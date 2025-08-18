ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశుల వారికి విపరీతమైన ఖర్చులు- వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే బెటర్! - HOROSCOPE TODAY

2025 ఆగస్టు 18వ తేదీ (సోమవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2025 at 12:01 AM IST

3 Min Read

Horoscope Today August 18th 2025 : 2025 ఆగస్టు 18వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాలలో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. అందివచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మిమ్మల్ని తప్పుదోవ పట్టించేవారి పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్రం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో కీలక పురోగతి ఉంటుంది. మిత్రుల నుంచి ఆర్థికంగా లబ్దిపొందే అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఒక వ్యవహారంలో నిందలు పడాల్సి వస్తుంది. ఆర్థికంగా అంత అనుకూలం కాదు. కోపావేశాలు విడిచిపెట్టి సహనంతో ఉంటే మంచిది. వివాదాలకు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉండండి. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవబలం సంపూర్ణంగా ఉంది. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ప్రతికూల పరిస్థితులను సమయస్ఫూర్తితో అధిగమిస్తారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ధనలాభం ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రతి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది. వృత్తి పరంగా ఈ రోజు తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. కుటుంబసభ్యులతో వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. కోపావేశాలు తగ్గించుకుని మౌనంగా ఉండండి. ముఖ్యమైన పనులలో పురోగతి ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు సమర్ధవంతంగా అధిగమిస్తారు. అవసరానికి బంధు మిత్రుల సహకారం అందుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ధనలాభం ఉంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అదృష్టం వరించి ఐశ్వర్యవంతులు అవుతారు. కోర్టు వ్యవహారాలకు ముగింపు లభిస్తుంది. సాహాసోపేతమైన నిర్ణయాలతో సత్ఫలితాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. మనఃసౌఖ్యం ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. బంధుమిత్రుల వల్ల ప్రయోజనం కలుగుతుంది. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ సూచన ఉంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. కొన్ని సమస్యలు మీ మానసిక ప్రశాంతతను తగ్గిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రద్ధతో ఉంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలకు అవకాశం ఉంది. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.

.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక సమస్యలు, రుణభారం పెరగవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాలి. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం కూడా కొంత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. శని ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులకు, వృత్తినిపుణులకు లాభదాయకమైన రోజు. ఆశించిన లాభాలతో పాటు పదోన్నతి పొందే సూచన కూడా ఉంది. మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా మీ అంచనాలకు మించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభప్రదం.

.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. కోర్టు వ్యవహారాలు ఓ కొలిక్కి వస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసివస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

Horoscope Today August 18th 2025 : 2025 ఆగస్టు 18వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాలలో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. అందివచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మిమ్మల్ని తప్పుదోవ పట్టించేవారి పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్రం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో కీలక పురోగతి ఉంటుంది. మిత్రుల నుంచి ఆర్థికంగా లబ్దిపొందే అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఒక వ్యవహారంలో నిందలు పడాల్సి వస్తుంది. ఆర్థికంగా అంత అనుకూలం కాదు. కోపావేశాలు విడిచిపెట్టి సహనంతో ఉంటే మంచిది. వివాదాలకు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉండండి. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవబలం సంపూర్ణంగా ఉంది. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ప్రతికూల పరిస్థితులను సమయస్ఫూర్తితో అధిగమిస్తారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ధనలాభం ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రతి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది. వృత్తి పరంగా ఈ రోజు తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. కుటుంబసభ్యులతో వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. కోపావేశాలు తగ్గించుకుని మౌనంగా ఉండండి. ముఖ్యమైన పనులలో పురోగతి ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు సమర్ధవంతంగా అధిగమిస్తారు. అవసరానికి బంధు మిత్రుల సహకారం అందుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ధనలాభం ఉంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అదృష్టం వరించి ఐశ్వర్యవంతులు అవుతారు. కోర్టు వ్యవహారాలకు ముగింపు లభిస్తుంది. సాహాసోపేతమైన నిర్ణయాలతో సత్ఫలితాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. మనఃసౌఖ్యం ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. బంధుమిత్రుల వల్ల ప్రయోజనం కలుగుతుంది. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ సూచన ఉంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. కొన్ని సమస్యలు మీ మానసిక ప్రశాంతతను తగ్గిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రద్ధతో ఉంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలకు అవకాశం ఉంది. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.

.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక సమస్యలు, రుణభారం పెరగవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాలి. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం కూడా కొంత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. శని ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులకు, వృత్తినిపుణులకు లాభదాయకమైన రోజు. ఆశించిన లాభాలతో పాటు పదోన్నతి పొందే సూచన కూడా ఉంది. మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా మీ అంచనాలకు మించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభప్రదం.

.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. కోర్టు వ్యవహారాలు ఓ కొలిక్కి వస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసివస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGUDAILY HOROSCOPE IN TELUGUHOROSCOPE DAILY IN TELUGUTODAY RASI PHALALUHOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఊదలతో "మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, డిన్నర్​కు పర్ఫెక్ట్​ - టేస్ట్​ సూపర్​!

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.