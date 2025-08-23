Horoscope Today August 23rd 2025 : 2025 ఆగస్టు 23వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. సంతానం పురోగతి సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగులకు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. స్థానచలనం ఉండవచ్చు. పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. వైద్యవృత్తి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ఉన్నవారికి ఈ రోజు మంచి ఫలవంతమైన రోజు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. నిజాయితీ, ఆత్మ విశ్వాసంతో పనిచేసి అనుకున్నది సాధిస్తారు. అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. ప్రయత్న పూర్వకంగా పిత్రార్జిత ఆస్తిని పొందుతారు. ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్థిక సహాయం లభిస్తుంది. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది
మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులు తెలివిగా, జాగ్రత్తగా పెట్టుబడి పెడితే అధిక లాభాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. పనిభారంతో ఒత్తిడికి లోనవుతారు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు వాయిదా వేయండి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాలి. ఆర్థిక సమస్యలు చుట్టు ముడతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో గొడవలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రతికూల ఆలోచనలు మదిలోకి రానీయకండి. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. చేపట్టిన ప్రతీ పనిని సమర్థవంతంగా పూర్తి చేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పనిచేస్తాయి. కుటుంబంలో చిన్నపాటి సమస్యలున్నా సర్దుకుంటాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.
కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక పని ఈ రోజు పూర్తవుతుంది. మొండితనం, ఉద్రేక స్వభావం వీడితే మంచిది. కొన్ని అనుకోని సంఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం
తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా, వృత్తి పరంగా ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. మంచి శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఈ శుభ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. కుటుంబంతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఆంజనేయస్వామి దండకం పఠిస్తే శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా గడిచిపోతుంది. ధర్మబద్ధమైన ఆలోచనలు కార్యరూపంలో పెడతారు. ఉద్యోగంలో అదృష్టం వరిస్తుంది. వ్యాపారులు కృషి పట్టుదలతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ప్రయోజనాలుంటాయి. వృత్తి పరంగా ఒక వ్యవహారంలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తారు. మీ ప్రతిభతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో సమస్యగా అనిపించిన విషయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. బంధువులతో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థిక లావాదేవీలు మోసపూరితంగా ఉంటాయి కాబట్టి జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు అశ్రద్ధ చెయ్యకండి. ఒక సంఘటనతో మానసిక ప్రశాంతత కోల్పోతారు. శివారాధనతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ఈ రోజు లాభసాటిగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పని ఒత్తిడి, శ్రమ పెరగవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కోపం అదుపులో ఉంచుకోండి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. శివ పంచాక్షరీ మంత్రజపం శక్తినిస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. పనిప్రదేశంలో ఉత్సాహం, ఆనందం, నిండి ఉంటుంది. పట్టుదల, ఆత్మవిశ్వాసం కలిసికట్టుగా ఈ రోజు అద్భుతాలు సృష్టిస్తాయి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు, భూ గృహ వాహన యోగాలున్నాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి తారాబలం ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక అంశాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. గిట్టనివారు తప్పుదోవ పట్టించే ప్రమాదముంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. కుటుంబంలో ఏర్పడే చిన్న చిన్న కలహాలు పెద్దవి చేసుకోవద్దు. పెద్దల పట్ల దూకుడుగా వ్యవహరించకండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భుజంగ స్తోత్రం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.