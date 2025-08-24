ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారు వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి- లేకుంటే నష్టపోవడం ఖాయం- హనుమ ఆరాధన శుభకరం! - HOROSCOPE TODAY

2025 ఆగస్టు 24వ తేదీ (ఆదివారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 24, 2025 at 12:01 AM IST

4 Min Read

Horoscope Today August 24th 2025 : 2025 ఆగస్టు 24వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆశించిన ధనలాభాలు ఉంటాయి. ఒక వ్యవహారంలో డబ్భు చేతికి అందుతుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొంటారు. ఆస్తిని వృద్ధి చేస్తారు. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. అధికారులతో వినయంగా నడుచుకోండి. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పనిభారం, శ్రమ, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పనులు వాయిదా వేయకుండా ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవడం వలన సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు. కపటంతో ప్రవర్తించే వారిని బుద్ధిబలంతో ఎదుర్కోవాలి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అనుభవజ్ఞుల సహకారంతో చేపట్టిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. చంచల బుద్ధితో నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. వ్యాపారులు ఆశించిన లాభాల కోసం గట్టి ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆర్థిక పరంగా ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. విశేషమైన ధనయోగాలున్నాయి. నూతన వాహన యోగం, పదవీ యోగం ఉన్నాయి. మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు శుభ ఫలితాలనిస్తాయి. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధ శుభప్రదం.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆచితూచి నడుచుకోవాలి. శత్రువులను తక్కువగా అంచనా వేయవద్దు. వ్యాపారంలో అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. కొందరి ప్రవర్తన మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. ఆదాయానికి తగిన వ్యయం ఉంటుంది. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ఆపదలు తొలగిపోతాయి.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహంతో అన్ని పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో సంతోషాన్ని నింపుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటాయి. అధికారుల అండదండలు ఉంటాయి. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కీలక వ్యవహారాల్లో నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. పదోన్నతులు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా శుభ యోగాలుంటాయి. ఖర్చులు తగ్గడం, ఆదాయం పెరగడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శన శుభప్రదం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. ఒక వ్యవహారంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు భారీ లాభాలు ఉండవచ్చు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. సామాజికంగా కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. అభయ ఆంజనేయస్వామి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి, గ్రహసంచారం అంత అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి తీవ్రమైన కృషితోనే ఆశించిన ఫలితాలు పొందగలరు. ఉద్యోగంలో మార్పు కోరుకునే వారికి అనువైన సమయం. కీలక చర్చలలో మీ వాగ్ధాటికి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కోర్టు వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. వివాదాలు దూరంగా ఉండండి. శని ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. బంధు మిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆర్థికంగా, వృత్తి పరంగా ఆశించిన ప్రయోజనాలు ఉండడంతో ఆనందంగా ఉంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసం, దృఢ నిశ్చయంతో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా గడుస్తుంది. సామాజిక పరపతి బలాన్నిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శ్రమ పెరగవచ్చు. వృత్తి ఉద్యోగాలలో ఉన్నత స్థానంలో నిలవాలనుకుంటే తీవ్రంగా కృషి చేయాలి. కీలక వ్యవహారాల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడిపితే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.

