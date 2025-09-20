ETV Bharat / spiritual

దసరా, దీపావళి, గరుడోత్సవం- అన్నీ ఒకే మాసంలో వస్తాయ్​! పండుగలే పండుగలు!!

ఆశ్వయుజాన్ని ఎందుకు శక్తి మాసం అంటారో తెలుసా?

Festivals In Ashwayuja Masam
Festivals In Ashwayuja Masam (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2025 at 12:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Festivals In Ashwayuja Masam : భాద్రపద మాసం వెళ్లిపోయి ఆశ్వయుజ మాసం రానుంది. ఆశ్వయుజ మాసం పండుగలు, దేవతారాధనలకు, దీపారాధనకు ప్రాధాన్యమిచ్చే మాసం. ఈ నెలలో నవరాత్రులు, దుర్గాదేవి పూజలు, శమీపూజలు వంటివి చేసి విశేష పుణ్యఫలాన్ని పొందవచ్చని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ మాసాన్ని "శక్తిమాసం" లేదా "కన్యామాసం" అని కూడా పిలుస్తారు. ఎందుకంటే ఈ నెలలో సృష్టికి మూలమైన శక్తి స్వరూపిణి అయిన దుర్గాదేవిని విశేషంగా పూజిస్తారు. ఇక ఆశ్వయుజ మాసంలో రానున్న పండుగలు, పుణ్య తిధులు గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఆశ్వయుజ మాసంలో పండుగలు, పుణ్య తిధులు

  • సెప్టెంబర్ 22 సోమవారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి:ఆశ్వయుజ మాసం ప్రారంభం. దేవి నవరాత్రులు ప్రారంభం.
  • సెప్టెంబర్ 23 మంగళవారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ విదియ: చంద్రోదయం, తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ
  • సెప్టెంబర్ 24 బుధవారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ తదియ:తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు ధ్వజారోహణం, బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం
  • సెప్టెంబర్ 26 శుక్రవారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ చవితి/పంచమి: ఉపాంగ లలితాగౌరీ వ్రతం
  • సెప్టెంబర్ 27 శనివారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ పంచమి:హస్తా కార్తె ప్రారంభం
  • సెప్టెంబర్ 28 ఆదివారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ షష్టి: తిరుమల శ్రీవారి గరుడోత్సవం
  • సెప్టెంబర్ 29 సోమవారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ సప్తమి:మూలా నక్షత్రం, సరస్వతి పూజ, దేవి త్రిరాత్ర వ్రతం, శ్రీవారి స్వర్ణ రధోత్సవం
  • సెప్టెంబర్ 30 మంగళవారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ అష్టమి: దుర్గాష్టమి
  • అక్టోబర్ 1, బుధవారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ నవమి: మహర్నవమి, ఆయుధ పూజ, తిరుమల శ్రీవారి రధోత్సవం.
  • అక్టోబర్ 2, గురువారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ దశమి:విజయదశమి, శమీపూజ, తిరుమల శ్రీవారి చక్రస్నానం, ధ్వజావరోహణం, గాంధీ జయంతి.
  • అక్టోబర్ 3, శుక్రవారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ ఏకాదశి: పాపాంకుశ ఏకాదశి.
  • అక్టోబర్ 4, శనివారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ ద్వాదశి:గోపద్మనాభ ద్వాదశి
  • అక్టోబర్ 7, మంగళవారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ పౌర్ణమి: కోజాగరి పౌర్ణమి, వాల్మీకి జయంతి
  • అక్టోబర్ 9, గురువారం, ఆశ్వయుజ బహుళ తదియ: అట్లతద్ది, చంద్రోదయ ఉమా వ్రతం
  • అక్టోబర్ 10, గురువారం, ఆశ్వయుజ బహుళ చవితి: సంకష్ట హర చతుర్థి
  • అక్టోబర్ 17, శుక్రవారం, ఆశ్వయుజ బహుళ ఏకాదశి: మతత్రయ ఏకాదశి, రమా ఏకాదశి, తులా సంక్రమణం
  • అక్టోబర్ 18, శనివారం, ఆశ్వయుజ బహుళ ద్వాదశి:గోవత్స ద్వాదశి
  • అక్టోబర్ 19, ఆదివారం, ఆశ్వయుజ బహుళ త్రయోదశి: ధనత్రయోదశి, ధన్వంతరి జయంతి, మాసశివరాత్రి
  • అక్టోబర్ 20, సోమవారం, ఆశ్వయుజ బహుళ చతుర్దశి: నరక చతుర్దశి, దీపావళి అమావాస్య

అక్టోబర్ 21, మంగళవారం ఆశ్వయుజ బహుళ అమావాస్య: గజరాతీయుల సంవత్సరాది- ఈ రోజుతో ఆశ్వయుజ మాసం ముగిసి మరుసటి రోజు నుంచి పరమ పవిత్రమైన కార్తిక మాసం ప్రారంభం అవుతుంది. పరమ పవిత్రమైన ఆశ్వయుజ మాసం ఇటు దేవి నవరాత్రులు, అటు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలతో ఈ మాసమంతా పవిత్రతను సంతరించుకుంటుంది. ఆ శ్రీనివాసుని ఆశీస్సులతో, ఆ దుర్గాదేవి అనుగ్రహంతో అందరూ సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయ

For All Latest Updates

TAGGED:

ASHWAYUJA MASAM FESTIVALSLIST OF FESTIVALS IN ASHWAYUJAMASAMASHWAYUJA MASAM SPECIAL FESTIVALSFESTIVALS IN ASHWAYUJA MASAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వాతావరణంలో "రాగి సూప్​" - ఇలా చేసుకుంటే చుక్క మిగలదు - పిల్లలకు ఫేవరెట్​ అయిపోతుంది!

Bigg Boss 9 Telugu Day 11 Episode: కెప్టెన్​గా "టిల్లు-1" - సంచాలక్​గా ఫేవర్​ చేసి రాధిక! - భరణికి అన్యాయం!

ఆరు సినిమా ఆఫర్లను రిజెక్ట్ చేసిన దీపిక- అన్నీ ఆ స్టార్ హీరోవే- ఎందుకో తెలుసా?

ఆ గ్రామంలో తలుపులు ఉండవ్​- ఇప్పటివరకు ఒక్క చోరీ కూడా జరగలేదు! అదెలా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.