Ganesh Chaturthi 2025: వినాయక చవితి పండగకు సర్వం సిద్ధమైంది. గల్లీ నుంచి దిల్లీ దాకా గణనాథులు కొలువుదీరేందుకు మండపాలు రెడీ అవుతున్నాయి. మరికొన్ని గంటల్లో గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ప్రారంభంకానున్నాయి. ఏటా భాద్రపద మాసం శుక్లపక్షం చవితి రోజున పండగ జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు 27వ తేదీన పండగ వచ్చింది. ఇక వినాయకచవితి పండగలో తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే పూజలు ఎంతో ప్రత్యేకం. ఎందుకంటే ఒక్కోరోజు ఒక్కో రూపంలో గణనాథుడు పూజలు అందుకుంటాడు. అయితే వినాయక చవితి రోజు కొన్ని ప్రత్యేక ప్రసాదాలను నైవేద్యంగా పెడితే అప్పులు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగడంతో సహా కొన్ని శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ చెబుతున్నారు. మరి ఆ ప్రసాదాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
మోదకాలు: చవితి రోజు ఎవ్వరైనా సరే మోదకాలను నైవేద్యంగా సమర్పించవచ్చని చెబుతున్నారు. మోదకం అంటే సంతోషాన్ని కలిగించేదని చెబుతున్నారు. లడ్డూలు, ఉండ్రాళ్లు ఇవన్నీ మోదకం కిందకే వస్తాయని, పండగ రోజున వీటిని ప్రసాదంగా పెడితే సంవత్సరం మొత్తం సంతోషంగా ఉంటారని చెబుతున్నారు.
అటుకులు: వినాయకుడికి అటుకులను నైవేద్యంగా పెడితే మంచిదంటున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా సంసార జీవితంలో ఎదురయ్యే బాధలు, కష్టాలు క్రమక్రమంగా తగ్గిపోతాయని చెబుతున్నారు.
పేలాలు: గణపతి పండగ రోజు విఘ్నేశ్వరుడికి పేలాలు లేదా పేలాల పిండిని నైవేద్యంగా సమర్పిస్తే మానసిక అశాంతి తొలగిపోతుందని, ప్రశాంతత లభిస్తుందని అంటున్నారు.
సత్తు పిండి: వినాయక చవితి రోజు గణపతికి సత్తుపిండిని ప్రసాదంగా పెడితే మనోధైర్యం పెరుగుతుందని, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందని, దేనినైనా సాధించగలమన్న నమ్మకం కలుగుతుందని మాచిరాజు చెబుతున్నారు.
చెరుకు ముక్కలు: చెరుకు ముక్కలను గణపతికి నైవేద్యంగా పెడితే ఆగామి, సంచిత, ప్రారభ్ద మూడు కర్మ ఫలితాల తీవత్రను తగ్గించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
కొబ్బరి కురిడి: వినాయక చవితి పర్వదినం రోజు గణపతికి కొబ్బరి కురిడిని నైవేద్యంగా పెడితే మంచిదంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయని, ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు.
పండ్లు: గణేష్ చతుర్థి రోజు వినాయకుడికి పండ్లు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తే ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో రాణించవచ్చని వివరిస్తున్నారు.
నువ్వులు: చతుర్థి రోజు నువ్వులు లేదా నువ్వులతో తయారైన పదార్థాలను గణపతికి నైవేద్యంగా పెడితే శని దోషాలు తొలగిపోతాయని, శని భగవానుడి అనుగ్రహం లభిస్తుందని చెబుతున్నారు.
రాగులు: ఎక్కువ మొత్తంలో అప్పులతో బాధపడేవారు వినాయక చవితి రోజు రాగులు కలిపిన అన్నాన్ని గణపతికి నివేదించడం వల్ల అప్పులు క్రమక్రమంగా తగ్గుతాయని అంటున్నారు.
వెలగపండు: గణపతికి ఇష్టమైన వెలగపండును నైవేద్యంగా పెడితే కోర్టు వ్యవహారాల్లో విజయం లభిస్తుందని, భూ లాభం కలుగుతుందని మాచిరాజు కిరణ్కుమార్ చెబుతున్నారు.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
