ఆ రాశివారికి ఈ రోజు జలగండం- జాగ్రత్తగా ఉంటే బెటర్! - HOROSCOPE TODAY

2025 ఆగస్టు 25వ తేదీ (సోమవారం) రాశిఫలాలు

Published : August 25, 2025 at 12:02 AM IST

Horoscope Today August 25th 2025 : 2025 ఆగస్టు 25వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో అనుకోని అవాంతరాలు ఎదురవుతాయి. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. బంధు మిత్రులతో కలహాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆర్థిక సమస్యలు ఏర్పడకుండా ఖర్చులు అదుపు చేయండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలుంటాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి ఈ రోజు మాట్లాడే మాటల్లో, చేసే పనుల్లో ఆచి తూచి వ్యవహరించాలి. పరుషమైన మాటతీరు, కోపాన్ని నియంత్రించుకుంటే మంచిది. ఇంటా బయటా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనే అవకాశముంది. సహనం, శాంతం అలవరచుకుంటే మంచిది. జలగండం ఉంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు జలాశయాలకు దూరంగా ఉండండి. శివాభిషేకంతో ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం కోసం చేసే ప్రయత్నాలలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ ప్రత్యర్థులు అపజయం చవి చూస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సమిష్టి నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. వ్యతిరేక పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారుతాయి. ఆర్థికంగా ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసంతో పనిచేసి అనుకున్న పనులు సాధిస్తారు. దైవబలం రక్షిస్తోంది. కీలక వ్యవహారాల్లో అందరినీ కలుపుకుని ముందుకు పోవడం మంచిది. మనోబలం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక లావాదేవీల నిర్వహణలో జాగ్రత్త వహించండి. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో సత్ఫలితాలుంటాయి.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా గడిచిపోతుంది. మానసిక ఉల్లాసం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. బంధు మిత్రులతో వేడుకల్లో, శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. పనిప్రదేశంలో, ఇంట్లో ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. కీలమైన పనిలో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. స్నేహితులతో, ప్రియమైన వారితో విహార యాత్రలకు వెళ్తారు. న్యాయపరమైన పనుల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ రాశి వారికి ఈ రోజు ఒక తిరుగులేని రోజు! మీ కలలు, ఆశయాలు అన్ని ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పదోన్నతులు, ఆర్థిక లాభాలు మెండుగా ఉంటాయి. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. భూమి, భవనాలకు సంబంధించి ఒప్పందాలు ఖరారు చేసుకోవడానికి ఇది మంచిరోజు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులు పూర్తి చేయడం కష్టతరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సమస్యలు ఎదురవుతాయి. పనిప్రదేశంలో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. తీర్ధయాత్రలు, దైవ దర్శనం, ధార్మిక కార్యకలాపాలు కొంత ఉపశమనం కలిగించవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలం కాదు. చేపట్టిన పనుల్లో బద్ధకం, అలసత్వం విడిచి పెట్టాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆశించిన ఫలితాల కోసం గట్టి కృషి అవసరం. సంతానం పురోగతి పట్ల ఆందోళన నెలకొంటుంది. కోపం మీద అదుపు తెచ్చుకోండి. ఆరోగ్యం మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టడం అవసరం. అనుకోని ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. శనిధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధి కోసం, ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు సఫలీకృతం అవుతాయి. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు భాగస్వాముల నుంచి ఆర్థిక లబ్ది ఉండవచ్చు. లాభాలు కూడా గణనీయంగా పెరుగుతాయి. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం మేలు చేస్తుంది.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. తారాబలం అనుకూలించడం లేదు. అధికారులతో ఆచి తూచి వ్యవహరించాలి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తే మంచిది. జీవిత భాగస్వామితో చిన్న చిన్న గొడవలతో కలత చెందుతారు. ప్రతికూల ఆలోచనలు, నిరాశావాదాన్ని వీడి ముందుకు సాగితే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోబలాన్ని కోల్పోవద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. అభయ ఆంజనేయ స్వామి దర్శనం శుభకరం.

