Ganpati Bappa Morya Meaning : గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాల సంబరాలు అంబరాన్నంటుతున్నాయి. గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్రతి చోట 'గణపతి బప్పా మోరియా' అనే నినాదం మారుమ్రోగుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గణపతి నిమజ్జనం సందర్భంగా జరిగే ఊరేగింపు ఉత్సవాల్లో ఈ మాట ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం. అసలేమిటీ 'గణపతి బప్పా మోరియా'? ఈ మాట అసలు ఎలా వచ్చింది? ఈ ఆసక్తికర విషయాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
"మోరియా" అంటే ఏమిటి?
వినాయక చవితి వేడుకల్లో 'గణపతి బప్పా మోరియా' అంటూ అందరూ ఉత్సాహంగా నినాదాలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈ మోరియా అనే మాటకు అర్థం ఎవరికీ తెలియదు. అసలు ఈ మోరియా అనే మాట నినాదంగా ఎలా మారింది? ఆ పదానికి గల అర్థం ఏమిటి? గణపతి బప్పా మోరియా అని అనడం వెనుక ఉన్న అసలు కథ ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
ఎవరీ మోరియా!
15వ శతాబ్దంలో 'మోరియా గోసాని' అనే సాధువు ఉండేవాడు. అతను మహారాష్ట్రలోని పుణెకు 21 కి.మీ. దూరంలో చించ్వాడి అనే గ్రామంలో నివసించేవాడు. ఆయన గణపతికి పరమ భక్తుడు. గణపతిని పూజించేందుకు చించ్వాడి నుంచి మోరేగావ్ వరకు రోజూ కాలినడకన వెళ్లేవాడు.
మోరియాకు గణపతి స్వప్న సాక్షాత్కారం
ఓ రోజు మోరియా నిద్రపోతున్న సమయంలో గణేశుడు కలలో కనిపించి సమీపంలో ఉన్న నదిలో తన విగ్రహం ఉందనీ, ఆ విగ్రహాన్ని తీసుకు వచ్చి ప్రతిష్ఠించమని చెప్పాడట. కలలో గణపతి చెప్పిన మాట నిజమో కాదో వెంటనే తెలుసుకోవడానికి మోరియా అక్కడున్న నదికి వెళ్లాడు. కలలో గణపతి చెప్పినట్టుగానే నదిలో మోరియాకు వినాయకుడి విగ్రహం దొరికింది.
మోరియా దర్శనానికి బారులు తీరిన జనం
మోరియాకు గణపతి దొరికాడన్న విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు మోరియా గోసావి ఎంత గొప్పవాడు కాకపోతే సాక్షాత్తు వినాయకుడు కలలో కనిపిస్తాడు అంటూ మోరియాను చూసేందుకు తండోపతండాలుగా వచ్చారట. మోరియా గోసావి పాదాలను తాకి 'మోరియా' అనడం మొదలుపెట్టారు. మోరియా గోసావి నిజంగా మంగళమూర్తియే అంటూ భక్తులు ఆయనకు మొక్కారట. అనంతరం మోరియా నది నుండి తెచ్చిన గణపతి ప్రతిమను తెచ్చి గుడిని నిర్మించాడు.
ఇందుకే గణపతి బప్పా మోరియా!
గణపతికి గొప్ప భక్తుడైన మోరియా పేరు ఆనాటి నుంచి గణపతి ఉత్సవాల నినాదంలో భాగమైపోయింది. ఆనాటి నుంచి 'గణపతి బప్పా మోరియా' అనే నినాదం నిర్విరామంగా వినబడుతూనే ఉంది. భక్త వల్లభుడైన వినాయకుడి సేవలలో మోరియా గోసావి తరించిపోయాడు అందుకే నదిలో నిమజ్జనం చేసే ముందు 'గణపతి బప్పా మోరియా' అని మరాఠీలో నినదిస్తాం. ఎందుకంటే గణపతి ప్రతిమ మోరియాకు మహారాష్ట్రలోని పూణే సమీపంలో ప్రవహించే నదిలోనే దొరికింది కాబట్టి. దేవుడు తన కార్యం ఏదైనా భక్తుల ద్వారానే నెరవేర్చుకుంటాడు అని అనడానికి మోరియా గోసావి జీవిత కథనే నిదర్శనం.
మనం చేసే పూజలకు, ప్రార్ధనలు, నినాదాలకు వెనుక ఉన్న సత్యం ఏమిటో తెలుసుకొని ఆచరించడం వలన చేసే పూజలో భక్తి విశ్వాసాలు దృఢం అవుతాయని, దేవునిపై విశ్వాసం మరింత పెరుగుతుందని శాస్త్రవచనం.
ఇక మన భాగ్య నగరంలో కూడా త్వరలో గణపతి నిమజ్జనం ఉత్సవాలు మొదలు కానున్నాయి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం! మనం కూడా గణపతి నిమజ్జన ఉత్సవాలలో పలు పంచుకుందాం. గణపతి బప్పా మోరియా! అంటూ నినాదాలు చేద్దాం.
ఓం శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః! గణపతి బప్పా మోరియా!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.