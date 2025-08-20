Horoscope Today August 20th 2025 : 2025 ఆగస్టు 20వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా సాగిపోతుంది. కుటుంబ వేడుకల్లో పాల్గొంటారు. బంధు మిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. విఘ్న వినాయకుని దర్శనం శుభప్రదం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శుభం చేకూరుతుంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక అంశాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. వృత్తి పరంగా కొంత శ్రమ పెరగవచ్చు. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సమస్యలు విచారం కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో అనుకున్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో అందరినీ కలుపుకుని పోవడం వలన మేలు కలుగుతుంది. ఆర్థిక లావాదేవీలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఇతరుల సహకారంతో అనుకున్న పనులు నెరవేరుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సొంత నిర్ణయాలు చేటు చేస్తాయి. వ్యాపారులు ఆశించిన లాభాల కోసం కష్టపడాలి. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీరు చేసే మంచి పనులు మీకు పేరు తెస్తాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. మనోధైర్యంతో ముందడుగు వేస్తే అన్నింటా విజయం మీదే! వ్యాపారులు కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు. లాభాల రూపంలో ధనప్రవాహం ఉంటుంది. కుటుంబంతో అనుబంధం బలోపేతం అవుతుంది. స్నేహితులు, బంధువులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకోని సమస్యలతో ఒత్తిడికి గురవుతారు. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలతో ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవబలం అండగా ఉంటుంది. చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం సిద్ధిస్తుంది. శుభప్రదమైన భవిష్యత్తు ఉంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఒక శుభవార్త మీ మనోబలాన్ని పెంచుతుంది. ఆర్థిక సమస్యలు, రుణభారం తొలగిపోతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకుంటే మంచిది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో శుభం కలుగుతుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అందరిని కలుపుకుని ముందుకు పోవడం వలన మేలు జరుగుతుంది. సన్నిహితుల మధ్య అపార్ధాలకు అవకాశం లేకుండా జాగ్రత్త పడండి. మొహమాటం వలన ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ఆరోగ్యం కూడా కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. దుర్గాదేవి ధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఆశించిన ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి. ముందుచూపుతో ఖర్చులు తగ్గించుకోవచ్చు. కుటుంబం పట్ల బాధ్యతతో ఉంటే మంచిది. కీలక వ్యవహారాల్లో ఓర్పు, సహనం అవసరం. బుద్ధిబలంతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. నవగ్రహ ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో మీ నైపుణ్యంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతుల సూచన ఉంది. స్థానచలనం కూడా ఉండవచ్చు. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ స్థిరత్వానికి సంబంధించిన ఆందోళన నెలకొంటుంది. అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. పెద్దలతో మాట్లాడేటప్పుడు కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకుని వినయంగా మాట్లాడితే మంచిది. భూములు, స్థిరాస్తులకు సంబంధించిన చర్చలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. శనిధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.