శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. కీలక వ్యవహారంలో బుద్ధిబలంతో పురోగతి సాధిస్తారు. అవసరానికి సరిపడా ధనం అందుతుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో పురోగతి సంతోషం కలిగిస్తుంది. వ్యాపారులకు కొత్త ప్రాజెక్టులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. స్నేహితులను, ప్రియమైన వారిని కలవడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. మనోధైర్యంతో ముందుకెళ్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు అవసరం. సామాజిక పరపతి పెరుగుతుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి శ్రమతో కూడిన ఫలితాలుంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ పెరుగుతాయి. కుటుంబసభ్యుల ప్రోత్సాహంతో కీలక వ్యవహారాల్లో ముందడుగు వేస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో అభిప్రాయభేదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. సరళంగా, సౌమ్యంగా మాట్లాడడం వలన శత్రువులు ఉండరు. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా గడిచిపోతుంది. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. గత కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పెట్టిన సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక లాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో, స్నేహితులతో సరదాగా , సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం గురించి తప్పకుండా శ్రద్ధ పెట్టాలి. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. శ్రీరామ నామజపం మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఎవరితోనూ అనవసర చర్చల్లోకి దిగవద్దు. కుటుంబ సభ్యులతో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి. కోర్టు కేసులకు సంబంధించి జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు, ఆకస్మిక ప్రమాదాలకు అవకాశం ఉంది. ఈశ్వర ఆరాధన కఠిన సమయాల్లో సహాయం చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో ఆశించిన ఆర్ధిక లాభాలు ఉంటాయి. వివాహం కావలసివారికి ఈ రోజు శుభప్రదమైన రోజు. వ్యాపారులు ఆర్థికపరంగా చాలా లాభపడవచ్చు. ఉద్యోగులు తమ ప్రతిభతో పై అధికారులను మెప్పిస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. గొప్ప శుభసమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు, ఆర్థిక లాభాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో లాభాల పంట పండుతుంది. ముందుచూపుతో ఆర్థిక వ్యవహారాలు చక్కబెడతారు. వ్యాపారానికి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. పిత్రార్జితం ద్వారా లాభ పడతారు.అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. దుర్గాదేవి ధ్యానం మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంది. అభివృద్ధికి సంబంధించిన ఆలోచనలు ఆచరణలో పెడతారు. ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగులకు స్థానచలనం ఉండవచ్చు. కళాకారులు, రచయితలు మంచి నైపుణ్యం ప్రదర్శించి సత్కారాలు అందుకుంటారు. ఒత్తిడి దరిచేరనీయకండి. అవసరానికి సరిపడా ధనసహాయం అందుతుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. వృత్తి పరంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఒత్తిడి వుండే అవకాశం వుంది. మీ మాటతీరుతో కుటుంబంలో కలహాలు ఏర్పడవచ్చు. మాటలు జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి. చట్టవిరుద్దమైన పనులు చేయవద్దు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహగతులు అనుకూలంగా ఉన్నందున ఏ పని తలపెట్టినా విజయం వెన్నంటే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మీడియా, కళారంగం వారికి అన్ని విధాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసివస్తాయి. మీరు సాధించిన విజయం మీకు గుర్తింపు తెస్తుంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ప్రియమైన వారితో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.