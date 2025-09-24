ETV Bharat / spiritual

ధ్వజారోహణం అంటే ఏమిటి? తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల్లో దాగి ఉన్న రహస్యం!

ముక్కోటి దేవతలను ఆహ్వానించే గరుడ పతాకం విశిష్టత మీకు తెలుసా?

Dwajarohanam Pedda Vahana Seva
Dwajarohanam Pedda Vahana Seva (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2025 at 3:22 AM IST

3 Min Read
Dwajarohanam Pedda Vahana Seva Significance: భూలోక వైకుంఠంగా పేరొందిన కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వేంకటేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలకు దేవతలకు ఆహ్వానం పలికే అత్యంత పవిత్రమైన కార్యక్రమం ధ్వజారోహణం సెప్టెంబర్ 24 బుధవారం సాయంత్రం జరుగనుంది. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం శ్రీనివాసుడు ఉభయ దేవేరులతో కలిసి పెద్ద శేషవాహనంపై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగనున్నారు. ఈ సందర్భంగా అసలు ధ్వజారోహణం అంటే ఏమిటి? పెద శేష వాహనసేవ విశిష్టత ఏమిటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ధ్వజారోహణ ఉత్సవం అంటే!
శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు సకల దేవతా మూర్తులను శాస్త్రోక్తంగా ఆహ్వానించే కార్యక్రమమే ఈ ధ్వజారోహణ ఉత్సవం. సెప్టెంబర్ 24 వ తేదీ బుధవారం సాయంత్రం తిరుమల శ్రీనివాసుని ఆలయంలో ధ్వజస్థంభం వద్ద ఈ కార్యక్రమం జరుగనుంది.

ధ్వజారోహణ ఉత్సవం ఎలా చేస్తారు?
శ్రీనివాసుడు సాక్షాత్తు వైకుంఠనాథుడే కాబట్టి కొత్త వస్త్రం మీద శ్రీ మహావిష్ణువు వాహనమైన గరుడుని బొమ్మ చిత్రీకరిస్తారు. దీన్ని 'గరుడ ధ్వజ పటం' అంటారు. దీన్ని ధ్వజస్తంభం మీద కట్టేందుకు నూలుతో చేసిన కొడితాడును సిద్ధం చేస్తారు. అనంతరం ఉత్సవ మూర్తులైన భోగ శ్రీనివాసుడు, శ్రీదేవి, భూదేవిల సమక్షంలో గోధూళి లగ్నమైన మీన లగ్నంలో ధ్వజస్తంభంకు కొడితాడు కట్టి, పైకి ఎగురవేస్తారు. ధ్వజస్తంభం మీద ఎగిరే గరుడ పతాకమే సకల దేవతలు, అష్ట దిక్పాలకులు, భూత, ప్రేత, యక్ష, రాక్షస, గంధర్వ గణాలకు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు ఆహ్వాన పత్రం.

సంతాన యోగం కలిగించే శ్రీవారి ప్రసాదం
ధ్వజారోహణం సందర్భంగా అగ్నిగుండం ముందు వాస్తు హోమం నిర్వహిస్తారు. అనంతరం కట్టె పొంగలి ప్రసాదాన్ని నివేదించి ఈ ప్రసాదాన్ని అందరికీ పంచిపెడతారు. సంతానం లేనివారు ఈ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడంతో సంతాన యోగం కలుగుతుందని పురాణాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ధ్వజారోహణంతో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమై తొమ్మిదో రోజు చేపట్టే ధ్వజావరోహణంతో ముగుస్తాయి.

వేంకటాచల మహత్యంలో వివరించిన ప్రకారం శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు ఆహ్వానం అందుకున్న ముక్కోటి దేవతలు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు చూడటానికి తిరుమల కొండకు విచ్చేస్తారంట! ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం తరువాత శ్రీనివాసుడు పెద్దశేష వాహనంపై తిరుమాడ వీధుల్లో విహరిస్తాడు. ఈ సందర్భంగా పెద్దశేష వాహనసేవ విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.

తొలి వాహనం
తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా తొలిరోజు ధ్వజారోహణం కార్యక్రమం పూర్తైన తర్వాత అదేరోజు రాత్రి స్వామి వారు పెద్ద శేషవాహనంపై ఊరేగుతారు. శ్రీదేవి, భూదేవిల సమేతంగా సర్వాలంకార భూషితుండైన మలయప్ప స్వామి నాలుగు మాడ వీధుల్లో ఊరేగుతుంటే కనులార చూడటానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తిరుమలకు తరలి వస్తారు.

పెద్దశేష వాహనం విశిష్టత
వైకుంఠంలో స్వామి నిత్యం పవళించి ఉండే శేషతల్పం ఆ స్వామితో పాటే భువికి దిగి వచ్చిందని విశ్వాసం. అందుకే స్వామివారు తొలిరోజు పెద్దశేష వాహనంపై ఊరేగుతాడు. శేషవాహనం ముఖ్యంగా దాస్యభక్తికి నిదర్శనం. ఆ భక్తితో పశుత్వం తొలగి మానవత్వం, దాని నుంచి దైవత్వం, ఆపై పరమపదం సిద్ధిస్తాయని శాస్త్రం చెబుతోంది. స్వామి సేవకు పరాకాష్ట అయిన శేషుడు శ్రీనివాసునికి అత్యంత ప్రియుడు. అందుకే శేషుడు వైకుంఠనాధునితో పాటు భూలోకానికి విచ్చేశాడని బ్రహ్మాండ పురాణంలో వివరించి ఉంది.

ఇదే విశేషం!
పెదశేష వాహన సేవలో విశేషమేమిటంటే, స్వామి వారు కొలువుదీరింది శేషాద్రి. ధరించేది శేష వస్త్రం. ఆయన పానుపు శేషుడు. అందుకే ఉత్సవాల్లో శేషుడికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తూ తొలిరోజు పెద్దశేష వాహనం మీదే శ్రీవారిని ఊరేగిస్తారని పండితులు చెబుతున్నారు.

దర్శనఫలం
స్వామి సేవకు అంకితమైన ఆదిశేషునిపై ఊరేగే శ్రీవారిని దర్శనం ఎంతో పుణ్యదాయకమని, సౌభాగ్య దాయకమని భక్తుల విశ్వాసం. పెద శేష వాహనంపై విహరించే శ్రీనివాసునికి భక్తిగా నమస్కరిద్దాం.
ఓం నమో వేంకటేశాయ!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

