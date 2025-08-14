Guru Graha Dosha Remedies : నవగ్రహాల్లో గురువు అంటే బృహస్పతి గ్రహం. అత్యంత శుభాలనిచ్చే గ్రహం. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి ఎదగాలన్నా, ఉద్యోగంలో అత్యున్నత పదవులు పొందాలన్నా జాతకంలో గురు స్థానం బలంగా ఉండాలి. గురువు అభివృద్ధి కారకుడు. జాతకంలో గురు స్థానం బలహీనంగా ఉంటే ఎంత కష్టపడ్డా వృత్తిలో పురోగతి ఉండదు. జాతకంలో గురు స్థానం బలపడాలంటే ఏ దేవుని పూజించాలి? ఎలా పూజించాలి అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
అదృష్టాన్ని కలిగించే బృహస్పతి!
వరాహ మిహిరుడు రచించిన జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరాలంటే జాతకం ప్రకారం గురు గ్రహం బలంగా ఉండడం అవసరం. జాతకంలో గురువు నీచంగా ఉంటే వృత్తి, ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో సమస్యలు, ఆటంకాలు ఏర్పడతాయి. అలాగే బృహస్పతి కళ్యాణకారకుడు. జాతకంలో గురు స్థానం బలంగా ఉంటేనే కళ్యాణ యోగం ప్రాప్తిస్తుంది. అందుకే ఎప్పటికప్పుడు జాతకంలో గురు స్థానం ఎలా ఉందో చూసుకొని ఒకవేళ బలహీనంగా ఉంటే దానికి తగిన పరిహారాలు చేసుకోవడం ద్వారా బృహస్పతి అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చునని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు.
విష్ణుపూజతో గురు దోషాలు మాయం!
హిందూ సనాతన ధర్మం ప్రకారం గురువారం శ్రీహరి పూజకు విశిష్టమైనది. విష్ణువును ప్రసన్నం చేసుకోవడం చాలా సులభం. గురుగ్రహ అనుకూలత కోసం గురువారం కొన్ని పొరపాట్లు చేయకుండా ఉండాలని శాస్త్రం చెబుతోంది. అవేమిటో చూద్దాం.
- గురువారం నియమ నిష్టలతో శ్రీమన్నారాయణుని పూజిస్తే ఇటు విష్ణువు అనుగ్రహంతో దేవ గురువు బృహస్పతిని కూడా ప్రసన్నం చేసుకోవచ్చు.
- హిందూ మత విశ్వాసం ప్రకారం అరటి చెట్టు బృహస్పతికి నెలవు. అదే పురాణాల ప్రకారం అయితే అరటిచెట్టు విష్ణువుకు ఆవాసం. అందుకే హిందూ సంప్రదాయంలో గురువారం అరటి చెట్టును పూజించే ఆచారముంది. గురువారం మహావిష్ణువుకు నైవేద్యంగా సమర్పించే పండ్లలో అరటిపండ్లును తప్పని సరిగా చేర్చాలి. అయితే గురువారం పొరపాటున కూడా అరటిపండ్లు తినరాదు. అలా చేస్తే గురుదోషం ఏర్పడుతుంది.
- గురువారం రోజున గోళ్లు కత్తిరించుకోవడం, జుట్టు కత్తిరించుకోవడం, క్షవరం చేసుకోవడం అశుభం. పొరపాటుగా అయినా గురువారం రోజున ఈ పనులన్నీ చేస్తే జాతకంలో బృహస్పతి స్థానం క్షీణించి ధన సంపాదన ఆగిపోయి పనిలో ఆటంకాలు ఏర్పడతాయని విశ్వాసం.
గురువారం ఇలా చేస్తే శ్రీహరి అనుగ్రహం!
- గురువారం అరటిచెట్టును శ్రీహరి, దేవ గురువు బృహస్పతి స్వరూపంగా భావించి పసుపు కుంకుమలతో పూజించాలి.
- గురువారం రోజు విష్ణుమూర్తిని పసుపురంగు పూలతో పూజించాలి. శెనగపప్పుతో చేసిన పదార్థాలు, పసుపు రంగులో ఉండే ప్రసాదాలు నివేదించాలి.
- గురువారం రోజు పప్పు ధాన్యాలు దానం చేయడం వలన శ్రీహరి అనుగ్రహంతో పాటు బృహస్పతి అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది.
- గురువారం గోమాతకు నానబెట్టిన శెనగలు తినిపిస్తే గురుగ్రహ దోషం తొలగిపోతుంది.
- గురువారం పసుపు రంగులో ఉండే వస్త్రాలు, ప్రసాదాలు దానం చేయడం వలన జాతకంలో ఉన్న గురుదోషం పోయి, బృహస్పతి అనుగ్రహంతో విజయం ప్రాప్తిస్తుంది.
- అలాగే గురువారం విష్ణు సహస్రనామం పారాయణ చేయడం కూడా శుభప్రదం.
- హిందూ సంప్రదాయంలో గురువులుగా భావించే శ్రీ దక్షిణామూర్తి, దత్తాత్రేయస్వామి, ఆదిశంకరాచార్యులు, పీఠాధిపతులు వంటి గురువులను పూజించడం మంచిది.
- అలాగే దత్తాత్రేయస్వామి జీవిత చరిత్ర అయిన గురుచరిత్రను, శ్రీ షిర్డీ సాయిబాబా వారి సచ్చరిత్రను పారాయణ చేయడం వలన కూడా గురుగ్రహ అనుకూలత లభిస్తుంది.
శాస్త్రంలో చెప్పిన విధంగా గురువారం ఈ నియమాలను పాటిస్తే జాతకంలో ఉన్న గురు దోషాలు పోయి సకల విజయాలు చేకూరుతాయి.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.