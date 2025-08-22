ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశి వారికి నేడు ఉద్యోగంలో కీలక మార్పులు- అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే ఛాన్స్! - HOROSCOPE TODAY

2025 ఆగస్టు 22వ తేదీ (శుక్రవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 22, 2025 at 12:01 AM IST

Horoscope Today August 22nd 2025 : 2025 ఆగస్టు 22వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోధైర్యంతో చేపట్టిన పనుల్లో విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఒక వ్యవహారంలో పెద్దల ప్రశంసలు పొందుతారు. ఉద్యోగంలో కీలక మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశముంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి. కుటుంబ సమస్యల పట్ల బాధ్యతతో మెలిగితే మంచిది. కొన్ని సంఘటనలు మనస్థాపం కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన అనుకూలత ఉంటుంది. కీలక పనులలో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు తొలగిపోయి సంతోషంగా ఉంటారు. ఆదాయం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. బంధువులు, ప్రియమైన వారితో సరదాగా సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆర్థిక సమస్యలు, రుణభారం తొలగిపోతాయి. ఆస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో హోదా పెరగవచ్చు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనేక ఆశ్చర్యకర సంఘటనలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆర్థిక లాభాలున్నాయి. ప్రియమైన వారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కొన్ని అనుకోని సంఘటనలు మిమ్మల్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కీలక వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఆశించిన ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం అధిక వ్యయం చేస్తారు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచన చేయండి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అందరినీ కలుపుకొని పోవడం వలన సమస్యలుండవు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ముందుచూపుతో మెలిగితే ఖర్చులు తగ్గుతాయి. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో తోటివారి సలహాలు తప్పనిసరి. ఇంట్లో ఆనందకరమైన వాతావరణం వెల్లివిరుస్తుంది. మీ ప్రతిభతో ఉన్నతాధికారులను మెప్పిస్తారు. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. శత్రుభయం పొంచి ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. అభయ ఆంజనేయస్వామి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కొన్ని సంకట పరిస్థితులు ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలతో నష్టం వాటిల్లుతుంది. భావోద్వేగాలు అదుపులో ఉంచుకోవడం అవసరం. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. వ్యాపారులు కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో కొన్ని ఊహించని సంఘటనలు ఆందోళన కలిసాయి. పనిభారం, ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. ఖర్చులు అదుపు తప్పుతాయి. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వ్యాపార యోగం బలంగా ఉంది. వ్యాపార అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి. కమిషన్‌ వ్యాపారం, ఫైనాన్స్, పెట్టుబడులు, మీ ఆదాయాన్ని పెంచుతాయి. భారీ లాభాలను ఈ రోజు చూడబోతున్నారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. తారాబలం అనుకూలిస్తోంది కాబట్టి అన్ని రంగాల్లో ఈ రోజు విజయాన్ని చూస్తారు. ఉద్యోగులకు, వృత్తి నిపుణులకు అనువైన సమయం. మీ ప్రతిభకు, సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది.కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే సమయం మీకు సంతృప్తి, ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆదాయం పెరగడంతో ఉత్సాహంగా ఉంటారు. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. చేపట్టిన పనుల్లో తరచూ ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. ఏది ఏమైనా మనోబలం, ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఓర్పు, సహనం చాలా అవసరం. ప్రతికూల ఆలోచనలు, అనవసర భయాందోళనలు విడిచి పెట్టండి. సంకట మోచన హనుమాన్ ఆలయ సందర్శనం ఆపదలు తొలగిస్తుంది.

