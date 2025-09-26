"ద్వారక + తిరుమల" - ద్వారకా తిరుమలకు ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసా?
ఒకే ఆలయంలో రెండు విగ్రహాలు - చిన్న తిరుపతిగా విరాజిల్లుతున్న ద్వారకా తిరుమల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 10:46 AM IST
Dwaraka Tirumala : ఏలూరు జిల్లాలోని ద్వారకా తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక, పర్యాటక ప్రదేశంగా పేరొందింది. ఈ క్షేత్రానికి ద్వారకా తిరుమల అని ఎందుకు పేరొచ్చిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో పలు ఆసక్తికరమైన అంశాలు కనిపించాయి. చిన్న తిరుపతిగా పిలుచుకునే ఈ ఆలయ విశేషాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
ఏడు కొండలు, దట్టమైన అడవులు, కాలినడకన ప్రయాణం వందల ఏళ్ల కిందట అల్లంత దూరం వెళ్లి స్వామి వారిని దర్శించుకోవడం పెద్ద సాహసమే. ఈ నేపథ్యంలో 'ఏడేడు శిఖరాలు నే నడువలేను వెంకన్న పాదాలు దర్శించలేను' అని బాధపడే భక్తుల కోరిక తీర్చేందుకు శ్రీనివాసుడే స్వయంభువుగా ఇక్కడ వెలిశాడని ఓ కథనం ప్రచారంలో ఉంది. అందుకే ఈ ఆలయాన్ని చిన్న తిరుపతిగా పిలుస్తుంటారు.
ద్వారకుని తపస్సు
స్థల పురాణం ప్రకారం మరో కథనం ప్రచారంలో ఉంది. ద్వారకుడు అనే మహర్షి తపస్సు చేసి స్వామి వారి పాద సేవను కోరడంతో స్వామి వారు ఇక్కడ స్వయంభువుగా పుట్టలో కొలువుదీరాడని పురాణ గాథ ద్వారా తెలుస్తోంది. ద్వారకుడు ఉత్తరాభి ముఖుడై తపస్సు చేయడంతో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారు ఇక్కడ దక్షిణాభి ముఖుడై దర్శనమిస్తున్నారు. స్వామి వారి పాద సేవ కోరడంతో పుట్టలో పాదాలు మాత్రమే పూజించే భాగ్యం ద్వారకా మహర్షికి దక్కిందట. అందుకే భక్తులకు స్వామివారి నడుము నుంచి పై భాగం మాత్రమే దర్శనమిస్తుంది. ఈ విగ్రహం వెనుక మరో విగ్రహం ప్రతిష్ఠించగా దానికీ ఓ నేపథ్యం ఉంది. ఒకే విమాన శిఖరం కింద రెండు విగ్రహాలు ఉండటం మరో విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు.
ఆలయంలో ఎర్ర చీమలు
ద్వారకా తిరుమల ఆలయంలో స్వామికి అభిషేకాలు నిర్వహించరు. స్వామివారు స్వయంభువుగా పుట్టలో వెలిసిన నేపథ్యంలో ఒక చిన్న నీటి బొట్టు పడినా అది విగ్రహం కింద ఉండే ఎర్ర చీమలను కదుల్చుతుందని నమ్మకం. అభిషేక జలాలు చీమలను ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంటుందని నిషేధించారు.
మరో విగ్రహానికి కారణమిదే!
విశిష్టాద్వైతం ప్రచారకులు శ్రీ రామానుజాచార్యులు ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించి నిలువెత్తు విగ్రహాన్ని స్వయంవ్యక్త ధృవ మూర్తి వెనుక పీఠంపై ప్రతిష్ఠించారని భక్తులు చెప్తుంటారు. స్వామి వారి పాద పూజ చేసుకునే భాగ్యం కల్పించాలని భక్తులంతా వేడుకోవడంతో ఈ విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేయించారని పలువురు వెల్లడించారు.
ఏటా రెండుసార్లు కల్యాణోత్సవం
ఆలయ సంప్రదాయం ప్రకారం ద్వారకా తిరుమలలో ఏటా వైశాఖ, ఆశ్వయుజ మాసాల్లో రెండు కళ్యాణోత్సవాలు జరుపుతుంటారు. స్వామి వారు స్వయంభువుగా వైశాఖ మాసంలో దర్శనమిచ్చారనీ, వెనుక సంపూర్ణ విగ్రహాన్ని ఆశ్వయుజ మాసంలో ప్రతిష్ఠించిన కారణంగా అలా చేస్తుంటారు.
విశేషాలివే
ఆలయంలోకి ప్రవేశించగానే కళ్యాణ మండపం ఉంటుంది. ప్రధాన ద్వారం లోపలి రెండువైపులా, గర్భగుడికి ఎదురుగా ద్వారకా మహర్షి, అన్నమాచార్యుల విగ్రహాలు దర్శనమిస్తాయి. ద్వారం లోపలి పై భాగాన సప్తర్షుల విగ్రహాలు, గర్భగుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణ మార్గంలో ఆళ్వారుల ప్రతిమలు ఉన్నాయి. గర్భగుడిలో స్వామి వారి రెండు విగ్రహాలు కన్నులపండువగా దర్శనమిస్తాయి. కుడివైపు అర్ధ మంటపంలో మంగతాయారు, ఆండాళ్ అమ్మవార్లు కొలువై ఉన్నారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. అంతే కానీ, వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవనే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
