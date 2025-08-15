Horoscope Today August 15th 2025 : 2025 ఆగస్టు 15వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ స్వధర్మమే మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో అందరినీ కలుపుకుని ముందుకెళ్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచే అనేక సంఘటనలు ఈ రోజు జరుగుతాయి. ఆధాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వృత్తి పరంగా శ్రమ పెరగవచ్చు. కొత్త ప్రాజెక్టులు, ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యపరమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అనుకూలిస్తోంది కాబట్టి మీరు చేసే ప్రతీ పనిలో విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు దక్కుతాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం, ఆర్థిక సంతృప్తి ఉంటాయి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. స్థిరాస్తి లావాదేవీలు, షేర్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు లాంటి వాటన్నిటికీ గొప్పగా ఉంటుంది. ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది. పెట్టుబడులు మంచి లాభాలనిస్తాయి. ఉద్యోగులకు స్వస్థానప్రాప్తి ఉంటుంది. ఈ శుభ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. శివాలయ సందర్శనం మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రద్ధ, ఏకాగ్రతతో ముందుకెళ్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉన్నతాధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. పనిప్రదేశంలో వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కీలక వ్యహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ తగ్గుతుంది. ఒక వ్యవహారంలో మీ కృషికి ధనలాభాలు అందుకుంటారు. ఆస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహమణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. స్వబుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆర్థికంగా మిశ్రమ కాలం. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న కలహాలు ఉన్నప్పటికీ సర్దుకుంటాయి. ఆధ్యాత్మిక సాధనతో మానసిక శాంతి పెరుగుతుంది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో సత్ఫలితాలు సంతోషం కలిగిస్తాయి. దైవబలం సంపూర్ణంగా ఉంది. తలపెట్టిన పనులన్నీ నిర్విఘ్నంగా పూర్తవుతాయి. కీలక సమావేశాలు, చర్చల్లో రాణిస్తారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నతస్థితి గోచరిస్తోంది. వ్యాపారంలో గొప్ప కృషితో అవరోధాలు తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక అంశాలలో అనుకూలత ఉంటుంది. నూతన వస్తువాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. సమాజంలో పరపతి గౌరవం పెరుగుతాయి. శ్రీ మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా మంచి రోజు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక లాభాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. కొన్ని శుభవార్తలు మీ సంతోషాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. ఉద్యోగులు సహచరుల సహాయ సహకారాలతో అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. పెరిగిన ఆదాయం సంతృప్తినిస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. వృత్తి పరంగా కలుగుతున్న అపజయాలకు కృంగిపోవద్దు. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ప్రయణాలు వాయిదా వేసుకోండి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. వినాయకుని ప్రార్ధనతో ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నిర్లక్ష్య వైఖరీ కారణంగా నష్టపోయే ప్రమాదముంది. కల్లోలంగా ఉన్న కుటుంబ వాతావరణంతో మీరు మానసికంగా విచారం చెందుతారు. ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో మరింత దిగులు చెందుతారు. చేపట్టిన పనుల్లో శక్తీ, ఉత్సాహం కోల్పోకుండా జాగ్రత్త పడండి. మీకు ప్రియమైన వారితో గొడవలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అవమానకరమైన పరిస్థితులకు దూరంగా ఉండండి. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపంతో ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అన్ని పనులు అనుకున్నట్లుగా పూర్తి కావడంతో మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. కీలక నిర్ణయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగ్గా ఉంటాయి. శుభకార్యాల్లో బంధు మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగంలో శుభ ఫలితాలు, అధికార యోగం ఉండవచ్చు. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభప్రదం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహగమనం వ్యతిరేకంగా ఉన్నందున చేసే పనులు, మాట్లాడే మాటల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. మీ మాటలతో ఎవరినీ నొప్పించకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అపార్ధాలకు తావు లేకుండా జాగ్రత్త పడండి. వ్యాపారులు నూతన ఒప్పందాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఖర్చుల మీద అదుపు సాధించండి. రుణభారం పెరగకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.