Horoscope Today August 13th 2025 : 2025 ఆగస్టు 13వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి పనిభారంతో పాటు ఒత్తిడి కూడా పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఆశించిన ఫలితాలు ఉండకపోవచ్చు. సహనంతో ఉండాలి. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. చక్కటి ప్రణాళికతో చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా శుభయోగాలున్నాయి. వ్యాపారులకు ధనలాభాలున్నాయి. కొత్త కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. సన్నిహితులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభప్రదం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అదృష్ట ఫలాలు అందుతాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. స్వల్ప అనారోగ్య సమయాలుంటాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఊహించని ధనలాభాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. నూతన వస్తువులు సేకరిస్తారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఒక వార్త విచారం కలిగిస్తుంది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. సులభంగా పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందడానికి అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులకు వారి భాగస్వాములకు మధ్య చాలా అనుకూలత ఉంటుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభప్రదం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగాలలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. అధికారులతో వినయంగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబ కలహాలు తీవ్రస్థాయికి చేరుకుంటాయి. సహనం కోల్పోకండి. నిరాశ నిస్పృహలకు లోనుకావద్దు. ఆధ్యాత్మికతతో ప్రశాంతత కలుగుతుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో అనుకున్నది సాధిస్తారు. సమాజంలో హోదా పెరుగుతుంది. భూ, గృహ, వాహన యోగాలున్నాయి. వ్యాపారులు ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. అధిక లాభాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాలి. కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం పని చేస్తారు. ఉద్యోగంలో పనిఒత్తిడి, శ్రమ పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఎదగడానికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలించవు. సహనంతో ఉండండి. అనుకోని రీతిలో వ్యాపారంలో నష్టాలు వస్తాయి. కుటుంబంలో కొన్ని సంఘటనలు బాధ కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యంపై పూర్తి శ్రద్ధ పెట్టాలి. శనిశ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి అధికారుల సహకారం ఉంటుంది. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు, పరోపకార, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వృత్తి ఉద్యోగాలలో ప్రణాళికాబద్ధంగా పనిచేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఆకస్మిక ధనలాభాలు ఉంటాయి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు నెరవేరుతాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం, మనఃసౌఖ్యం ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు సహోద్యోగుల సహకారం, ఉన్నతాధికారుల మద్దతు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా పురోగతి సాధిస్తారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. అర్థలాభం ఉంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. గణపతి ప్రార్ధన మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి మీరు ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. మానసికంగా ప్రశాంతంగా, శారీరకంగా దృఢంగా ఉంటారు. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. స్నేహితులు, ప్రియమైన వారితో విహారయాత్రకు వెళ్తారు. ఉద్యోగంలో ఆర్థిక లాభాలకు అవకాశం ఉంది. ధార్మిక కార్యకలాపాలు, తీర్థయాత్రలలో పాల్గొంటారు. నూతన వాహన యోగం ఉంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.