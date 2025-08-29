ETV Bharat / spiritual

ఆంధ్రప్రదేశ్​లో దర్శించాల్సిన ప్రముఖ దేవాలయాలు! - మీరు వెళ్లొచ్చారా! - ANDHRAPRADESH FAMOUS TEMPLES LIST

- ఫేమస్ హిందూ టెంపుల్స్ లిస్టు ఇదే - వాటి ప్రత్యేకతలు తెలుసా?

Famous Temples in Andhrapradesh
Famous Temples in Andhrapradesh (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2025 at 12:24 PM IST

Famous Temples in Andhrapradesh : హిందూ పురాణాల ప్రకారం దేవుడు సర్వాంతర్యామి అయినప్పటికీ తీర్థ స్థలాల్లో, ఆలయాల్లో త్వరగా అనుగ్రహిస్తాడని విశ్వాసం. అందుకే, ఆలయ సందర్శనం, తీర్థయాత్రలు చేయడం హిందూ సంస్కృతిలో ఒక భాగంగా ఉంది. అయితే, హిందూ దేవాలయాలకు పుట్టినిళ్లుగా చెబుకునే మన దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాలలో ఎన్నో ప్రముఖ దేవాలయాలు ఉన్నాయి. అందులో భాగంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్​లో తప్పక దర్శించుకోవాల్సిన కొన్ని ప్రసిద్ధ ఆలయాల జాబితాపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Famous Temples in Andhrapradesh
Tirumala (Getty Images)

తిరుమల వేంకటేశ్వరస్వామి దేవాలయం :

ఈ దేవాలయం ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్​లోనే మాత్రమే కాకుండా భారత దేశంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటిగా ఉంది. భక్తుల తాకిడి పరంగా తిరుమల తిరుపతి వేంకటేశ్వరస్వామి దేవాలయం అగ్రస్థానం వహిస్తుంది. దక్షిణాదిలో ఉన్న 52 వైష్ణవ దివ్యదేశాల్లో వెంకన్న ఆలయం ఒకటి. ఈ ఆలయం ఏపీలోని తిరుపతి జిల్లాలో ఉంది. కలియుగ వైకుంఠంగా పేరొందిన తిరుమల పుణ్యక్షేత్ర దర్శనానికి నిత్యం ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి వేలాది మంది భక్తులు తరలివస్తుంటారు.

Famous Temples in Andhrapradesh
Srikalahasthi (Getty Images)

శ్రీకాళహస్తి ఆలయం :

ఇది ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం తిరుపతికి 37 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. స్వర్ణముఖి నదీతీరంలో వెలసిన శ్రీ కాళహస్తీశ్వరాలయం భక్తుల పాలిట భూకైలాసంగా, వాయులింగ స్థానంగా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. ఈ ఆలయాన్నే "దక్షిణ కాశి" అని కూడా పిలుస్తారు. పంచభూత లింగాల్లో పృథ్వీలింగం, తేజోలింగం, ఆకాశలింగం, జలలింగం తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉంటే, ఒక్క వాయులింగం మాత్రం ఏపీలోని తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలో కొలువైంది. ఈ పుణ్యక్షేత్రం రాహు, కేతు, సర్పదోష నివారణ క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది.

Famous Temples in Andhrapradesh
Simhachalam (Getty Images)

సింహాచలం టెంపుల్ :

సింహాచలం తెలుగునాట వెలసిన సుప్రసిద్ధ నరసింహ క్షేత్రాల్లో ఒకటి. ఇక్కడ శ్రీమహావిష్ణువు దశావతారాల్లో తృతీయ చతుర్థ అవతారాల కలయికతో వరాహ లక్ష్మీనృసింహస్వామిగా కొలువై ఉన్నాడు. ఆలయ నిర్మాణం క్రీస్తు శకం తొమ్మిదో శతాబ్దంలో జరిగి ఉండవచ్చని, క్రీస్తు శకం 13వ శతాబ్దంలో కోణార్క్‌ ఆలయ నిర్మాత తూర్పు గాంగరాజు నరసింహదేవుడు ఈ ఆలయాన్ని పునరుద్ధరించాడని చరిత్రకారులు భావిస్తున్నారు. వైశాఖ శుద్ధ తదియను "అక్షయ తృతీయ" అంటారు. ఆ రోజే సింహాద్రినాథుడి గంధం వొలుపు, నిజరూప దర్శనం, చందనోత్సవంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.

Famous Temples in Andhrapradesh
Kanipakam Temple (eenadu)

కాణిపాకం వినాయకస్వామి ఆలయం :

ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్న కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకుని ఆలయం సత్య ప్రమాణాలకు నెలవుగా.. అసత్యాలు చెప్పేవారికి సింహస్వప్నంగా భాసిల్లుతోంది. ఈ ఆలయం బహుదా నది ఒడ్డున కాణిపాకంలో ఉంది. వెయ్యేళ్ల క్రితం వెలసిన ఈ టెంపుల్​లో వినాయక చవితి వేళ 21 రోజుల పాటు నిర్వహించే స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు చాలా ప్రసిద్ధి. శివ, వైష్ణవ ఆలయాలకు నిలయమిది. ఇక్కడి పవిత్ర పుష్కరిణిలో స్నానం చేసి ప్రమాణాలు చేయడం ప్రత్యేకంగా భావిస్తారు. సర్వమత ఆరాధ్యుడుగా కాణిపాకం వరసిద్ది వినాయకుడు ప్రసిద్ధికెక్కాడు.

Famous Temples in Andhrapradesh
Yaganti Temple (Getty Images)

యాగంటి టెంపుల్ :

నంద్యాల జిల్లాలోని యాగంటి క్షేత్రం ప్రముఖ శైవక్షేత్రాల్లో ఒకటిగా ఉంది. రవ్వలకొండలో పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి ఆవులు కాస్తూ.. యాగంటిలోని శంకర గవిలో కూర్చొని కాలజ్ఞానం రాసినట్లు ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఇరవైఏళ్లకోసారి ఇక్కడి బసవన్న నంది విగ్రహం అంగుళం పరిమాణంలో పెరుగుతూ ఉండటం విశేషం. ఏటా మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని ఇక్కడ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. పెద్దసంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తారు.

Famous Temples in Andhrapradesh
Srisailam (Getty Images)

శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామి ఆలయం :

ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని నంద్యాల జిల్లాలో ఉన్న శ్రీశైలం ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది. జ్యోతిర్లింగ, శక్తి పీఠాలు ఒకే గిరిశృంగం మీద వెలసిన శ్రీశైలం భ్రమరాంబిక మల్లికార్జున స్వామి ఆలయం సకల లోకారాధ్యంగా భాసిల్లుతోంది. ఇది వేదాలకు ప్రాణాధారమని ధార్మికులు భావిస్తారు. శ్రీశైలం మల్లికార్జునుడు ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలకు చెందినవాడైతే, భ్రమరాంబ అష్టాదశ శక్తి పీఠాల అంశ. కృష్ణా నది ఒడ్డున కొలువై ఉన్న భ్రమరాంబిక మల్లికార్జున స్వామి దర్శనం నిత్యం భక్తులు భారీగా తరలివస్తుంటారు.

Famous Temples in Andhrapradesh
Lepakshi (Getty Images)

లేపాక్షి ఆలయం :

ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని అత్యంత అద్భుతమైన ఆలయాలలో ఒకటి. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని లేపాక్షి దుర్గా, పాపనాశేశ్వర, వీరభద్రస్వామి ఆలయంగా పేరొందిన ఈ టెంపుల్​ మంచి పర్యాటక కేంద్రంగా కూడా గుర్తింపు పొందినది. ఈ ఆలయ నిర్మాణ శైలులు, శిల్పాలు, చిత్రాలు చాలా ప్రసిద్ధి. లేపాక్షికి యునెస్కో వారసత్వ కట్టడాల తాత్కాలిక జాబితాలోనూ చోటు దక్కింది. ఇక్కడికి స్వామివారి దర్శనం, పర్యాటక ప్రదేశాలను చూడడాని నిత్యం భక్తులు, టూరిస్ట్​లు వస్తుంటారు.

Famous Temples in Andhrapradesh
Vijayawada Durgamma (Eenadu)

కనకదుర్గమ్మ ఆలయం :

ఏపీలో బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ కొలువైన (ఇంద్రకీలాద్రి) శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వరస్వామి వార్ల దేవస్థానం. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండనాయకి, అమ్మలగన్న అమ్మ, ముగ్గురమ్మల మూలపుటమ్మ, ఇక్కడ శ్రీచక్ర అధిష్టాన దేవత దుర్గమ్మగా వెలసింది! కోరినవారికి వరాలిచ్చే కొంగు బంగారంగా ‘బెజవాడ కనకదుర్గ’ ఆలయం విరాజిల్లుతోంది. ఈ ఆలయం విజయవాడలో కృష్ణానది ఒడ్డున ఉంది. ఇక్కడికొచ్చే భక్తులు ముందుగా హనుమను దర్శించుకున్నాక ఆపై అమ్మవారిని, మల్లేశ్వరస్వామివారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు పొందుతుంటారు.

Famous Temples in Andhrapradesh
Ahobilam Temple (Eenadu)

అహోబిలం టెంపుల్ :

ఏపీలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటైనా అహోబిలం నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డ మండలంలో ఉంది. నవ నారసింహులు ఒకేచోట దర్శనం ఇచ్చే ఈ క్షేత్రం భవనాశిని నది జలపాతానికి దగ్గరగా, నల్లమల అడవుల్లో, ఎత్తైన కొండలూ పచ్చని అందాల మధ్య భక్తులతోపాటు పర్యటకుల్నీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించుకుంటే సకల శుభాలూ కలుగుతాయని నమ్మకం.

శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం :

ఇది కూడా ఏపీలో చెప్పుకోదగ్గ ప్రముఖ దేవాలయాలలో ఒకటి. ఇది తిరుపతిలో ఉంది. లక్ష్మీదేవి అవతారంగా అమ్మవారు కొలువై ఉన్నారు. శ్రీవారి దర్శనార్థం వచ్చే భక్తులు తిరుచానూరు శ్రీపద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటుంటారు. ఇక్కడ ఉన్న పుష్కరిణికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది.

ఇవే కాకుండా ఏపీలోని నెల్లూరు జిల్లాలో పెన్నా నది ఒడ్డున తల్పగిరి రంగనాథస్వామి ఆలయం, మంగళగిరిలో ఉన్న లక్ష్మీ నరసింహ ఆలయం, అన్నవరంలో ఉన్న సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయంతో పాటు భక్తులు సందర్శించుకోదగిన మరికొన్ని ప్రముఖ ఆలయాలు ఉన్నాయి.

