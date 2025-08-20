ETV Bharat / spiritual

నవరాత్రుల్లో పాతాళ గణపతిని దర్శిస్తే- ఆటంకాలు తొలగి, సకల శుభాలు కలగడం ఖాయం! - GANESH NAVRATRI VISIT TEMPLES

తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని గొప్ప గణపతి ఆలయాలు- వాటి విశిష్టత- పూర్తి వివరాలు మీకోసం!

Ganesh Navratri Visit Temples
Ganesh Navratri Visit Temples (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2025 at 4:01 AM IST

3 Min Read

Ganesh Navratri Visit Temples: త్వరలో గణేశ్​ నవరాత్రులు ప్రారంభం కానున్నాయి. వినాయక చవితి మొదలుకొని తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే గణేశ్​ నవరాత్రుల్లో వినాయకుని దర్శనం శుభ ప్రదం. సాధారణంగా వినాయక చవితి సందర్భంగా ఊరూ వాడా ఎక్కడ చూసినా పందిళ్ళల్లో వినాయకులు దర్శనమిస్తారు. అయితే గణేశ్​ నవరాత్రుల సందర్భంగా కొన్ని ప్రత్యేకమైన గణపతి ఆలయాలు దర్శించడం పుణ్యప్రదమని పండితులు అంటున్నారు. ఆ ఆలయాలేమిటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

వరసిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయం - కాణిపాకం
చిత్తూరు జిల్లాలోని కాణిపాకంలో వినాయకుడు వరసిద్ధి వినాయకునిగా స్వయంభువుగా వెలిశాడు. గణేశ్​ నవరాత్రుల సందర్భంగా కాణిపాకంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా జరుగుతాయి. గణేశ్​ నవరాత్రుల సందర్భంగా కాణిపాకం వినాయకుని దర్శనం అత్యంత శుభప్రదమని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

అయినవిల్లి విఘ్నేశ్వరస్వామి
కాణిపాకం తర్వాత అంతటి ప్రాశస్త్యం కలిగిన ఆలయం అయినవిల్లి విఘ్నేశ్వర స్వామి ఆలయం. వాస్తవానికి కాణిపాకం కన్నా ముందే ఈ ఆలయం ఉందని విశ్వాసం. గణనాథుడు స్వయంభువుగా వెలసిన ఈ గణపతి క్షేత్రం అత్యంత మహిమాన్వితమైనది. వినాయక చవితి పర్వదినం, గణేశ నవరాత్రుల సందర్భంగా అయినవిల్లి విఘ్నేశ్వర స్వామి దర్శనంతో కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయని విశ్వాసం.

పాతాళ గణపతి
పంచ భూత క్షేత్రాల్లో వాయులింగ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధికెక్కిన శ్రీకాళహస్తిలో వెలసిన పాతాళ వినాయకుడు స్వయంభువు. ఈ క్షేత్రంలో సుమారు నలభై అడుగుల లోతులో ఉన్న వినాయకుని పాతాళ వినాయకుడుగా పూజిస్తారు. చేసే పనిలో తరచుగా ఆటంకాలు ఎదురవుతూ ఇబ్బందులు పడే వారు పాతాళ వినాయకుని దర్శిస్తే ఆటంకాలు తొలగిపోయి స్వామి అనుగ్రహంతో విజయాలు సిద్ధిస్తాయని విశ్వాసం. ముఖ్యంగా గణేశ్​ నవరాత్రుల్లో పాతాళ వినాయకుని దర్శనం విజయాలను చేకూరుస్తుందని విశ్వాసం.

బిక్కవోలు గణపతి ఆలయం
తూర్పుగోదావరి జిల్లా బిక్కవోలులోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి దేవాలయం గణేశుని ఆలయాలన్నింటిలోను ప్రత్యేకమైనది. భక్తులు తమ కోరికలను నేరుగా భగవంతునికి చెప్పుకునే వీలున్న క్షేత్రం బిక్కవోలు గణపతి ఆలయం. చారిత్రాత్మక ప్రాముఖ్యత కలిగిన బిక్కవోలు శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామి ఇక్కడ స్వయంభువుగా వెలిశాడని చెబుతారు. ఇక్కడ భక్తులు స్వయంగా తమ కోరికలను స్వామికి విన్నవించుకోవచ్చు. కోరిన కోరికలు నెరవేరిన తర్వాత భక్తులు తిరిగి దర్శనానికి వచ్చి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. గణేశ్​ నవరాత్రుల సందర్భంగా బిక్కవోలు గణపతి ఆలయాన్ని దర్శిస్తే మనోభీష్టాలు నెరవేరుతాయని విశ్వాసం.

సంపత్ వినాయకుని మందిరం
విశాఖపట్నంలోని సిరిపురం జంక్షన్ వద్ద గల సంపత్ వినాయక మందిరం చాలా ప్రసిద్ధి చెందినది. సకల విఘ్నాలను హరించి తనను కొలిచే వారికి సంపదలిచ్చే దేవుడిగా ప్రసిద్ధి చెందిన సంపత్ వినాయకుని దర్శించి, అర్చించినంతనే ఎన్నో సమస్యలు వెంటనే పరిష్కారమవుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. సంపత్ గణపతి ఆలయాన్ని ప్రతి నిత్యం వేలాదిమంది భక్తులు సందర్శించుకుంటారు. ముఖ్యంగా బుధ, శుక్ర వారాల్లో భక్తుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక పర్వదినాల్లో ఈ ఆలయం భక్తజన సంద్రంగా మారుతుంది.

గణేశ్​ నవరాత్రుల సందర్భంగా సంపత్ వినాయకుని దర్శనం ఐశ్వర్యకారమని విశ్వాసం. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ ప్రధానమైన ఆలయాలతో పాటు మరెన్నో వినాయకుని ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయి. అసలు వినాయకుని విగ్రహం లేని ఆలయమంటూ ఉండదు. ఇక వినాయక చవితి సందర్భంగా పందిళ్ళల్లో రకరకాల రూపాలతో వినాయకుడు దర్శనమిస్తాడు. వినాయక చవితి సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాలలోని ఈ ప్రసిద్ధి చెందిన వినాయకుని ఆలయాలను మనం కూడా దర్శిద్దాం. గణపతి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం!
ఓం శ్రీ గణాధిపతయే నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

