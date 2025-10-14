హనుమ తపస్సు చేసుకుంటున్న ప్రదేశం ఎక్కడుంది? ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసా?
హిమాలయాల్లో ఆంజనేయ స్వామి ఉనికి నిజంగానే ఉందా?
Published : October 14, 2025 at 5:09 AM IST
Hanuman Lives In Himalayas : శ్రీరాముని వరం మేరకు ఆంజనేయస్వామి చిరంజీవిగా నేటికీ హిమాలయాల్లో తపస్సులో ఉన్నాడని ఎన్నో గ్రంధాలూ చెబుతున్నాయి. మహర్షులు, సిద్ధులు కూడా ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించడం తెలిసిందే! అయితే హనుమ ఎక్కడున్నాడు? హనుమ తపస్సు చేసుకుంటున్న ప్రదేశం ఎక్కడుంది? ఈ ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకోడానికి ఈ కథనం పూర్తిగా చదవండి.
హనుమ నిజంగా చిరంజీవియేనా!
శ్రీ వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారం రాముడు తన అవతార పరిసమాప్తి గావించే సమయంలో అయోధ్య వాసులను, వానరులను తనతో పాటు సరయూ నదీ ప్రవేశానికి అనుమతిస్తారు. కానీ హనుమ మాత్రం గతంలో రామాయణ గాథ లోకంలో ఉన్నంతవరకు తాను జీవించి ఉండాలని కోరుకుంటారు. అందుకే ఆ వరం నిజం చేయడం కోసం రాముడు తన అవతారాన్ని చాలించే సమయంలో హనుమను హిమాలయాల్లో తపస్సు చేసుకుంటూ చిరంజీవిగా ఉండమని ఆదేశిస్తాడు. రామాజ్ఞ మేరకు హనుమ హిమాలయాల్లో తపస్సు చేసుకుంటూ ఈనాటికి సజీవంగా ఉన్నాడని తెలుస్తోంది. వేదవ్యాసుడు రచించిన మహాభారతం అరణ్యపర్వంలో వివరించిన అంశాలు కూడా హనుమ ఉనికిని బలపరుస్తున్నాయి. అరణ్య పర్వంలో హనుమ ఎక్కడున్నాడు అనే విషయాలకు సంబంధించిన స్పష్టమైన ఆధారాలున్నాయి.
కామ్యక వనంలో విడిది చేసిన పాండవులు
పాండవులు శకునితో ఆడిన మాయాజూదంలో ఓడిపోయి అడవుల పాలవుతారు. వారు అరణ్యవాసం చేస్తూ కామ్యక వనములో విడిది చేశారు. కామ్యక వనం అంటే సరస్వతి నది తీర ప్రాంతం. ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతాన్ని థార్ ఎడారిగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
పాండవుల శ్రీకృష్ణుని కర్తవ్య బోధ!
కామ్యక వనంలో విడిది చేసిన పాండవులను సత్యభామ సమేతంగా శ్రీ కృష్ణుడు కలుసుకున్నాడు. కృష్ణుడు పాండవులను ఓదార్చి వారికి ధైర్యం చెప్పి ఈ అరణ్యవాస సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోమని సలహా ఇస్తాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో "అర్జునా! నీవు పాండవులకు ఆశాజ్యోతివి! పాండవుల విజయం ముఖ్యంగా నీ పైనే ఆధారపడి ఉంది. భవిష్యత్లో నీవు కర్ణుడు, భీష్ముడు, ద్రోణుడు, అశ్వత్థామ లాంటి మహామహులను కురుక్షేత్రంలో ఎదుర్కోవాలి కాబట్టి నువ్వు పరమేశ్వరుని మెప్పించి శివానుగ్రహంతో అనేక దివ్య అస్త్రాలతో పాటు పాశుపతాన్ని కూడా సాధించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి నీవు తక్షణమే హిమాలయాల్లో ఉన్న ఇంద్రకీలాద్రి చేరుకొని శివుని గురించి తపస్సు చేయి" అని అన్నాడు. కృష్ణుని సూచన మేరకు అర్జునుడు వెంటనే హిమాలయాలకు వెళ్లాడు.
పాండవుల తీర్ధయాత్రలు
తరువాత కృష్ణుడు ధర్మరాజుతో "భీముడు మీతో ఉన్నంత కాలం మీకు ఏ ఆపద రాదు కాబట్టి మీరు ఈ పన్నెండేళ్ళు అరణ్యమార్గాల్లో సంచరిస్తూ తీర్థ యాత్రలు చేయండి" అని అన్నాడు. కృష్ణుని సలహా మేరకు ధర్మరాజు మిగిలిన పాండవులతో, ద్రౌపది సమేతంగా అనేకమంది బ్రాహ్మణులు, పురోహితులు వెంటరాగా తీర్థయాత్రలు చేస్తూ బదరీ క్షేత్రానికి చేరారు. అక్కడే కొంతకాలం పాటు వారు నర నారాయణులును సేవిస్తూ ఉన్నారు.
ద్రౌపదికి దొరికిన స్వర్ణపుష్పం
ద్రౌపది ఒకనాడు నీటికోసం అలకనంద నదికి వెళ్లగా అక్కడ ద్రౌపది దేవికి బంగారు వర్ణంలో మెరిసిపోతూ గొప్ప సుగంధాన్ని విరజిమ్ముతున్న ఒక పుష్పం దొరుకుతుంది. ఆమె ఆ పుష్పాన్ని తీసుకొని వచ్చి భీముని కి చూపించి ఈ పుష్పం ఏమిటి అని అడుగుతుంది. భీముడు "ఈ పుష్పం గురించి నాకు తెలియదు కానీ ఈ పుష్పం చాలా అద్భుతంగా ఉంది! నీకు ఎక్కడ దొరికింది" అని అడుగుతాడు. అప్పుడు ద్రౌపది తనకు అలకనందలో ఆ పుష్పం దొరికిందని, భీముడు ఇలాంటివే మరికొన్ని పుష్పాలు తెస్తే ధర్మరాజు వీటిని శివపూజ కు వినియోగిస్తారని చెబుతుంది.
స్వర్ణ పుష్పాలకు కోసం వెళ్లిన భీముడు
ద్రౌపది కోరిక మేరకు భీముడు ఆ పుష్పాన్ని తీసుకొని అలకనంద నదిపై భాగానికి బయల్దేరి వెళ్తాడు. మహోత్సాహంతో పెద్ద పెద్ద గా గర్జిస్తూ నడుస్తున్న భీముడి గర్జనకు బయపడి అడవిలో ఉన్న సింహాలు, పులులు, ఏనుగులు, క్రూరమృగాలు భయంతో పరుగులు పెడతాయి. దాంతో అడవిలో పెద్ద కలవరం ఏర్పడుతుంది.
భీముని రాకను గుర్తించిన హనుమ
గంధమాదన పర్వతంపై కదళీవనంలో రామ నామ జపం చేసుకుంటున్న హనుమకు ఈ శబ్దాలు వినపడి తన తమ్ముడి ఉత్సాహానికి చిన్న పరీక్ష పెట్టాలి అని భావించి తాను కూడా గట్టిగా గర్జిస్తాడు. హనుమంతుని గర్జన విన్న భీముడు అక్కడేదో పెద్ద మృగం ఉందని భావించి ఆ గర్జన వచ్చిన వైపుకు వెళతాడు. కొంత దూరం వెళ్ళే సరికి అక్కడ ఒక వృద్ధ వానరం తన పెద్ద పొడవాటి తోకను చుట్టలు చుట్టలుగా దారి మొత్తం పరిచి పడుకొని ఉంటుంది.
భీమ హనుమ సంభాషణ
మహావానరాన్ని చూసి భీముడు ఇతడు ఎవరో రాక్షసుడై ఉంటాడనీ భావించి ఆ వానరాన్ని దారి ఇవ్వమని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఆ వానరం తాను ముసలివాడినని, కదల్లేనని తనను దాటుకొని వెళ్ళమని అంటాడు. అయితే పడుకుని ఉన్నవారిని దాటి వెళ్లడం దోషం కాబట్టి తనకు దారి ఇవ్వమని భీముడు మళ్ళీ అడుగుతాడు. అప్పుడు హనుమ భీమునితో 'నువ్వే నా తోకను పక్కకు జరిపి వెళ్ళు నేను లేవలేను' అంటాడు.
హనుమ తోకను జరపడానికి భీముడు విఫలయత్నం
భీముడు హనుమ తోకను పక్కకు జరపడానికి ఎంతో ప్రయత్నించి అలసిపోయి చివరకు అక్కడ ఉన్నది వాయుపుత్రుడు ఆంజనేయుడు అని గ్రహించి ఆయనకు నమస్కరించగా ఆంజనేయుడు తన యదార్థ రూపంలో దర్శనం ఇచ్చి ప్రేమతో భీముని ఆలింగనం చేసుకొంటాడు. అప్పుడు హనుమ ఆదరణతో అలసిపోయిన భీముడు తిరిగి తన శక్తిని పొందుతాడు.
హనుమ విశ్వరూప దర్శనం
భీముడు ఆంజనేయునితో విశ్వరూపాన్ని చూపించమని అడుగగా యుగ ధర్మాన్ని అనుసరించి చూపించలేనని అంటాడు హనుమ. కానీ భీముడు భక్తితో కోరడంతో హనుమ తన విశ్వరూపాన్ని భీమునికి చూపించి, "పాండవుల కష్టాలకు కారణమైన కౌరవులను తన తోకతో చుట్టి ఇక్కడకు తీసుకొని వచ్చి శిక్షించేదా!" అని అడుగుతాడు. అప్పుడు భీముడు హనుమతో "తాము కౌరవులను సంహరిస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేసాం కాబట్టి ఆ కార్యాన్ని తామే నిర్వహిస్తామని, హనుమ అర్జునుని రథంపై ఉన్న జెండాపై ఉండి, వారి విజయానికి సహకరించమని" కోరుతాడు. అందుకు హనుమ అంగీకరించి ద్రౌపది కోరిన పుష్పాలు దొరికే చోటు భీమునికి చూపించి దీవించి పంపుతాడు.
జెండాపై కపిరాజు
భీమునికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం కురుక్షేత్రం యుద్ధంలో ఆంజనేయ స్వామి అర్జునుడి రథంపై ఉండి భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు మొదలగు వీరులు వేసిన దివ్యాస్త్రాలను అడ్డుకొంటాడు. ఇలా అర్జునుడి రథంపై ఆంజనేయుడు ఉంటూ దివ్యాస్త్రాలను అడ్డుకోవడం గమనించిన కర్ణుడు ఆంజనేయుడు పైకి ఒక అస్త్రాన్ని వదులుతాడు. అప్పుడు ఆ అస్త్రం తగిలిన ఆంజనేయుడు గట్టిగా గర్జించడంతో కురుక్షేత్రం మొత్తం దద్ధరిల్లి పోతుంది. చివరికి శ్రీ కృష్ణుని ఆశీస్సులు ఆంజనేయుని రక్షణ తో పాండవులు విజయం సాధిస్తారు. జై చిరంజీవ!
మహాభారతంలోని అరణ్యపర్వంలో వివరించిన ఈ కథనం ప్రకారం గంధమాదన పర్వతంలో ఉన్న కదళీ వనంలో ఆంజనేయస్వామి తపస్సు చేసుకుంటున్నాడని తెలుస్తోంది. ఈ ప్రాంతంలో ఆంజనేయ స్వామి సేవిస్తూ ఎంతోమంది వానరులు కూడా ఉంటారు. వీరినే యతులు అని కూడా అంటారు. బదరీనాధ్ లో స్వామి ఆలయం ఉన్న పర్వతానికి ఎదురుగానే ఈ పర్వతం ఉంటుంది. కానీ మానవమాత్రులు ఇక్కడికి చేరుకోవడం దుర్లభం. ఇది ద్వాపర యుగంలో జరిగిన సంఘటన! కానీ ఈ కలియుగాంతం వరకు హనుమ అక్కడే చిరంజీవిగా ఉంటాడని, యుగధర్మం ప్రకారం ఎవరికీ కనిపించకుండా అదృశ్యంగా తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాడని మహర్షులు, పెద్దలు చెబుతారు. సదా చిరంజీవి అయినా ఆ హనుమ మనందరికీ సకల శుభాలు కలిగించాలని ప్రార్ధిస్తూ జై శ్రీరామ్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం