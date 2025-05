ETV Bharat / spiritual

దేవుడు ఉన్నాడా? లేడా? ఉంటే నిదర్శనమేమిటి? - GOD IS THERE OR NOT

god existence philosophy ( Getty Images )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 18, 2025 at 4:46 AM IST 5 Min Read

God is There or Not : ప్రపంచంలోని అన్ని మతాలు దేవుడు ఉన్నాయని విశ్వసిస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే తమ దేవుడి ఉనికిని నిరూపించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాయి. అయితే నిజంగానే దేవుడున్నాడా? ఉంటే ఎందుకు కనిపించడు? ఇలాంటి సందేహాలతో ఉన్నవారికి సమాధానంగా ఓ చిన్న కథను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం. అమాయక గిరిధరుని కథ

ఉత్తరప్రదేశ్​లో సుమారు 50ఏళ్ల క్రితం యదార్ధంగా జరిగిన సంఘటన ఇది. గంగానది ఒడ్డున ఒక చిన్న గ్రామంలో పడవ నడుపుకొనే గిరిధరుడు అనే వ్యక్తి ఉండేవాడు. ఆయనకు ఒక అమ్మాయి, ఇద్దరు అబ్బాయిలు సంతానం. అతను చాలా అమాయకుడు కానీ, కృష్ణుడంటే విపరీతమైన భక్తి కలవాడు. అయితే తన అమాయకత్వం కారణంగా "చదువులేని వాడినని నన్ను దూరం పెట్టకు. 'నేను నీవాడిని, నీవు నావాడివి!" అని ఆ గోపాలునికి ఎప్పుడూ చెప్పుకొనే వాడు. అందరూ అతని మాటలకు నవ్వుకుంటున్నా పట్టించుకొనేవాడు కాదు. ఎవరు ఏమి అడిగినా "నాకేమి తెలుసు, అంతా గోపాలుడికే తెలుసు" అనేవాడు. కుమార్తె పెళ్లి కోసం అప్పు చేసిన గిరిధరుడు

అయితే, గిరిధరుడు తన కూతురికి పెళ్లి చేయడానికి డబ్బు అవసరం అయ్యి ఒక వ్యాపారి దగ్గర అప్పు తీసుకొని, పెళ్ళి చేస్తాడు. తరువాత రెండు సంవత్సరాలు కష్టపడి, డబ్బు కూడబెట్టి, అప్పు తీర్చడానికి వ్యాపారి దగ్గరకు వెళ్తాడు. గిరిధరుని అమాయకత్వం గురించి తెలిసిన వ్యాపారి, దుర్భుద్ధితో అప్పు తీరిపోయిందని చూపే పత్రం తన దగ్గరే పెట్టుకొని, ఇంకా కొంత బాకీ మిగిలి ఉందని తెలిపే ఒక నకిలీ పత్రాన్ని తయారుచేసి దాన్ని ఇతనికి ఇచ్చిపంపాడు. నెల రోజుల తరువాత అప్పు తీర్చడంలేదని ఇతని మీద ఫిర్యాదు చేసి కోర్టు నుంచి నోటీసులు వచ్చేలా చేసాడు వ్యాపారి. కోర్టుకు చేరిన పంచాయితీ గిరిధరుడు కోర్టు బోనులో నిలుచున్నాడు. వ్యాపారి తరఫు న్యాయవాది గిరిధరుని ఇలా ప్రశ్నించసాగాడు. "అప్పు తీర్చలేదా?" న్యాయవాది ప్రశ్న. "తీర్చేసాను." గిరిధరుని జవాబు "అందుకు సాక్ష్యంగా కాగితాలు ఉన్నాయా?" "ఇదిగో!" అని గిరిధరుడు వ్యాపారి ఇచ్చిన నకిలీ కాగితాలు చూపిస్తాడు. అవి చూసి న్యాయవాది "ఇందులో నీవు అప్పు ఉన్నావని రాసుంది." అని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఆ అమాయకుడు "ఏమో నాకేం తెలుసు? అంతా గోపాలుడికే తెలుసు." అని అంటాడు. న్యాయవాది తిరిగి "నీవు అప్పు తీరుస్తున్నప్పుడు, ఎవరైనా దగ్గరున్నారా? నీవు అప్పు తీర్చడం చూశారా!" అని అడిగితే అందుకు గిరిధరుడు తిరిగి "అంతా గోపాలుడికే తెలుసు!" అంటాడు. కోర్టు హాల్లో నవ్వులు.....! నిజాన్ని గ్రహించిన జడ్జి

గిరిధరుని అమాయకత్వం చూసి జడ్జికి అనుమానం కలిగింది. గిరిధరుడు అబద్ధం చెప్పడం లేదని ఆయనకు అనిపించింది. అయితే దీని వెనుక ఖచ్చితంగా ఏదో మోసం జరిగిందని ఆయనకు అనిపించింది. వెంటనే వాస్తవాన్ని వెలికి తీయడానికి జడ్జి "ఈ వ్యక్తి అప్పు తీర్చిన సమయంలో 'గోపాల్' ఉన్నాడని, అతనికి అంతా తెలుసు అంటున్నాడు కాబట్టి గోపాలుని పేరుతోనే సమన్లు పంపండి" అని న్యాయవాదులకు చెప్పాడు. గోపాల్ జీ మందిరంలో పూజారికి సమన్లు

కోర్టుకు చెందిన న్యాయవాదులు సమన్లు తీసుకొని గ్రామానికి వెళ్లి "ఇక్కడ గోపాల్ ఎవరు?" అని ఊరందరిని అడుగుతారు కానీ ఆ ఊరిలో గోపాల్ పేరుతో ఎవరూ లేరని తెలుస్తుంది. అప్పుడు ఒక గ్రామస్థుడు 'ఇక్కడ గోపాల్ జీ మందిరం ఒకటుంది. అక్కడ పూజారిని అడగండి.' అన్నారు. న్యాయవాదులు ఆ సమన్లను గోపాల్ జీ మందిరం పూజారికి ఇచ్చి వెళ్లిపోయారు.