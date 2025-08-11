Essay Contest 2025

ఆ రాశివారికి అనారోగ్య సమస్యలు- వ్యాపారంలో నష్టాలు- గణపతి ఆలయ సందర్శన శుభప్రదం! - HOROSCOPE TODAY

2025 ఆగస్టు 11వ తేదీ (సోమవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2025 at 12:01 AM IST

Horoscope Today August 11th 2025 : 2025 ఆగస్టు 11వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చక్కని ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే వృత్తి వ్యాపారాలలో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాన్ని అందుకుంటారు. సన్నిహితులతో, స్నేహితులతో సరదాగా గడుపుతారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఆశ్చర్యకరమైన కానుకలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ సందర్శన శుభప్రదం.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కృషి, పట్టుదలతో ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో స్థిరత్వం సాధిస్తారు. చేపట్టిన పనుల్లో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. సృజనాత్మకమైన ధోరణితో అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. కుటుంబంలో చిన్నపాటి సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఎవరినీ ఎక్కువగా నమ్మవద్దు. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గతంలోని ఇబ్బందికర పరిస్థితుల నుంచి బయటపడతారు. ఉద్యోగంలో ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త అందుకుంటారు. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. బంధుమిత్రులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. డబ్బుకు లోటుండదు. వ్యాపారంలో తెలివిగా పెట్టుబడి పెడితే మంచి లాభాలుంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. మనోధైర్యంతో కీలక విషయంలో ముందంజ వేస్తారు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో నష్టాలు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి. తెలివిగా ఖర్చు చేయండి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మేలు జరుగుతుంది.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా అనేక శుభవార్తలు అందుకుంటారు. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా జరగడంతో ఆనందంగా ఉంటారు. ఆదాయ వనరులు పెరగడంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం మెరుగు పడుతుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాలలో శుభఫలితాలు ఉంటాయి. చిన్ననాటి స్నేహితులను కలుసుకొని సరదాగా గడుపుతారు. విందు వినోద కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. గృహాలంకరణ కోసం అధిక ధనవ్యయం చేస్తారు. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గణపతి ఆలయ సందర్శన శుభప్రదం.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాలలో క్లిష్టమైన పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో విభేదాలు చోటుచేసుకుంటాయి. బంధువుల ప్రవర్తన మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగులకు ఉన్నతాధికారుల నుంచి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీ కోసం మీరు పనిచేయడం ఈ రోజు చాలా ముఖ్యం. ఉద్యోగులకు స్థానచలనం, పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. వ్యాపారులు ఈ రోజు మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబం, స్నేహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి చేపట్టిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. వృత్తి జీవితం, వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య సమతూకం పాటించడం చాలా ముఖ్యం. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. జీవితభాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం ఉత్తమం.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. కీలక సమావేశాలు, చర్చలలో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. గృహ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరగడానికి అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక లాభాలు మెండుగా ఉంటాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ పనితీరుతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తారు. పనిపట్ల మీరు చూపే శ్రద్ధ మీకు ప్రశంసలు తెచ్చి పెడుతుంది. నలుగురిలో గుర్తింపు సాధిస్తారు. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. పెండింగ్ పనులన్నీ పూర్తిచేస్తారు. ఆర్థికంగా శుభ సమయం. ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు విశేషంగా యోగిస్తుంది. సంపూర్ణ మనోబలంతో అఖండ విజయాలు సాధిస్తారు. చేపట్టిన పనులన్నీ ఉత్సాహంతో పూర్తి చేస్తారు. దూరప్రాంతాల నుంచి అందిన శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. వృత్తిపరంగా చాలా కాలంగా పెండింగ్​లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. ప్రయాణాలు అనుకూలం. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కనకధారా స్తోత్రం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

