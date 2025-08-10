Horoscope Today August 10th 2025 : 2025 ఆగస్టు 10వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు ఆహ్లాదకరంగా గడిచిపోతుంది. ఎటువంటి ఆందోళనలు, ఆటంకాలు లేని ప్రశాంతమైన రోజు. స్వబుద్ధితో చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులకు నూతన బాధ్యతలు ఒత్తిడి పెంచుతాయి. సమయ పాలన, క్రమశిక్షణతో ఒత్తిడి దూరమవుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. రోజూవారీ పనుల నుంచి కాస్త విరామం తీసుకుని కుటుంబంతో సరదాగా విహార యాత్రకు వెళ్తారు. సన్నిహితులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తారు. ఆర్థిక లాభాలున్నాయి. ఉద్యోగులకు స్థానచలనం సూచన ఉంది. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. అనుకోకుండా ధనసంపదలు కలిసి వస్తాయి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో వృత్తి ఉద్యోగాలలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారులు చక్కగా రాణిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో, మిత్రులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. దూరదేశాల నుంచి శుభవార్త వింటారు. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు పనులకు ఆటంకంగా మారుతాయి. ఉద్యోగుల అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. నిరుత్సాహాన్ని, నిరాశావాదాన్ని దూరంగా ఉంచితే మంచిది. కీలక వ్యవహారాల్లో దూకుడు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఊహించని ఖర్చులకు సిద్దంగా ఉండండి. కుటుంబ సభ్యులతో ఘర్షణలు మానుకోండి. శనిధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి మీరు ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. శుభవార్తలు వింటారు. ప్రయాణాలలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వృత్తి ఉద్యోగాలలో ఆచితూచి అడుగేయాలి. సంపద వృద్ధి చెందుతుంది. మాతృవర్గం నుంచి ఆర్థిక లబ్ధి ఉండవచ్చు. ఖర్చులు అదుపులోనే ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. గణపతి ఆరాధనతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు వుంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు సన్నిహితుల సహకారంతో అధిగమిస్తారు. వృత్తి ఉద్యోగాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ముందస్తు ప్రణాళిక లేకపోవడంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆశయ సాధనలో ఏకాగ్రత అవసరం. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ఉండేందుకు ప్రయత్నించండి. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శన మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఇంటా బయట వ్యతిరేక పరిస్థితులతో మానసికంగా విపరీతమైన ఒత్తిడి ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలహాలు మనఃశ్శాంతిని దూరం చేస్తాయి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. వాహన ప్రమాదాలకు అవకాశముంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆస్తి వ్యవహారాలతో డీల్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీ పరోపకారం, మంచితనంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సామరస్యత ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఖర్చులు అదుపులోనే ఉంటాయి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాలి. ఉద్యోగులకు పని ఒత్తిడి, శ్రమ పెరగవచ్చు. చేపట్టిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా జాగ్రత్త పడండి. కుటుంబ కలహాలు ఏర్పడకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ పరుస్తుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దైవారాధన మానవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు, వ్యాపారులకు ఈ రోజు పూర్తి ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు స్వస్థానప్రాప్తి, పదోన్నతులు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో కావలసినంత ఆదాయం లభిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. వ్యాపారులు మంచి లాభాలు గడిస్తారు. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం నెలకొంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా శుభ వార్తలు వింటారు. ఆర్థికంగా ఈ రోజు గొప్పగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆప్యాయత, సంతోషం ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ముందుచూపుతో వ్యవహరించి ఆర్థికంగా విశేష లాభాలు అందుకుంటారు. పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. ప్రత్యర్థులపై పైచేయి సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి నృసింహస్వామి ధ్యానం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో పురోగతి ఆనందం కలిగిస్తుంది. పెద్దల సలహాలు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. కొత్త స్నేహాలు, సంబంధాలు దీర్ఘకాలం పాటు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాలలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆదాయం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఊహించని ధనలాభాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.