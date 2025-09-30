రాహు-కేతు దోషాలు తొలగించే 'దుర్గా పూజ' రహస్యం- ఈ విధంగా చేస్తే బాధల నుంచి విముక్తి!
చిరకాలంగా పీడిస్తున్న బాధల నుంచి ఉపశమనం పొందాలన్నా, దారిద్య్రం తొలగి ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యములతో ఇహలోక పరలోక సుఖాలను పొందాలన్నా- దుర్గాష్టమి రోజు ఈ పూజ తప్పనిసరిగా ఆచరించాలి!
Published : September 30, 2025 at 4:58 AM IST
Durga Ashtami Significance: దేవి నవరాత్రుల్లో దుర్గాష్టమి, మహర్నవమి, విజయదశమి పండుగలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. నవరాత్రుల్లో తొమ్మిది రోజులు అమ్మవారిని పూజించడానికి వీలుకాని వారు ఈ మూడు రోజలు పూజిస్తే నవరాత్రులు మొత్తం పూజ చేసిన ఫలం దక్కుతుంది. సెప్టెంబర్ 30 దుర్గాష్టమి సందర్భంగా ఈ కథనంలో దుర్గాష్టమి పర్వదినం విశిష్టత, దుర్గాష్టమి రోజు దుర్గా పూజ ఎలా చేయాలి అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
మహాశక్తి స్వరూపం
వ్యాసమహర్షి రచించిన దేవి భాగవతం ప్రకారం ఈ సృష్టియందుగల చరాచర వస్తువులలోను, సకల ప్రాణికోటిలోను మానవాతీతమైన, అనిర్వచనీయమైన, అవ్యక్తమైన, చైతన్యవంతమైన, ఏదో తెలియని ఒక మహా అద్భుత శక్తి ఒకటి దాగిఉంది. ఆశక్తినే మహేశ్వరీ శక్తిగాను, పరాశక్తిగాను, జగన్మాత శక్తిగాను పలురూపాల్లో పిలుస్తూ ఉపాసిస్తూ ఉంటారు.
శివుని శక్తి
ఈ సృష్టి అంతటా వ్యాపించి ఉన్న పరాశక్తి శక్తి లేకుంటే శివుడు కూడా ఏమి చేయలేడని అంటారు. శివుని శక్తి రూపమే "దుర్గ" అని ఆదిశంకరాచార్యుల వారు వారి అమృతవాక్కులో పేర్కొన్నారు. ఈ అమ్మవారు రాత్రిరూపం కలిగినదని, పరమేశ్వరుడు పగలు రూపం గలవాడని ఈ దేవిని రాత్రి సమయాల్లో అర్చిస్తే సర్వపాపాలు నాశనమౌతాయని, సమస్త కోరికలు సిద్ధిస్తాయని మత్స్యపురాణం మనకు తెలియచెస్తోంది.
దుష్ట సంహారిణి
దేవతలు భండాసురుడనే రాక్షసుని బారినుంచి కాపాడేది ఆ ఆదిపరాశక్తి తప్ప మరొకరు కాదని తలచి ఆ మహాశక్తి కోసం ఒక మహాయజ్ఞాన్ని నిర్వహించారు. దేవతలు ఆ యజ్ఞగుండమందు వారి వారి శరీర భాగాలను ఖండించుకుని ఆహుతి చెయ్యగా, ఆ జగన్మాత సంతసించి కోటి సూర్య కాంతులతో ప్రత్యక్షమై వారికి అభయమిచ్చి భండాసురుని సంహరించి దేవతల అభీష్టాన్ని నెరవేర్చింది.
నవదుర్గల స్వరూపాలు
అది పరాశక్తి నవరాత్రుల్లో ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి నవమి వరకు ఒక్కోరోజు ఒక్కో రాక్షసుని వధించసాగింది. ఆ ఆది శక్తి నుంచి ప్రకటితమైన వివిధ శక్తులు శైలపుత్రి, బ్రహ్మచారిణి, చంద్రఘంట, కూష్మాండ, స్కందమాత, కాత్యాయనీ, కాళరాత్రి, మహాగౌరి, సిద్ధిధాత్రి అను నవదుర్గల రూపాలతో పూజలందుకుంటోంది. వీటిల్లో దుర్గాష్టమి రోజు చేసే దుర్గాపూజ అత్యంత శక్తివంతమైనదని మార్కండేయ పురాణం చెబుతోంది. ఈ సందర్భంగా అసలు దుర్గాష్టమి విశిష్టత, దుర్గా పూజ ఎలా చేయాలో చూద్దాం.
దుర్గాష్టమి పర్వదినం విశిష్టత
దుర్గాష్టమిని మహా అష్టమి అని కూడా పిలుస్తారు. శరన్నవరాత్రుల్లో ఎనిమిదో రోజు దుర్గాష్టమిగా జరుపుకుంటాం. ఈ రోజు అమ్మవారు శ్రీ దుర్గా దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. అమ్మవారు దుర్గతులను రూపుమాపే దుర్గావతారంలో దుర్గముడు అనే రాక్షస సంహారం చేసిన సందర్భంగా దుర్గాష్టమిని జరుపుకుంటాం.
ఆయుధపూజ
ఈ రోజు దుర్గాదేవి రూపాలైన బ్రాహ్మణి, మహేశ్వరి, కామేశ్వరి, వైష్ణవి, వరాహి, నార్సింగి, ఇంద్రాణి, చాముండి - అనే ఎనిమిది శక్తి రూపాలను కొలుస్తారు. దుర్గాష్టమి రోజున విశేషంగా ఆయుధపూజ చేస్తారు. దుర్గాష్టమి రోజు వృత్తి వ్యాపారాలు చేసే వారు తమ తమ పనిముట్లను, తమ వృత్తికి సంబంధించిన సామగ్రిని, ముఖ్యమైన పరికరాలను అమ్మవారి ఎదుట ఉంచి పూజ చేస్తారు. అనాదిగా వస్తున్న ఈ సంప్రదాయాన్ని పాటించడం ద్వారా తాము చేసే వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు తొలగిపోయి విజయాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం.
ఈ శ్లోకం చదువుకోవాలి!
"సర్వ స్వరూపే సర్వేశి సర్వలోక నమస్కృతే!
భయే భస్త్రాహి నోదేవి దుర్గాదేవి నమోస్తుతే"
అంటూ ఆ దుర్గాదేవిని స్తుతిస్తే దుర్గతులు తొలగిపోతాయి. సద్గతులు కలుగుతాయి.
ఏ రంగు వస్త్రం? ఏ పూలు?
త్రిశూల ధారియై సింహవాహనాన్ని అధిష్టించిన దుర్గాదేవికి ఈరోజు ఎర్రని వస్త్రాన్ని సమర్పించాలి. ఎర్ర గులాబీలతో అమ్మను పూజించాలి.
ప్రసాదం
ఈ రోజు అమ్మవారికి నైవేద్యంగా నిమ్మకాయ పులిహోర సమర్పించాలి.
జాతక దోషాలు తొలగించే దుర్గాపూజ
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రాహు గ్రహానికి దుర్గాదేవి అధిపతి. కాబట్టి దుర్గాదేవిని పూజిస్తే జాతకం ప్రకారం ఇబ్బంది పెడుతున్న రాహుకేతు దోషాలు కూడా తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. చిరకాలంగా పీడిస్తున్న బాధల నుంచి ఉపశమనం పొందాలన్నా, దారిద్య్రం తొలగి ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యములతో ఇహలోక పరలోక సుఖాలను పొందుటకై దుర్గాష్టమి రోజు దుర్గాపూజను తప్పనిసరిగా ఆచరించాలి. రానున్న దుర్గాష్టమి రోజు మనం కూడా ఆ దుర్గాదేవిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిద్దాం. ఆ జగన్మాత కృపాకటాక్ష వీక్షణాలు పొందుదాం.
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.