ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు, ఆర్థిక నష్టాలు- సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం! - HOROSCOPE TODAY

2025 ఆగస్టు 16వ తేదీ (శనివారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2025 at 12:00 AM IST

4 Min Read

Horoscope Today August 16th 2025 : 2025 ఆగస్టు 16వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో పనిచేసి వృత్తిలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో సంతోషాన్ని నింపుతుంది. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం లభిస్తుంది. మీ స్వధర్మమే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలుంటాయి. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అవసరానికి డబ్బు అందుతుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో మధ్యమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఈ రోజు మొదలుపెట్టిన పనులు అసంపూర్ణంగా మిగులుతాయి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. వ్యాపారంలో నష్టాలకు గురికాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ప్రియమైన వారితో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం కొంత సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. సూర్య భగవానుని ఆరాధనతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మానసికంగా ప్రశాంతంగా, శారీరకంగా దృఢంగా ఉంటారు. మిత్రుల ద్వారా ఆర్థిక లబ్ది ఉండవచ్చు. వృత్తిపరంగా ప్రశంసలు అందుకునే అవకాశం ఉంది. కొన్ని శుభవార్తలతో మీ ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. సమాజంలో ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా కీలకమైన సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అధిక పనిభారం ఉండవచ్చు. చిన్ననాటి స్నేహితులను కలుసుకుంటారు. కొందరి ప్రవర్తన బాధ కలిగిస్తుంది. కోపాన్ని తగ్గించుకుంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.

.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారంలో ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. సంతానాభివృద్ధికి సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగులు తమ పనితీరుకు ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ధనధాన్య లాభాలున్నాయి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్రం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. శ్రేయోభిలాషుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. వృత్తి పరంగా, ఆర్థికంగా శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దైవారాధన మానవద్దు. తీర్థయాత్రలతో మానసిక ప్రశాంతత దొరుకుతుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. సమయానుకూలంగా నడుచుకుంటే చేపట్టిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. కొన్ని సంఘటనలు విచారం కలిగిస్తాయి. మనోబలం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధనతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పట్టుదలతో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. సమస్యలకు దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. ఉద్యోగులకు సహోద్యోగుల సహకారం లభిస్తుంది. వ్యాపారులు వ్యాపారంలో పోటీని సమయస్ఫూర్తితో అధిగమిస్తారు. ఆర్థికంగా మధ్యమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా చూసుకుంటే, కృషికి తగిన ఫలితాలు ఆలస్యం కావచ్చు. సహనంతో ఉండండి. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోండి. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. లక్ష్య సాధన కోసం తీవ్రంగా శ్రమించినా పనులు సకాలంలో పూర్తి కాకపోవడం నిరాశ కలిగిస్తుంది. మానసిక ప్రశాంతత తగ్గకుండా చూసుకోండి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రద్ధ పెట్టడం అవసరం. వృధా ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ఆస్తులు, భూములకు సంబంధించిన వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. అవసరానికి సరిపడా ధనం చేతికి అందుతుంది. కీలక నిర్ణయాల్లో తొందరపాటు తగదు. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకుంటే మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.

.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. స్వబుద్ధితో ఆలోచించి చేసే పనులు సత్వర విజయాలను అందిస్తాయి. లక్ష్య సాధన కోసం మీరు చేసే కృషి మీకు మంచి పేరు తెచ్చి పెడుతుంది. వృత్తి పరంగా సహచరుల సహకారం లభిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. ప్రయాణం వాయిదా వేయడం మంచిది. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. హనుమ చాలీసా పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

Horoscope Today August 16th 2025 : 2025 ఆగస్టు 16వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో పనిచేసి వృత్తిలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో సంతోషాన్ని నింపుతుంది. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం లభిస్తుంది. మీ స్వధర్మమే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలుంటాయి. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అవసరానికి డబ్బు అందుతుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో మధ్యమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఈ రోజు మొదలుపెట్టిన పనులు అసంపూర్ణంగా మిగులుతాయి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. వ్యాపారంలో నష్టాలకు గురికాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ప్రియమైన వారితో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం కొంత సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. సూర్య భగవానుని ఆరాధనతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మానసికంగా ప్రశాంతంగా, శారీరకంగా దృఢంగా ఉంటారు. మిత్రుల ద్వారా ఆర్థిక లబ్ది ఉండవచ్చు. వృత్తిపరంగా ప్రశంసలు అందుకునే అవకాశం ఉంది. కొన్ని శుభవార్తలతో మీ ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. సమాజంలో ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా కీలకమైన సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అధిక పనిభారం ఉండవచ్చు. చిన్ననాటి స్నేహితులను కలుసుకుంటారు. కొందరి ప్రవర్తన బాధ కలిగిస్తుంది. కోపాన్ని తగ్గించుకుంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.

.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారంలో ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. సంతానాభివృద్ధికి సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగులు తమ పనితీరుకు ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ధనధాన్య లాభాలున్నాయి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్రం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. శ్రేయోభిలాషుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. వృత్తి పరంగా, ఆర్థికంగా శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దైవారాధన మానవద్దు. తీర్థయాత్రలతో మానసిక ప్రశాంతత దొరుకుతుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. సమయానుకూలంగా నడుచుకుంటే చేపట్టిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. కొన్ని సంఘటనలు విచారం కలిగిస్తాయి. మనోబలం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధనతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పట్టుదలతో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. సమస్యలకు దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. ఉద్యోగులకు సహోద్యోగుల సహకారం లభిస్తుంది. వ్యాపారులు వ్యాపారంలో పోటీని సమయస్ఫూర్తితో అధిగమిస్తారు. ఆర్థికంగా మధ్యమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా చూసుకుంటే, కృషికి తగిన ఫలితాలు ఆలస్యం కావచ్చు. సహనంతో ఉండండి. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోండి. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. లక్ష్య సాధన కోసం తీవ్రంగా శ్రమించినా పనులు సకాలంలో పూర్తి కాకపోవడం నిరాశ కలిగిస్తుంది. మానసిక ప్రశాంతత తగ్గకుండా చూసుకోండి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రద్ధ పెట్టడం అవసరం. వృధా ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ఆస్తులు, భూములకు సంబంధించిన వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. అవసరానికి సరిపడా ధనం చేతికి అందుతుంది. కీలక నిర్ణయాల్లో తొందరపాటు తగదు. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకుంటే మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.

.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. స్వబుద్ధితో ఆలోచించి చేసే పనులు సత్వర విజయాలను అందిస్తాయి. లక్ష్య సాధన కోసం మీరు చేసే కృషి మీకు మంచి పేరు తెచ్చి పెడుతుంది. వృత్తి పరంగా సహచరుల సహకారం లభిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. ప్రయాణం వాయిదా వేయడం మంచిది. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. హనుమ చాలీసా పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

For All Latest Updates

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGUDAILY HOROSCOPE IN TELUGUHOROSCOPE DAILY IN TELUGUTODAY RASI PHALALUHOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మేకులు కొట్టకుండానే గోడలను అలంకరించాలా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

2035కల్లా భారత్‌కు 'సుదర్శన చక్ర'- 'ఐరన్ డోమ్‌'ను మించిన రేంజ్- శత్రుదేశాలకు ఇక చుక్కలే!

మోదీ మరో ఘనత- నాన్​స్టాప్​గా 103నిమిషాల స్పీచ్- ఇందిరా గాంధీ రికార్డ్ బ్రేక్

బ్యాట్‌మ్యాన్ అవతార్‌లో మహింద్రా BE6- 300 యూనిట్లు మాత్రమే- ఆలస్యం చేస్తే ఇక అంతే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.