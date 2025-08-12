Horoscope Today August 12th 2025 : 2025 ఆగస్టు 12వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. విశేషమైన ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. సమాజంలో మీకు గౌరవం, ఖ్యాతి పెరుగుతాయి. వ్యాపారులు చక్కగా రాణిస్తారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు, కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. అవివాహితులకు కల్యాణ యోగం ఉంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు వ్యాపారపరంగా ఈ రోజు అద్భుతమైన రోజు. లాభాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణ కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు, గుర్తింపు దొరుకుతుంది. ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనాలు కూడా నేడు అందుకుంటారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి పని ప్రదేశంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. తోటి ఉద్యోగులు, ఉన్నతాధికారులతో సహనంతో మెలగాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో పట్టుదలకు పోకుండా రాజీపడేందుకు ప్రయత్నించండి. ఆదాయం సామాన్యంగా ఉంటుంది. విలాసవంతమైన వాటిపై అధికంగా ఖర్చు చేస్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. గ్రహ సంచారం వ్యతిరేకంగా ఉంది కాబట్టి ఇంటా బయట వేసే ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాలి. ఉద్యోగులు ఉన్నతాధికారులతో వినయంగా నడుచుకోవాలి. చేపట్టిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. చెడు ఆలోచనలు చెడు పనులకు దూరంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా జరగడంతో సంతోషంగా ఉంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ధనలాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. స్నేహితులు, బంధువులతో సరదాగా గడుపుతారు. వ్యాపారాలు భాగస్వాములతో నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. గ్రహాలు అనుకూలిస్తున్నాయి. అన్ని వైపుల నుంచి శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపార భాగస్వాముల నుంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. చేపట్టిన అన్ని పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన చర్చలు, సమావేశాల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. రచయితలకు, కళాకారులకు ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. సన్మాన సత్కారాలు అందుకుంటారు. ఒక వ్యవహారంలో ధననష్టం కలగవచ్చు. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉండవచ్చు. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కొన్ని సంఘటనలు విచారం కలిగిస్తాయి. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఏ విషయంలోనూ మొండి పట్టుదలకు పోకుండా సర్దుబాటు ధోరణితో ఉంటే మంచిది. కుటుంబ కలహాలు మానసిక అశాంతికి గురి చేస్తాయి. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే కాలం. ఖర్చులు తగ్గి ఆదాయం పెరగడం సంతృప్తినిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. సంతోషకరమైన కాలాన్ని గడుపుతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభ కార్యాలు జరుగుతాయి. కుటుంబంలో ఏర్పడిన చిన్న చిన్న సమస్యలు సమయస్ఫూర్తితో పరిష్కరిస్తారు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఇంటా బయట వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ఘర్షణలు, కలహాలు రాకుండా మాటను అదుపులో ఉంచుకోండి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. సకాలంలో అన్ని పనులు పూర్తవుతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. నూతన గృహ యోగం ఉంది. వృత్తిపరమైన స్థాయి, సమాజంలో హోదా పెరుగుతుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ప్రారంభించిన పనుల్లో సమస్యలు ఏర్పడకుండా జాగ్రత్త పడండి. బంధు మిత్రులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. అనవసర కలహాలతో సమయాన్ని వృథా చేయవద్దు. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రకు వెళ్తారు. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.