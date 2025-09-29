"రేపు దుర్గాష్టమి" - వాయినంలో ఈ 9 వస్తువులు ఉండేలా చూసుకోండి!
Published : September 29, 2025 at 3:42 PM IST
Durgashtami Special : దుర్గాదేవి శరన్నవరాత్రోత్సవాలు భక్తి శ్రద్ధలతో కొనసాగుతున్నాయి. నిత్యపూజలు, అలంకారోత్సవాలతో పాటు రుచికరమైన నైవేద్యాలు సమర్పిస్తూ భక్తులు అమ్మవారిని స్మరిస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 30న ఉత్సవాలు తొమ్మిదో రోజుకు చేరనుండగా దుర్గాష్టమి రోజున అమ్మవారు విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గాదేవిగా ప్రత్యేకంగా దర్శనమివ్వనున్నారు. దుర్గాష్టమి నవంబర్ 30 మంగళవారం రోజున వస్తున్న నేపథ్యంలో పూజ విధానం, నియమాలు ఏమిటో ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ తెలిపారు.
నిమ్మకాయ దీపాలు వెలిగించాలి
మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ తెలిపిన వివరాలు ఆయన మాటల్లోనే "30వ తేదీ దుర్గాష్టమి పర్వదినం వచ్చింది. మంగళవారంతో కలిసి రావడం చాలా శక్తివంతమైనది. మంగళవారంతో కలిసి రావడం వల్ల దుర్గాదేవి ఆలయంలో రాహు కాలంలో నిమ్మకాయ దీపాలు వెలిగించాలి. మధ్యాహ్నం 3 నుంచి 4.30గంటల మధ్యలో దీపాలు పెట్టడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. దుర్గా, కాళీ, పోలేరమ్మ, మైసమ్మ, ఇలా గ్రామీణ దేవతల ఆలయాల్లో నిమ్మచెక్కలు పువ్వు వత్తులు వేసి వెలిగించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఎన్నో సమస్యల నుంచి బయటపడొచ్చు. మంగళవారం దుర్గాదేవి ఆలయంలో దీపాలు వెలిగించాలి. ఎరుపు రంగు వస్త్రాలు ధరించాలి. ఈ వస్త్రాలు బంగారపు అంచు కలిగి ఉండాలి. ఇతర రంగు చుక్కలు ఉన్నా, గీతలు ఉన్నా ఎరుపు రంగు వస్త్రం, బంగారపు రంగు అంచు కలిగి ఉండాలి. చన్నీటి స్నానం, భూ శనయం, బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తే మంచిది.
వాయినంలో ఏఏ వస్తువులు ఉండాలంటే!
మహిళలు ముత్తైదువులను పిలిచి పుసుపు, కుంకుమ, ఎర్రని గాజులు, పండ్లు, ఎరుపు రంగు జాకెట్ పీస్, పూలు, తమలపాకులు, వక్కలు, కాటుక వాయినంగా అందించాలి. ఈ తొమ్మిది రకాల ద్రవ్యాలు ఉండేలా తాంబూల వాయినం ఇవ్వడం వల్ల దుర్గాదేవి అనుగ్రహం ఉంటుంది. ఇక దుర్గాష్టమి, మహార్ణవమి మొదలుకుని విజయదశమి వరకు ఉదయం, సాయంత్రం "ఓం విశ్వ మాత్రేయ నమః" అని ధ్యానించాలి. ఇలాంటి నామం జపించడం వల్ల కష్టాల నుంచి బయటపడొచ్చు.
విజయవాడలో
దేవీ నవరాత్రుల్లో 9వ రోజు అమ్మవారు విజయవాడలో దుర్గాదేవి అలంకారంలో, శ్రీశైలంలో సిద్ధి ధాత్రి అలంకారంలో దర్శనమిస్తారు. అమ్మవారు పులి వాహనంపై రకరకాల ఆయుధాలు పట్టుకుని ఉంటారు. ఈ సమయంలో అమ్మవారిని దర్శించుకోవాలి. ఇంట్లో దుర్గాదేవిని పూజించి స్మరించాలి. గూడన్నం, పాయసం నైవేద్యం సమర్పించాలి.
శ్రీశైలంలో
శ్రీశైలంలో సిద్ధిధాత్రి అలంకారంలో అమ్మవారికి నాలుగు భుజాలు, రెండు చేతులు అభయహస్తాలుగా మరో రెండు చేతుల్లో గధ, పద్మం పట్టుకుని దర్శనమిస్తుంది. ఈ రోజున అమ్మవారిని దర్శించుకుంటే సిద్ధులు కలుగుతాయి. పాయసం నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
