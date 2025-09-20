దసరా, దీపావళి, గరుడోత్సవం- అన్నీ ఒకే మాసంలో వస్తాయ్! పండుగలే పండుగలు!!
ఆశ్వయుజాన్ని ఎందుకు శక్తి మాసం అంటారో తెలుసా?
Published : September 20, 2025 at 12:51 AM IST
Festivals In Ashwayuja Masam : భాద్రపద మాసం వెళ్లిపోయి ఆశ్వయుజ మాసం రానుంది. ఆశ్వయుజ మాసం పండుగలు, దేవతారాధనలకు, దీపారాధనకు ప్రాధాన్యమిచ్చే మాసం. ఈ నెలలో నవరాత్రులు, దుర్గాదేవి పూజలు, శమీపూజలు వంటివి చేసి విశేష పుణ్యఫలాన్ని పొందవచ్చని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ మాసాన్ని "శక్తిమాసం" లేదా "కన్యామాసం" అని కూడా పిలుస్తారు. ఎందుకంటే ఈ నెలలో సృష్టికి మూలమైన శక్తి స్వరూపిణి అయిన దుర్గాదేవిని విశేషంగా పూజిస్తారు. ఇక ఆశ్వయుజ మాసంలో రానున్న పండుగలు, పుణ్య తిధులు గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఆశ్వయుజ మాసంలో పండుగలు, పుణ్య తిధులు
- సెప్టెంబర్ 22 సోమవారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి:ఆశ్వయుజ మాసం ప్రారంభం. దేవి నవరాత్రులు ప్రారంభం.
- సెప్టెంబర్ 23 మంగళవారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ విదియ: చంద్రోదయం, తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ
- సెప్టెంబర్ 24 బుధవారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ తదియ:తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు ధ్వజారోహణం, బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం
- సెప్టెంబర్ 26 శుక్రవారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ చవితి/పంచమి: ఉపాంగ లలితాగౌరీ వ్రతం
- సెప్టెంబర్ 27 శనివారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ పంచమి:హస్తా కార్తె ప్రారంభం
- సెప్టెంబర్ 28 ఆదివారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ షష్టి: తిరుమల శ్రీవారి గరుడోత్సవం
- సెప్టెంబర్ 29 సోమవారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ సప్తమి:మూలా నక్షత్రం, సరస్వతి పూజ, దేవి త్రిరాత్ర వ్రతం, శ్రీవారి స్వర్ణ రధోత్సవం
- సెప్టెంబర్ 30 మంగళవారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ అష్టమి: దుర్గాష్టమి
- అక్టోబర్ 1, బుధవారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ నవమి: మహర్నవమి, ఆయుధ పూజ, తిరుమల శ్రీవారి రధోత్సవం.
- అక్టోబర్ 2, గురువారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ దశమి:విజయదశమి, శమీపూజ, తిరుమల శ్రీవారి చక్రస్నానం, ధ్వజావరోహణం, గాంధీ జయంతి.
- అక్టోబర్ 3, శుక్రవారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ ఏకాదశి: పాపాంకుశ ఏకాదశి.
- అక్టోబర్ 4, శనివారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ ద్వాదశి:గోపద్మనాభ ద్వాదశి
- అక్టోబర్ 7, మంగళవారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ పౌర్ణమి: కోజాగరి పౌర్ణమి, వాల్మీకి జయంతి
- అక్టోబర్ 9, గురువారం, ఆశ్వయుజ బహుళ తదియ: అట్లతద్ది, చంద్రోదయ ఉమా వ్రతం
- అక్టోబర్ 10, గురువారం, ఆశ్వయుజ బహుళ చవితి: సంకష్ట హర చతుర్థి
- అక్టోబర్ 17, శుక్రవారం, ఆశ్వయుజ బహుళ ఏకాదశి: మతత్రయ ఏకాదశి, రమా ఏకాదశి, తులా సంక్రమణం
- అక్టోబర్ 18, శనివారం, ఆశ్వయుజ బహుళ ద్వాదశి:గోవత్స ద్వాదశి
- అక్టోబర్ 19, ఆదివారం, ఆశ్వయుజ బహుళ త్రయోదశి: ధనత్రయోదశి, ధన్వంతరి జయంతి, మాసశివరాత్రి
- అక్టోబర్ 20, సోమవారం, ఆశ్వయుజ బహుళ చతుర్దశి: నరక చతుర్దశి, దీపావళి అమావాస్య
అక్టోబర్ 21, మంగళవారం ఆశ్వయుజ బహుళ అమావాస్య: గజరాతీయుల సంవత్సరాది- ఈ రోజుతో ఆశ్వయుజ మాసం ముగిసి మరుసటి రోజు నుంచి పరమ పవిత్రమైన కార్తిక మాసం ప్రారంభం అవుతుంది. పరమ పవిత్రమైన ఆశ్వయుజ మాసం ఇటు దేవి నవరాత్రులు, అటు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలతో ఈ మాసమంతా పవిత్రతను సంతరించుకుంటుంది. ఆ శ్రీనివాసుని ఆశీస్సులతో, ఆ దుర్గాదేవి అనుగ్రహంతో అందరూ సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయ