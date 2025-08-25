Ganesh Pooja 21 Leaves Benefits : వినాయక చవితి రోజు విఘ్నాలను తొలగించి చక్కటి విజయాలను అందించమని కోరుకుంటూ గణనాధుని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తాం. ఈ రోజు గణపతిని 21 రకాల పత్రితో పూజిస్తాం. వినాయకుని పూజలో వాడే ప్రతి ఒక్క పత్రి ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలను తీరుస్తుందని ఆయుర్వేద వైద్యం తెలుపుతుంది. ఈ కథనంలో వినాయకుని పూజకు ఉపయోగించే 21 రకాల పత్రిలో దాగివున్న ఔషధ గుణాల గురించి తెలుసుకుందాం.
పండుగల వెనుక శాస్త్రీయత
భారతీయ సంస్కృతి ప్రకారం హిందువులు పండుగలు ఆయా కాలానికి అనుగుణంగా జరుపుకునే సంప్రదాయం పూర్వకాలం నుంచి వస్తుంది. పండుగల సందర్భంగా దేవునికి నైవేద్యాలను సమర్పించడం వెనుక కూడా ఎంతో శాస్త్రీయత దాగి ఉంది. ఆయా సీజన్ లో ఆరోగ్యపరంగా పాటించాల్సిన నియమాల ప్రకారమే దేవునికి నివేదించే నైవేద్యాలు కూడా తయారు చేసేవారు. అందుకనే హిందూ సంస్కృతి, సంప్రదాయాల్లో సైన్స్ దాగి ఉంది అని చెప్పవచ్చు.
వినాయకుని పత్రి పూజలో శాస్త్రీయత
వినాయక చవితి సందర్భంగా గణనాధుని 21 రకాల పత్రితో పూజించడం వెనుక ఎంతో శాస్త్రీయత దాగి ఉంది. వినాయకుని పూజలో వాడే పత్రి రకాలు ఏమిటి? వాటిలో ఔషధ గుణాలు ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. మాచీ పత్రం : వినాయకుని పూజలో వాడే మాచీపత్రం సువాసనలు వెదజల్లుతుంది. ఈ మాచిపత్రాన్ని వాసన చూస్తే ఒత్తిడి, ఆందోళన తగ్గి మానసిక ఉల్లాసం కలుగుతుంది.
2. దూర్వార పత్రం (గరిక): వినాయకుని పూజకు గరిక అత్యంత శ్రేష్టం. దీనినే దూర్వార పత్రం అని కూడా అంటారు. మన శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే గుణాలు గరికలో ఉన్నాయి.
3. అపామార్గ పత్రం (ఉత్తరేణి): వినాయకుని పూజలో వాడే అపామార్గ పత్రం లేదా ఉత్తరేణి ఆకులు దగ్గు, ఆస్తమా సమస్యలను నివారించడంలో సమర్ధవంతంగా పనిచేస్తాయి.
4. బృహతీ పత్రం (ములక): వినాయకుని పూజలో వాడే బృహతీ పత్రం లేదా ములక ఆకు శ్వాస కోశ సమన్యలను నయం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉబ్బసం ఉన్న వారికి ఈ ఆకును వాడితే ప్రయోజనం ఉంటుంది.
5. దత్తూర పత్రం (ఉమ్మెత్త) : వినాయకుని పూజలో వాడే దత్తూర పత్రాన్ని ఉమ్మెత్త అని కూడా అంటారు. ఉమ్మెత్త శ్వాసకోశ వ్యాధులను నయం చేయడంలో బాగా పనిచేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆస్తమా వ్యాధిని తగ్గిస్తుంది.
6. తులసీ పత్రం( తులసి): వినాయకుని పూజలో వాడే తులసి పత్రం గురించి అందరికీ తెలిసిందే! దాదాపుగా ప్రతి ఇంట్లో తులసి మొక్క ఉంటుంది. శరీరంలో వేడిని తగ్గించి చల్లబరచడానికి తులసి దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుంది. అలాగే శ్వాస కోశ సమస్యలు మొదలుకొని మరెన్నో రోగాలకు తులసి దివ్యౌషధమని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెబుతోంది.
7. బిల్వ పత్రం (మారేడు): వినాయకుని పూజలో వాడే బిల్వ పత్రం గురించి తెలియని వారుండరు. షుగర్ వ్యాధి ఉన్నవారికి మారేడు మంచి ఔషధం. అలాగే మారేడు దళాలను నమిలితే విరేచనాలు కూడా తగ్గుతాయని ఆయుర్వేదంలో ఉంది.
8. బదరీ పత్రం (రేగు): వినాయకుని పూజలో వాడే బదరీ పత్రం అంటే రేగు ఆకులు చర్మ సమస్యలు తగ్గించడంలో ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి.
9. చూత పత్రం (మామిడి): వినాయకుని పూజలో వాడే చూత పత్రం అంటే మామిడి ఆకు నమిలితే నోటి దుర్వాసన, చిగుళ్ల వాపు సమస్యలు మటుమాయం అవుతాయి. అలాగే మామిడి పుల్లలతో దంతాలను తోముకుంటే నోరు దుర్వాసన రాకుండా ఉంటుంది.
10. కరవీర పత్రం (గన్నేరు): వినాయకుని పూజలో వాడే కరవీర పత్రం అంటే గన్నేరు పత్రంను చూర్ణంగా చేసి శరీరంపై ఉన్న గడ్డలు, గాయాలపై పూతగా రాస్తే మంచి ఉపశమనం ఉంటుంది. అలాగే ఈ మొక్క వేరు, బెరడు కూడా మంచి ఔషధం.
11. మరువక పత్రం (ధవనం, మరువం): వినాయకుని పూజలో వాడే మరువక పత్రం ఆకులు మంచి సువాసనను వెదజల్లుతాయి. వీటి వాసన చూస్తే ఒత్తిడి వెంటనే తగ్గుతుంది.
12. శమీ పత్రం (జమ్మి): వినాయకుని పూజలో వాడే శమీ పత్రం అంటే జమ్మి ఆకులు నోటి సంబంధ వ్యాధులను తగ్గిస్తాయి.
13. విష్ణుక్రాంత పత్రం: వినాయకుని పూజలో వాడే విష్ణుక్రాంత పత్రం సౌందర్య సాధనంగా పని చేస్తుంది. ఈ ఆకులతో చర్మ సౌందర్యం పెరుగుతుంది.
14. సింధువార పత్రం (వావిలాకు): వినాయకుని పూజలో వాడే సింధువార పత్రం అంటే వావిలాకు కీళ్ల నొప్పుల సమస్యను తగ్గిస్తుందని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. కీళ్లనొప్పులు ఉన్నవారు ఈ ఆకును చూర్ణం చేసి నొప్పి ఉన్న చోట వాడితే నొప్పులు, వాపులు తగ్గుముఖం పడతాయి.
15. అశ్వత్థ పత్రం (రావి): వినాయకుని పూజలో వాడే అశ్వత్థ పత్రం అంటే రావి చెట్టు ఆకులు చర్మ సమస్యలున్న వారికి మంచి ఔషధం. ఈ ఆకుల చూర్ణాన్ని వాడితే ఎలాంటి చర్మ సమస్యలైనా తగ్గుముఖం పడతాయి.
16. దాడిమీ పత్రం (దానిమ్మ): వినాయకుని పూజలో వాడే దాడిమీ పత్రం అంటే దానిమ్మ చెట్టు ఆకులు వాంతులు, విరేచనాలను అరికడతాయి.
17. జాజి పత్రం (జాజిమల్లి): వినాయకుని పూజలో వాడే జాజి పత్రం అంటే సన్నజాజి ఆకులు చర్మ సమస్యలు, స్త్రీ సంబంధ వ్యాధులను తగ్గిస్తుంది.
18. అర్జున పత్రం (మద్ది): వినాయకుని పూజలో వాడే అర్జున పత్రం అంటే మద్ది ఆకులు గుండె సమస్యలను దూరం చేస్తాయి. గుండె ఆరోగ్యానికి, రక్తం సరఫరా అయ్యేందుకు ఈ ఆకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
19. దేవదారు పత్రం: వినాయకుని పూజలో వాడే దేవదారు పత్రం శరీరంలో వేడిని తగ్గిస్తుంది. ఈ ఆకు ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా సరఫరా చేస్తుంది కాబట్టి దీని వాసన చూస్తే ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
20. గండలీ పత్రం (లతాదూర్వా): వినాయకుని పూజలో వాడే గండలీ పత్రం అంటే లతాదూర్వా పత్రాలు అతిమూత్ర సమస్యను సమర్ధవంతంగా తగ్గిస్తుంది.
21. అర్క పత్రం (జిల్లేడు): వినాయకుని పూజలో వాడే అర్క పత్రం అంటే జిల్లేడు ఆకు నరాల బలహీనత, చర్మ సమస్యలు తగ్గిస్తాయి.
సంప్రదాయంలో దాగిన ఆరోగ్య రహస్యం
ఇవేనండి వినాయకుని పూజలో వాడే పత్రిలో ఉన్న ఔషధ గుణాలు. వినాయకుని పూజలో భాగంగా ఆయా పత్రిని మన చేతులతో తాకి వినాయకుని పాదాల వద్ద సమర్పిస్తాం. అలాగే గణనాధుడు మన ఇంట్లో ఎన్ని రోజులుంటే అన్ని రోజులు ఆ పత్రిలోని ఔషధ గుణాలు ఇల్లంతా వ్యాపిస్తాయి. ఇలా పత్రిని చేతితో ముట్టుకోవడం ద్వారా, వాటి వాసన పీల్చడం ద్వారా వాటిలోని ఔషధ గుణాలు మనకు అందుతాయి. ఆ ఔషధ తత్వంతో మనలో అంతర్లీనంగా ఏవైనా అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటే తగ్గిపోతాయి.
మన భారత ఘనచరిత్ర
మన పెద్దవాళ్లు ఏర్పాటు చేసిన ప్రతి సంప్రదాయం వెనుక ఎంతో శాస్త్రీయత దాగి ఉంది. అందుకే భారతీయ సాంప్రదాయానికి సంస్కృతికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు ఉంది. నేడు హిందువుల పండుగల గొప్పతనం, విశిష్టత తెలుసుకున్న వారు విదేశాలలో కూడా మన పండుగలు ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. కొంతకాలం క్రితం అమెరికా పార్లమెంట్ లో దీపావళి పండుగను జరపడం ఇందుకు నిదర్శనం.
అందుకే మనం కూడా మన ప్రతి పండుగను మన పెద్దలు చెప్పినట్లుగా సంప్రదాయబద్ధంగా జరుపుకుందాం. మన భావితరాలకు మన సాంప్రదాయ విలువలను నేర్పిద్దాం.
ఓం శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
వినాయక చవితి ఎప్పుడు? పూజకు శుభ సమయమేది?
గణపయ్య పూజకు అన్ని సిద్ధమేనా? ఒకసారి ఈ లిస్ట్ను చెక్ చేసుకోండి మరి!