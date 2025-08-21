Ganesh Chaturthi 2025 Puja Timings : విఘ్నాలను తొలగించే విఘ్నేశ్వరుడి జన్మదినమే గణేశ్ చతుర్థి. ఈ పండగను దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ఏడాది భాద్రపద మాసం శుక్ల పక్షం చవితి రోజున అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటారు. ఆది దంపతులు శివ, పార్వతుల మొదటి కుమారుడైన గణపయ్యను పూజించనిదే ఏ పని కూడా మొదలుపెట్టరు. వినాయకుడి కృప ఉంటే అన్నీ విజయాలే లభిస్తాయనేది ప్రజల విశ్వాసం. అయితే, ఈ సంవత్సరం(2025) ఆగస్టు 27, బుధవారం గణేశ్ చతుర్థి వస్తుంది. మరి, ఈ పర్వదినం సందర్భంగా ఏ రంగు వస్త్రాలు ధరించాలి? ఏ సమయంలో గణపయ్య పూజను నిర్వహిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి? వినాయకుడి విగ్రహంలో తొండం ఎటు వైపు ఉంటే కోరికలు నేరవేరడంతో పాటు ధనలాభం కలుగుతుందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఏ రంగు వస్త్రాలు ధరించాలంటే?
ఈ ఏడాది ఆగస్టు 27న బుధవారంతో కూడిన వినాయక చవితి వచ్చింది. బుధవారానికి అధిపతి అయిన బుధుడికి, ఆయన అధిష్టాన దైవమైన వినాయకుడికీ ఆకుపచ్చ రంగు అంటే చాలా ఇష్టం. కాబట్టి, ఈ సంవత్సరం అందరూ బుధవారంతో కూడిన గణేశ్ చతుర్థి రోజు ఇద్దరికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన ఆకుపచ్చ రంగు కలిగిన దుస్తులు ధరించి గణనాథుడిని పూజిస్తే విఘ్నేశ్వరుడి సంపూర్ణ అనుగ్రహంతో అద్భుతమైన ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయంటున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్. అలాగే, ఆకుపచ్చ రంగు వస్త్రాలు లేని వారు కనీసం గ్రీన్ కలర్ ఖర్చీఫ్ లేదా ఏదైనా చిన్న వస్త్రం దగ్గర పెట్టుకొని పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తే మంచిదంటున్నారు.
గణపతి పూజకు శుభ సమయమిదే! : గణేశ్ చతుర్థి రోజు ఈ ప్రత్యేక సమయంలో వరసిద్ధి వినాయక వ్రత కల్పం చేసుకుంటే వినాయకుడి సంపూర్ణ అనుగ్రహం పొందవచ్చంటున్నారు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్. ఆగస్టు 27 బుధవారం ఉదయం 5 గంటల 20 నిమిషాల నుంచి 7 గంటల 20 నిమిషాల వరకు స్థిర లగ్నం(సింహ లగ్నం) ఉంది. ఈ టైమింగ్ గణపతి పూజకు చాలా శుభకరం అంటున్నారు. ఈ సమయంలో దీపం పెట్టుకొని పూజ ప్రారంభించుకోవడం చేయాలంటున్నారు. అయితే, ఉదయం పూజ చేసుకోలేని వారు మళ్లీ స్థిర లగ్నం(వృశ్చిక లగ్నం) ఉన్న టైమ్లో అంటే ఉదయం 11 గంటల 35 నిమిషాల నుంచి 11 గంటల 50 నిమిషాల మధ్యలో వరసిద్ధి వినాయక వ్రత కల్పం చేసుకుంటే అత్యంత శుభ ఫలితాలు సొంతం చేసుకోవచ్చంటున్నారు.
విగ్రహం ఎంపిక ఎలా ఉండాలంటే? వినాయకుడి ఎంపిక విషయంలో కూడా కొన్ని నియమాలు పాటించాలంటున్నారు. ముఖ్యంగా చాలా మందికి గణేశుడి తొండం ఎటు వైపు ఉన్నది తీసుకుంటే మంచిదనే సందేహం కలుగుతుంది. కోరికలు నెరవేరాలంటే మనం పూజించే వినాయకుడి విగ్రహం లేదా ఫొటోలో గానీ తొండం అనేది ఆయనకు ఎడమవైపునకు వంగి ఉండడం చాలా మంచిదంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్. అలాంటి విగ్రహాన్ని పూజించడం చాలా శుభప్రదమని, ఆర్థిక సమస్యలు తొలగి ధన లాభం చేకూరుతుందని వివరిస్తున్నారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
