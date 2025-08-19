Horoscope Today August 19th 2025 : 2025 ఆగస్టు 19వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృతిపరంగా చేసే ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆర్థిక లాభాలు మెండుగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధు మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కనకధారా స్తోత్రం పఠిస్తే మేలు కలుగుతుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో కొంత గందరగోళం నెలకొంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరగవచ్చు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో మౌనంగా, ప్రశాంతంగా ఉండటం మంచిది. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకుంటే మంచిది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆశించిన ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులకు కలిసి వస్తుంది. పనిప్రదేశంలో మీ మాటకు గౌరవం పెరుగుతుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. స్నేహితులు, బందువులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. అనవసర ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా శుభవార్తలు అందుకుంటారు. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో కొంత అనిశ్చితి నెలకొంటుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను వాయిదా వేయండి. కుటుంబసభ్యులతో అభిప్రాయభేదాలు ఉండవచ్చు. అపార్ధాలు, కలహాలు రాకుండా మాట నియంత్రణలో పెట్టుకోండి. ఖర్చులు అధికమయ్యే అవకాశముంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. స్నేహితుల ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. వ్యాపారులకు అధిక లాభాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. విఘ్నవినాయకుని దర్శనం శుభప్రదం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారం, ఉద్యోగం ఏదైనా, అంతటా విజయమే. నూతన ప్రాజెక్టులు, ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంది. వృత్తిపరమైన అభివృద్ధి, పదోన్నతి, ఆదాయం వృద్ది వంటి శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని విషయాల్లో తారాబలం చాలా అనుకూలంగా ఉంది. పితృ వర్గం నుంచి ఆర్థికలబ్ధి పొందవచ్చు. కుటుంబ వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ రోజు వ్యాపారులకు మంచి లాభదాయకంగా ఉంది. వృత్తినిపుణులకు, ఉద్యోగులకు తోటి ఉద్యోగుల సహకారం లభిస్తుంది. కుటుంబంతో తీర్థయాత్ర చేపట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఖర్చులు పెరిగినా ఆదాయం కూడా పెరగడంతో సంతోషంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో పొరపాట్లు జరగకుండా జాగ్రత్తగా, విచక్షణతో వ్యవహరించాలి. అన్ని పనులు మీ అంచనా ప్రకారం జరగకపోవచ్చు. కొత్త పథకాలను, కార్యక్రమాలను వాయిదా వేస్తే మంచిది. కోపాన్ని నియంత్రించుకోండి. ప్రమాదకరమైన, చట్టవిరుద్ధమైన పనులకు దూరంగా ఉండండి. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషకరంగా ఉంటుంది. ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరగడంతో ఈ రోజంతా ఆహ్లదంగా గడుపుతారు. విదేశీయుల సాంగత్యంలో సంతోషంగా గడుపుతారు. స్నేహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. రచయితలకు సాహిత్యపరమైన కార్యకలాపాలకు ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. లాభాల రూపంలో ధనప్రవాహం ఉంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర లరాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో కృషికి తగిన ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులు దూరప్రాంతాలకు ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. వ్యాపారులు ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. నూతన వాహన యోగం ఉంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. తారాబలం వ్యతిరేకంగా ఉన్నందున ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ ఆచి తూచి అడుగేయండి. కొత్త పనులు, ప్రయాణాలు చేపట్టవద్దు. ఖర్చులు పెరగడంతో ఆందోళన చెందుతారు. కావాలని మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న వారెవరో గుర్తించాలి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.
మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కొన్ని సంఘటనలు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో కఠినమైన సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. ధననష్టం సంభవించే సూచనలున్నాయి. ఆరోగ్యం కూడా క్షీణించే ప్రమాదముంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. కోపావేశాలు తగ్గించుకుని సాధ్యమైనంత ప్రశాంతంగా గడపండి. కుటుంబ సభ్యులతో సామరస్యంగా వ్యవహరించండి. శనిధ్యానంతో ప్రశాంతత కలుగుతుంది.