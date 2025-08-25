ETV Bharat / spiritual

"వినాయక చవితి" పూజా విధానం - పెట్టాల్సిన నైవేద్యాలివే, జపించాల్సిన మంత్రాలవే!

ఆగస్టు 27న గణేశ్ చతుర్థి - ఇలా పూజిస్తే ఏడాదంతా శుభ ఫలితాలు పొందవచ్చంటున్న జ్యోతిష్యులు!

Ganesh Chaturthi 2025 Puja Vidhi
Ganesh Chaturthi 2025 Puja Vidhi (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2025 at 4:46 PM IST

Ganesh Chaturthi 2025 Puja Vidhi : విఘ్నాలను తొలగించే గణనాథుడి జన్మదినమే వినాయక చవితి. ఏటా భాద్రపద మాసం శుక్ల పక్షం చవితి తిథి రోజున దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలంతా ఈ పండగను అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకొంటారు. దాని ప్రకారమే ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు 27, బుధవారం రోజు గణేశ్ చతుర్థి వస్తుంది. మరి, ఈ సందర్భంగా వినాయక చవితి రోజు పూజ ఎలా నిర్వహిస్తే సంవత్సరం మొత్తం విఘ్నేశ్వరుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది? ఎలాంటి నైవేద్యాలు సమర్పించాలి? పఠించాల్సిన మంత్రాలు ఏంటో ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ ఈ విధంగా వివరిస్తున్నారు.

పూజకు కావాల్సినవి : పసుపు, కుంకుమ, గంధం, హారతి కర్పూరం, అగరవత్తులు, తమలపాకులు, పూలు, పండ్లు, కొబ్బరికాయలు, బెల్లం, తోరం, కుందులు(ప్రమిదలు), నెయ్యి, నూనె, వత్తులు, 21 రకాల పత్రి, నైవేద్యాలు.

పూజా విధానం :

  • వినాయకచవితి సందర్భంగా తెల్లవారు జామునే లేచి ఇంటిని, పూజగదిని శుభ్ర పరుచుకోవాలి. తర్వాత తలస్నానమాచరించి కొత్త బట్టలు ధరించాలి. ఆపై ఇంటిని, పూజా మందిరాన్ని పసుపు, కుంకుమ, తోరణాలతో సుందరంగా అలంకరించాలి.
  • అనంతరం గణనాథుడి విగ్రహాన్ని పూజామందిరంలోగానీ, తూర్పు, ఉత్తరం, ఈశాన్య భాగాలలో ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఓ పళ్లెం లేదా క్లాత్ మీద బియ్యం పోసి వాటిపై తమలపాకులు పెట్టుకోవాలి. తదుపరి కలశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని అగరువత్తులు వెలిగించి, దీపారాధన చేసుకోవాలి.
  • దీపారాధన అనేది వినాయకుడి విగ్రహం ముందు వెండి ప్రమిదలో కొబ్బరి నూనె పోసి ఐదు వత్తులను విడిగా వేసి దీపం పెట్టాలి. ఇంకా మీ వీలును బట్టి జిల్లేడు వత్తులతో దీపం పెడితే స్వామి అనుగ్రహంతో సంవత్సరం మొత్తం అత్యంత శుభ ఫలితాలు పొందవచ్చంటున్నారు.
Ganesh Chaturthi 2025 Puja Vidhi
Ganesh Chaturthi 2025 Puja Vidhi (Getty Images)
  • ముఖ్యంగా గరిక పోచలతో పూజ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా కాకుండా జంట గరిక పోచలను పెడుతూ పూజ చేయాలి. వాటిల్లో ఒకటి సిద్ధి, మరొకటి బుద్ధిగా భావిస్తూ గరిక పోచల జంటతో విఘ్నేశ్వరుడిని ఆరాధించడం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుందంటున్నారు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.
  • వినాయక చవితి రోజు 21 రకాల పత్రాలతో గణపతికి పూజ చేస్తాం. అయితే, నేటి రోజుల్లో అవన్నీ దొరక్కపోవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో జంట గరిక పోచలను సమర్పిస్తూ గణపయ్యను ఆరాధించినా 21 రకాల పత్రాలతో పూజించిన ఫలితం పొందవచ్చంటున్నారు జ్యోతిష్యులు.
  • అలాగే, గణేశుడికి ఎరుపు రంగు పుష్పాలంటే చాలా ఇష్టం. కాబట్టి ఎర్ర మందారం, ఎర్ర గులాబీ వంటి పూలతో పూజిస్తూ గణపతి అష్టోత్తరం చదువుకోవాలి.

గణపయ్య పూజకు అన్ని సిద్ధమేనా? ఒకసారి ఈ లిస్ట్​ను చెక్ చేసుకోండి మరి!

Ganesh Chaturthi 2025 Puja Vidhi
Ganesh Chaturthi 2025 Puja Vidhi (Getty Images)

నైవేద్యంగా ఏం పెట్టాలంటే?

గణేశ్ చతుర్థి రోజు అందరూ ఉండ్రాళ్ల పాయసం సమర్పిస్తుంటారు. దానితో పాటుగా ఆయనకు ఇష్టమైన ఎరుపు రంగులో ఉన్నటువంటి పండ్లను నైవేద్యంగా పెట్టండి. అలాగే, ఈ ఏడాది వినాయక చవితి బుధవారం వచ్చింది కనుక ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్న పళ్లను నైవేద్యంగా సమర్పించండి. ఇలా చేయడం ద్వారా ఈ సంవత్సరం విఘ్నేశ్వరుడి అనుగ్రహంతో ఏడాదంతా సమస్త శుభాలు కలుగుతాయంటున్నారు.

జపించాల్సిన మంత్రాలు :

  • వినాయక చవితి సందర్భంగా సంవత్సరం మొత్తం పనుల్లో ఆటంకాలు కలగకుండా ఉండాలంటే అందరూ వరిసిద్ధి వినాయక వ్రత కల్పాన్ని ఆచరించిన తర్వాత "వక్రతుండాయ హూం" అనే మంత్రాన్ని 21 సార్లు చదువుకోవాలి.
  • అలాగే, మనసులోని కోరికలు త్వరగా నెరవేరాలంటే "గం క్షిప్రప్రసాదనాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని 21 సార్లు జపించడం ద్వారా మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
Ganesh Chaturthi 2025 Puja Vidhi
Ganesh Chaturthi 2025 Puja Vidhi (Getty Images)
  • కొంతమంది తెలియక వినాయక చవితి రోజు చంద్రుడిని చూస్తుంటారు. అయితే, తెలియక పొరపాటున చంద్రుడిని చూసినా కూడా సంవత్సరం మొత్తం మీపై నిందలు రాకుండా ఉండాలంటే పూజ పూర్తయిన తర్వాత ఇలా చేయాలంటున్నారు. అదేంటంటే, పూజా అక్షింతలు శిరస్సుపై చల్లుకుంటూ "సింహః ప్రసేనమ వధీః సింహ జాంబవతాహతః సుకుమారక మారోధీః తవహ్యేషా శ్యమంతకః" అనే శ్లోకాన్ని చదువుకోవాలి.
  • ఈ శక్తివంతమైన శ్లోకాన్ని పఠించి కథా అక్షింతలు శిరస్సుపై చల్లుకుంటే సంవత్సరం మొత్తం కూడా బాగుంటుందంటున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

గణపయ్యకు పత్రి పూజలో ఇంత సైన్స్ దాగి ఉందా? 21 రకాల ఆకుల్లో ఉన్న ఔషధ గుణాలేంటో తెలుసా?

'కాణిపాకం' బ్రహ్మోత్సవాలు- గణపయ్య ఏ రోజు ఏ వాహనంపై దర్శమిస్తారో తెలుసా?

