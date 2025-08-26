Ashta Vinayaka Temples : హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం గణపతిని పూజించనిదే ఏ శుభకార్యం కూడా మొదలుపెట్టరు. దేవతల నుంచి మానవుల వరకు ఏ పని మొదలు పెట్టాలన్న ముందుగా గణపతిని ప్రార్ధించాల్సిందే! మన దేశంలో గణపతికి ప్రాచీనమైన ఆలయాలు ఎన్నో కలవు. కానీ వినాయకుడు కొలువైన అష్ట వినాయక క్షేత్రాలు ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందినవి. అవన్నీ ఒకే రాష్ట్రంలో వెలసి ఉండడం మరి విశేషం. వినాయక చవితి సందర్భంగా అష్ట వినాయక క్షేత్రాల విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
దేశమంతటా ఆలయాలు
గణనాథునికి దేశవ్యాప్తంగా అనేక ఆలయాలు ఉన్నాయి. అందులో అష్ట వినాయక క్షేత్రాలు మరింత ప్రసిద్ధి చెందినవి. విశేషమేమంటే ఈ ఆలయాలు అన్నీ కూడా మహారాష్ట్ర పరిసరాల్లోనే ఉన్నాయి. మహారాష్ట్రలోని స్వయంభువులైన ఈ అష్ట వినాయక క్షేత్రాలు దర్శిస్తే సకల కష్టాలు తొలగి, సర్వ సుఖాలు కలుగుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.
అష్ట వినాయక క్షేత్రాలు దర్శించే విధానం
ఈ అష్ట వినాయక క్షేత్రాలను దర్శించడానికి ఓ పద్ధతి ఉంది. ఒక వృత్తం ఎక్కడ మొదలు పెడతామో గుండ్రంగా తిరిగి అక్కడకే వచ్చి పూర్తి చేస్తాం. అలాగే అష్ట వినాయక క్షేత్రాలు కూడా ఏ క్షేత్రంలో మొదలు పెట్టాలో, ఏ క్షేత్రంలో పూర్తి చేయాలో అనే దానికి ఓ క్రమ పద్ధతి ఉంది. ఆ క్రమ పద్ధతి ప్రకారమే ఆ క్షేత్ర విశేషాలను తెలుసుకుందాం.
మయూర గణపతి క్షేత్రం
అష్ట వినాయక క్షేత్రాలలో ముందుగా మయూర గణపతి క్షేత్రాన్ని దర్శించాలి. మహారాష్ట్రలోని బారామతి తాలూకాలోని 'మోర్ గావ్' లో వినాయకుడు 'మయూరేశ్వరుడు'గా పూజలందుకుంటున్నాడు. ఈ క్షేత్రాన్ని మయూర గణపతి క్షేత్రం అని అంటారు. సాధారణంగా వినాయకుని వాహనం ఎలుక. కానీ మయూర గణపతి క్షేత్రంలో మాత్రం వినాయకుని వాహనం నెమలి. ఇక్కడ వినాయకుడు మయూరాన్ని ఆసనంగా చేసుకొని ఉండడమే ఈ క్షేత్రం ప్రత్యేకత.
సిద్ధి వినాయక క్షేత్రం శ్రీగొండ
అష్ట వినాయక క్షేత్రాలలో రెండవ క్షేత్రంగా భాసిల్లుతున్న సిద్ధి వినాయక క్షేత్రం మహారాష్ట్ర అహ్మద్ నగర్ జిల్లాలోని శ్రీగొండ’ పట్టణానికి సమీపంలో ఉన్న ఒక చిన్న కొండ మీద వెలసి ఉంది. ఈ ఆలయంలోని గణపతికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. సాధారణంగా అన్ని గణపతి ఆలయాలలో వినాయకుని తొండం కుడి వైపుకు తిరిగి ఉంటుంది. కానీ సిద్ధి వినాయక క్షేత్రంలో మాత్రం గణపతి తొండం ఎడమ వైపుకు తిరిగి ఉంటుంది. ఇదే ఇక్కడి ప్రత్యేకత!
ఆపద్భాంధవుడు బల్లాలేశ్వర్
అష్ట వినాయక క్షేత్రాలలో మూడవదైన బల్లాలేశ్వర క్షేత్రం మహారాష్ట్రలోని రాయ్ఘడ్ జిల్లాలో రోహా నుండి 28 కి.మీ దూరంలో ఉన్న పాలి గ్రామంలో ఉంది. 'శ్రీ' అనే అక్షరం ఆకారంలో నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో ఉదయాన్నే సూర్యుని కిరణాలు నేరుగా గణపతి విగ్రహంపై ప్రసరించడం గొప్ప విశేషం. ఈ ఆలయంలో వినాయకుడు రాతి సింహాసనంపై ఆసీనుడై భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు.
కోరిన వరాలనిచ్చే వరద వినాయకుడు
గణేశుని అష్టవినాయక క్షేత్రాల్లో నాలుగవది వరద వినాయక క్షేత్రం. ఈ క్షేత్రం మహారాష్ట్రలోని రాయ్గడ్ జిల్లా కర్జాత్ సమీపంలోని ఖలాపూర్ తాలూకాలో ఉన్న మహ్ద్ గ్రామంలో ఉంది. ఈ క్షేత్రంలో వరద వినాయకుడు స్వయంభు మూర్తిగా వెలిసాడు. ఈ ఆలయంలో వినాయకుని విగ్రహం తూర్పు ముఖంగా ఉంటుంది. వినాయకుని తొండం ఎడమ వైపుకు తిరిగి ఉంటుంది. వరద వినాయకుని ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలో పాల్గొని ప్రసాదంగా స్వీకరించిన కొబ్బరికాయను సేవిస్తే పుత్ర సంతానం కలుగుతుందని చెబుతారు.
చింతలు తీర్చే చింతామణి గణపతి క్షేత్రం
అష్టవినాయక క్షేత్రాల్లో ఐదవ క్షేత్రం చింతామణి గణపతి క్షేత్రం. భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారంగా విరాజిల్లుతున్న ఈ క్షేత్రం మహారాష్ట్ర పూణే జిల్లా హవేలీ తాలూకాలోని ధేవూర్లో వెలసింది. చింతామణి గణపతి ఆలయంలో గణపతిని దర్శించి పూజిస్తే ఎలాంటి చింతలైనా దూరమవుతాయని, కోరుకున్న కోరికలు తీరుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. అందుకే ఈ ఆలయాన్ని దర్శించడానికి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు తరలి వస్తారు.
సంతాన భాగ్యాన్ని ప్రసాదించే గిరిజాత్మజ్ వినాయక క్షేత్రం
అష్టవినాయక క్షేత్రాల్లో ఆరవ క్షేత్రం గిరిజాత్మజ్ వినాయక క్షేత్రం. ఈ ఆలయంలో గణేష్ విగ్రహం చిన్న పిల్ల వాని రూపంలో ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ వినాయకుని దర్శించి పూజిస్తే సంతానం లేనివారికి సంతానం కలుగుతుందని భక్తుల విశ్వాసం.
విఘ్నాలను తొలగించే విఘ్నహార్ వినాయక క్షేత్రం
మహారాష్ట్రలో అష్ట వినాయక క్షేత్రాలలో ఏడవ క్షేత్రంగా భాసిల్లుతున్న విఘ్నహార్ వినాయక క్షేత్రం మహారాష్ట్రలోని ఓఝూర్ పట్టణంలో కుకడి నది ఒడ్డున వెలసిన ఉంది. ఈ క్షేత్రంలో వినాయకుడు సిద్ధి, బుద్ధి సమేతుడై కొలువుతీరి ఉంటాడు. విఘ్నహార్ వినాయక క్షేత్రంలో వినాయకుని దర్శించి ప్రార్ధిస్తే వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో తరచుగా ఎదురయ్యే ఆటంకాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. అంతేకాదు వివాహ ప్రయత్నాలలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు కూడా ఈ స్వామి దర్శనంతో తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకం.
శత్రుజయం కలిగించే రంజన్ గావ్ మహాగణపతి క్షేత్రం
అష్టవినాయక క్షేత్రాలలో ఎనిమిదవ క్షేత్రమైన రంజన్ గావ్ మహాగణపతి క్షేత్రం మహారాష్ట్రలోని పూణే జిల్లాలోని షిరూర్ తాలూకాలోని రంజన్ గావ్ అనే గ్రామంలో ఉంది. రంజన్ గావ్ మహాగణపతి ఆలయంలో సిద్ధి, బుద్ధి సమేతుడై పద్మంలో కొలువు తీరి ఉంటాడు. సాక్షాత్తూ పరమశివుడే శత్రుసంహారం ముందు పూజించిన గణపతి కాబట్టి ఈ ఆలయంలో గణపతిని దర్శించి పూజిస్తే శత్రుజయం కార్యసిద్ధి కలుగుతాయని విశ్వాసం.అష్ట వినాయక క్షేత్రాలలో చివరిది ఎనిమిదవది అయిన మహాగణపతి క్షేత్రాన్ని దర్శించిన తర్వాత తిరిగి మొదటిదైన మయూర గణపతి క్షేత్రాన్ని దర్శిస్తేనే అష్ట వినాయక క్షేత్రాల యాత్రా ఫలం సంపూర్ణంగా లభిస్తుంది.
గణేష్ నవరాత్రులలో అష్ట వినాయక క్షేత్రాల దర్శనం సకల శుభకరం మోక్షదాయకం.ఈ నవరాత్రులలో మనం కూడా అష్ట వినాయక క్షేత్రాలను దర్శిద్దాం సకల శుభాలను పొందుదాం.ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
అష్ట వినాయక క్షేత్రాల దర్శనం