Horoscope Today August 14th 2025 : 2025 ఆగస్టు 14వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా సాగిపోతుంది. శుభకార్యాల్లో, వేడుకల్లో పాల్గొంటారు. బంధు మిత్రులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఊహించని విజయాలు మీ ఇంటి తలుపు తడతాయి. సంబరాల్లో మునిగితేలుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభవార్తలు వింటారు. సంతానం పురోగతి ఆనందం కలిగిస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఓ వ్యవహారంలో ధనలాభం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. వ్యాపారులకు ఈ రోజు ఆశాజనకంగా ఉంది. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. చట్టపరమైన, కోర్టుకి సంబంధించిన విషయాలలో అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇంటా బయటా తీరికలేని పనులతో ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. కుటుంబ సంతోషం కోసం పనిచేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన ఆటంకాలు ఉంటాయి. పరోపకార, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలించవు. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధించాలంటే పట్టుదల, కృషి అవసరం. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలను సమర్థవంతంగా అధిగమిస్తారు. ప్రారంభించిన పనులు వేగంగా పూర్తి చేసి వృత్తి పరంగా అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు. ఈ రోజు మీ జీవితం అనుకోని మలుపు తిరుగుతుంది. ఊహించని ధనలాభాలు ఉండవచ్చు. సన్నిహితులతో సరదాగా గడుపుతారు. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులకు భాగస్వాములతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. ఉద్యోగులకు శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. స్థానచలనం సూచన ఉంది. స్నేహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం కొంత క్షీణిస్తుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మీడియా, కళారంగం వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం చేకూరుతుంది. వృత్తిలో మీ నైపుణ్యాన్ని అందరూ ప్రశంసిస్తారు. లక్ష్య సాధన కోసం అదనపు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగం వారికి ఈ రోజు బాగా కలిసి వస్తుంది. నూతన ప్రణాళికలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. మీ ఆలోచనలు ఆచరణలో పెడతారు. వ్యాపార సంబంధిత పనులపై ప్రయాణానికి అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు ఉంటాయి. టీమ్ లీడర్ గా ప్రమోషన్ ఉండవచ్చు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖ శాంతులు లోపిస్తాయి. నిరంతరం ఘర్షణలతో మనశ్శాంతి కొరవడుతోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పనిభారం, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. ప్రతికూల ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండండి. నూతన కార్యక్రమాలు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. చేపట్టిన పనుల్లో ఊహించని సమస్యలు ఎదురవుతాయి. వైద్యపరమైన ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో మనశ్శాంతి కోల్పోతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ధార్మిక, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల కోసం అధికంగా ధన వ్యయం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై పూర్తి శ్రద్ధ అవసరం. శని ధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి వేసే ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. అధికారులతో జాగ్రత్తగా ఆలోచించి మాట్లాడండి. కోపావేశాలపై అదుపు సాధించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భుజంగ స్తోత్రం పఠిస్తే మేలు జరుగుతుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. మీరు నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటారు. చిన్ననాటి స్నేహితులను కలుసుకుంటారు. పాత, మధురమైన జ్ఞాపకాలతో మీ మనస్సంతా నిండి పోతుంది. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పొదుపు మార్గాలపై దృష్టి సారిస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. శ్రీరామ నామజపం శక్తినిస్తుంది.