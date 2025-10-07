ETV Bharat / spiritual

10 చేతులు, 5 ముఖాలు, సింహవాహనం- ఈ గణపతి రూపం గురించి తెలుసా?

లక్ష్మీదేవితో కలిసి హేరంబ గణపతిని పూజించడం వల్ల అనేక ఐశ్వర్యాలు చేకూరుతాయి!

Heramba Ganapati Significance
Heramba Ganapati Significance (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 7, 2025 at 9:08 PM IST

3 Min Read
Heramba Ganapati Significance : విఘ్నాలను పోగొట్టే గణపతి అందరికీ ఆరాధ్య దైవం. గణపతి రూపాల్లో హేరంబ గణపతి అనే ఓ రూపం ఉంటుంది. ఈ రూపంలోని స్వామిని ఆరాధిస్తే కలిగే మేలు అంతా ఇంతా కాదు. హేరంబ గణపతిని గురించిన ప్రస్తావన హేరంబోపనిషత్‌లో ఉంటుంది. ఈ కథనంలో గణపతి స్వరూపమైన హేరంబ గణపతిని ఎందుకు ఆరాధించాలి? ఎలా ఆరాధించాలి? అందువల్ల ఎలాంటి ఫలితాలు పొందవచ్చు అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.

దుఃఖాన్ని పోగొట్టే హేరంబ గణపతి
సాధారణంగా మానవులకు వారు చేసిన పాపాల వల్ల దుఃఖం కలుగుతుంది. తెలిసో తెలియకో పాపం చేసి భరించరాని ఆ దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ, ఇక ఆ పాపాలను చెయ్యబోము, మరి మాకు తరుణోపాయమేది అని చాలా మంది బాధ పడుతుంటారు. అలాంటి వారి దుఃఖానికి ఉపశమనం కలిగించే దైవమే హేరంబ గణపతి.

హేరంబ గణపతి స్వరూపం
హేరంబ గణపతికి పది చేతులుంటాయి. అభయ ముద్ర, వరద ముద్ర, పాశం, దంతం, రుద్రాక్షమాల, గొడ్డలి, ముద్గరం, దండం, పద్మాలను స్వామి ఆ చేతులతో ధరించి ఉంటాడు. తొండంతో మోదకాన్ని ధరించి సింహ వాహనాన్ని ఎక్కి ఉంటాడు. ఈ స్వామికి ఐదు గజ ముఖాలుంటాయి. ఈ స్వామిని ధ్యానిస్తే సర్వ శుభాలు, విజయాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం. ఈ విషయం గణేశ పురాణంలో కూడా వివరించి ఉంది.

శివుడు పార్వతికి చెప్పిన కథ
హేరంబోపనిషత్‌ ప్రారంభంలో సాక్షాత్తూ పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవికి హేరంబ గణపతి స్వరూపం గురించి వివరించి చెప్పాడు. అలాగే పార్వతి ప్రాణులంతా ఎలా దుఃఖాలను పోగొట్టుకొని సుఖాలను పొందగలవు? దానికి సంబంధించిన ఉపాయాన్ని చెప్పమని శివుని అడిగినప్పుడు శివుడు తన అనుభవాన్ని పార్వతికి కథగా చెప్పినట్లుగా తెలుస్తోంది.

త్రిపురాసుర సంహారం కోసం శివుడు ప్రార్ధన
పూర్వం త్రిపురాసురుడనే రాక్షసుని సంహారం చేసే విషయంలో దేవతలందరూ ఎంతో కష్టాన్ని అనుభవించారు. ఎంత మంది దేవతలు ఎన్ని విధాలుగా పోరాడినా ఫలితం లేకపోయింది. చివరకు లయకారకుడైన ఈశ్వరుడే స్వయంగా యుద్ధ రంగంలోకి దిగాడు. తన యోగబలంతో సహా ఎన్ని బలాలను ప్రయోగించినా శత్రు సంహారం సాధ్యం కాలేదు. అప్పుడు శివుడు హేరంబ గణపతిని ధ్యానించి పరమాత్మ సారభూతమైన ఆ గణపతి శక్తిని పొంది దాన్ని తన బాణంలో నిక్షిప్తం చేసి శత్రువు మీదకు సంధించాడు. ఆ మరుక్షణంలోనే త్రిపురాసురుని సంహారం జరిగిపోయింది.

తొలివేల్పుగా హేరంబ గణపతి
బ్రహ్మ, విష్ణు తదితర దేవతలు కూడా హేరంబ గణపతి రక్ష వల్లనే తమ తమ స్థానాల్లో సుఖంగా ఉండగలుగుతున్నారు. ఈ కారణం వల్లే తొలివేల్పుగా, సర్వదేవతా పూజనీయుడిగా గణేశుడు పూజలందుకుంటున్నాడు. ఈ హేరంబ గణపతి ప్రభువులకే ప్రభువు. ఆయనను ఉపాసించి సంసార సాగరం నుంచి, కష్టాల కడలి నుంచి సుఖంగా బయటపడవచ్చని శివుడు పార్వతికి తెలియచెప్పాడు. ఈ హేరంబ గణపతి సిందూర వర్ణంతో అలరారుతుంటాడు.

శుభకారకుడు
హేరంబ గణపతి పక్కన లక్ష్మి ఉంటుంది. ఆయనను పూజించినా, ధ్యానించినా సర్వ శుభాలూ సమకూరుతాయి. లక్ష్మీదేవితో కలిసి హేరంబ గణపతిని పూజించడం వల్ల అనేక ఐశ్వర్యాలు చేకూరుతాయి. హేరంబ గణపతి అనుగ్రహం వల్లనే మునులు కూడా సంసార సాగరాన్ని సునాయాసంగా దాటగలుగుతున్నారు. హేరంబ గణపతి దేవతలకే ఆదిదేవుడు! ఆయనే బ్రహ్మ! ఆయనే హరి! ఆయనే ఇంద్రుడు, చంద్రుడు, పరమాత్మ, సమస్త జగత్తుకూ సాక్షి కూడా ఆయనే. మానవాళి దుఃఖాలను పోగొట్టుకోవటం కోసం హేరంబ గణపతిని పూజించటం కంటే సులభమైన మార్గం మరొకటి లేదని నిశ్చయంగా చెప్పవచ్చు. మనం కూడా హేరంబ గణపతిని పూజిద్దాం. సకల శుభాలను పొందుదాం!
ఓం శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

