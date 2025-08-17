Horoscope Today August 17th 2025 : 2025 ఆగస్టు 17వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలి. ఉన్నతాధికారులతో వినయంగా ఉండాలి. ఉద్యోగులకు, వ్యాపారులకు కృషికి తగిన ధనలాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో మెలిగితే మంచిది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గిస్తే మంచిది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. సూర్యాష్టకం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతారు. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతి, ధన లాభం సూచన ఉంది. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబ వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి ఇంటా బయట వివాదాలు తావు లేకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని సమస్యలు ఉండవచ్చు. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఆరోగ్య సంబంధమైన సమస్యలు ఉండవచ్చు. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేష్టం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు ఈ రోజు చక్కగా కలిసి వస్తుంది. వ్యాపార విస్తరణకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. నూతన పెట్టుబడులు అందుతాయి. పితృ వర్గం నుంచి ఆర్థికలబ్ధి ఉండవచ్చు. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. అవివాహితులకు కల్యాణ యోగం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం, దృఢ నిశ్చయంతో అద్భుతాలు సాధిస్తారు. చేపట్టిన అన్ని పనులూ సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. తారాబలం అనుకూలత వలన అదృష్టం వరిస్తుంది. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ ఉండవచ్చు. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంది. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ ఉత్తమం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి. చేపట్టిన పనులన్నీ సాఫీగా సాగిపోతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. బంధు మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విదేశాల నుంచి శుభ వర్తమానం అందుకుంటారు. గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఇంటా బయట ఎటు చూసినా ప్రతికూల ఫలితాలే గోచరిస్తున్నాయి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో ఘర్షణలకు దిగవద్దు. ఇతరుల మనసు నొప్పించేలా మాట్లాడవద్దు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. తీరికలేని పనుల నుంచి కొంత విరామం తీసుకుని స్నేహితులతో సరదాగా గడుపుతారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం పనిచేస్తారు. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతం గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం, సంపద, సంతోషం, అదృష్టం అన్నీ ఒకేసారి కలిసి వస్తాయి. ఇంటి వాతావరణంలో సమన్వయ ధోరణి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో చురుగ్గా వ్యవహరిస్తారు. సహోద్యోగులు సహకారంతో అనుకూల ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆదాయం పెరగడం సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారంలో వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. సందర్భానుసారం నడుచుకుంటే సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. వ్యాపారంలో నష్ట భయం ఉంది. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ కలహాలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు పెరుగుతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. మీ స్వధర్మమే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకుంటే మంచిది. కుటుంబ కలహాలతో మానసిక ప్రశాంతత లోపిస్తుంది. కీలక నిర్ణయాల్లో స్పష్టత లేకపోవడం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కీలక సమావేశాలు, చర్చలలో రాణిస్తారు. మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. వ్యాపారులు సమిష్టి నిర్ణయాలతో విజయం సాధిస్తారు. లాభాలు పెరుగుతాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మంచిరోజు. ఆర్థిక వ్యహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.