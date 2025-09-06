చంద్ర గ్రహణంతో ఈ రాశులకు శుభ ఫలితాలు- మీ రాశి ఉందేమో చెక్ చేసుకోండి!

ఈ చంద్రగ్రహణం 4 రాశులకు చాలా శుభాలను కలిగిస్తుంది!
Effect Of Lunar Eclipse On Zodiac Signs: సెప్టెంబర్ 7 వతేది భాద్రపద శుద్ధ పౌర్ణమి రోజు సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడనుంది. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఈ గ్రహణం కుంభరాశిలో ఏర్పడనుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం చూస్తే కుంభరాశిలో ఏర్పడనున్న ఈ చంద్ర గ్రహణం కొన్ని రాశులకు అత్యంత శుభ ఫలితాలను ఇవ్వనుందని తెలుస్తోంది. ఆ రాశులేమిటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
చంద్ర గ్రహణం ఎప్పుడు?
సెప్టెంబర్ 7, ఆదివారం భాద్రపద శుద్ధ పౌర్ణమి రోజున ఈ సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడనుంది. ఈ గ్రహణం 7 వ తేదీ రాత్రి 9:58 గంటలకు ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ తెల్లవారుజామున 1:26 గంటలకు ముగియనుంది. ఈ చంద్రగ్రహణం 4 రాశులకు చాలా శుభాలను కలిగిస్తుంది. అవేమిటో చూద్దాం!
మేష రాశి: సెప్టెంబర్ 7న కుంభరాశిలో ఏర్పడనున్న చంద్రగ్రహణం మేష రాశి వారికి శుభాలను తెస్తుంది. ఈ గ్రహణం ఈ రాశిలో 11వ ఇంట్లో జరుగుతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ స్థానం లాభస్థానంగా పేర్కొంటారు. గ్రహణం వలన మేష రాశి వారికి మేలు జరుగనుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆర్థికంగా ఊహించనంత ఎత్తుకు ఎదుగుతారు. వ్యాపారులు నూతన వ్యూహాలతో లాభాలబాటలో పయనిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. వీరు గ్రహణ సమయంలో శివాష్టోత్తరం చదువుకోవడం మంచిది.
మిథున రాశి: సెప్టెంబర్ 7న కుంభరాశిలో ఏర్పడనున్న చంద్రగ్రహణం మిథున రాశి వారికి శుభలాభాలను మోసుకొస్తోంది. ఈ గ్రహణం ఈ రాశిలో 9వ ఇంట్లో ఏర్పడనుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ స్థానం అదృష్టం, ఆర్థిక లాభాలకు కేంద్రం. ఈ గ్రహణం వలన మిథునరాశి వారికి గత సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఆర్థిక పుష్టి ఉంటుంది. గతంలో రావలసిన బకాయిలు వసూలవుతాయి. వ్యాపారులు నూతన పెట్టుబడులు పొందుతారు. ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం కొంత జాగ్రత్త వహించాలి ప్రత్యేకించి కుటుంబంలో పెద్దవారి ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. వీరు గ్రహణ సమయంలో లింగాష్టకం చదువుకోవడం వలన మేలు జరుగుతుంది.
కన్య రాశి: సెప్టెంబర్ 7న కుంభరాశిలో ఏర్పడనున్న చంద్రగ్రహణం కన్యారాశి వారికి సానుకూల ఫలితాలనిస్తుంది. ఈ గ్రహణం ఈ రాశిలో ఆరవ ఇంట్లో ఏర్పడనుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ స్థానం శత్రువులు, వ్యాధులకు కేంద్రం. ఈ గ్రహణం వల్ల కన్యారాశి వారికి శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ ప్రత్యర్థులపై పైచేయి సాధిస్తారు. శత్రుజయం ఉంటుంది. ఉద్యోగులు తమ శ్రమకు తగిన ఫలితాన్ని అందుకుంటారు. ప్రమోషన్, జీతం పెరుగుదల వంటి శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండడం మంచిది. ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ రాశివారు గ్రహణ సమయంలో మహాలక్ష్మి అష్టకం చదువుకోవడం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి: సెప్టెంబర్ 7న కుంభరాశిలో ఏర్పడనున్న చంద్రగ్రహణం వృశ్చిక రాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ గ్రహణం ఈ రాశిలో నాల్గవ ఇంట్లో ఏర్పడనుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ స్థానం ఇల్లు, కుటుంబం, సౌకర్యాలకు సంబంధించిన స్థానం. ఈ గ్రహణం వలన వృశ్చికరాశి వారి అన్ని కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఎంతో కాలంగా సొంత ఇల్లు, వాహనం కొనాలనే కల తీరుతుంది. ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన ప్రయాణాలు చేయనున్నారు. కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలు నెలకొంటాయి. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఈ రాశి వారు గ్రహణ సమయంలో శ్రీలక్ష్మి కుబేర స్తోత్రాన్ని పఠించడం మంచిది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అంచనా వేసిన ఈ ఫలితాలు సమూహానికి సంబంధించినవి కాబట్టి ఖచ్చితమైన ఫలితాల కోసం వ్యక్తిగత జాతకాన్ని అనుసరించడం మంచిది.
శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం