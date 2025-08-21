Horoscope Today August 21st 2025 : 2025 ఆగస్టు 21వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభిస్తే సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ స్వధర్మమే మిమ్మల్ని ఉన్నత స్థానంలో నిలబెడుతుంది. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆశించిన ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో స్థిరమైన నిర్ణయాలతో పురోగతి సాధిస్తారు. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. శుభకార్యాలలో బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. నూతన వస్తువాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. వ్యాపారులకు ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాలలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కాలం అంతగా సహకరించడం లేదు కాబట్టి అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఆర్థిక నష్టాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. కుటుంబ సభ్యులతో సహనంతో మెలగాలి. శత్రువుల నుంచి ప్రమాదం పొంచి ఉంది. వ్యాపారంలో అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఇంట్లో శాంతియుత వాతావరణం ఉంటుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. బంధు మిత్రులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. వృత్తి పరంగా, ఆర్థికంగా శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. చేపట్టిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారులు వ్యాపార విస్తరణ కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధనతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కార్యసిద్ధి, ఆర్థిక లబ్ది ఉంటుంది. ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక ముఖ్యమైన పని ఇప్పుడు పూర్తవుతుంది. వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. సంపద వృద్ధి చెందుతుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ప్రియమైన వారితో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా అభివృద్ధికి చెందిన శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ప్రమోషన్ ఛాన్స్ కూడా ఉండవచ్చు. వ్యాపారులు కీలక ఒప్పందాలు చేసుకోడానికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంది. కుటుంబ కలహాల్లో మౌనం వహించడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఒత్తిడి పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. అస్థిర బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాల వలన ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. వ్యాపారంలో కొంత ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగవుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. భావోద్వేగాలు అదుపులో ఉంచుకోవడం అవసరం. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఒక సంఘటన మీ మనోబలాన్ని దెబ్బ తీస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సమన్వయ ధోరణితో మెలగాలి. మొహమాటం ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. శనిధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అదృష్టం వరిస్తుంది. చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. వ్యాపారులు చక్కగా రాణిస్తారు. లాభాలు పెరగడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగులకు పదవీయోగం, ఆర్థిక లాభాలు ఉంటాయి. సమాజంలో గౌరవం, మర్యాద పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉంది. శ్రేష్టమైన సమయం నడుస్తోంది. మీ మాటకు విలువ, గుర్తింపు పెరుగుతాయి. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో విజయాన్ని సాధిస్తారు. మీ సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. శుభకార్యాల్లో, వేడుకల్లో బంధు మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో మెరుగైన పురోగతి సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. నలుగురు గుర్తించేలా మీ అభివృద్ధి ఉంటుంది. విద్యార్థులకు ఈ రోజు శుభసూచకంగా ఉంది. ఊహించని విజయాలు సాధిస్తారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.