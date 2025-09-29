ETV Bharat / spiritual

త్రిరాత్ర వ్రతం ఇలా చేస్తే - జ్ఞానం, విజయం, ఐశ్వర్యం సిద్ధించడం ఖాయం!

నవరాత్రి తొమ్మిది రోజులు పూజ చేయలేని వారికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గం- త్రిరాత్ర వ్రతం!

Devi Triratra Vratham Significance
Devi Triratra Vratham Significance (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2025 at 4:00 AM IST

3 Min Read
Devi Triratra Vratham Significance : దేవి నవరాత్రుల్లో తొమ్మిది రోజులు పూజ చేయలేని వారు దేవీ త్రిరాత్ర వ్రతం ఆచరిస్తుంటారు. శరన్నవరాత్రుల్లో చివరి మూడు రోజులు దుర్గాష్టమి, మహర్నవమి, విజయదశమి మూడు రోజుల్లో చేసే వ్రతాన్ని త్రిరాత్ర వ్రతం అంటారు. ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం ద్వారా అఖిలాండేశ్వరి అయిన దుర్గాదేవి కరుణను పొందవచ్చని, కోటిజన్మల పాపాలు నశించి, అంతులేని పుణ్యరాశి దక్కుతుందని విశ్వాసం. ఈ సందర్భంగా ఈ త్రిరాత్ర వ్రతాన్ని ఎలా ఆచరించాలి? త్రిరాత్ర వ్రత విశిష్టత ఏమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం!

దేవీ త్రిరాత్ర వ్రతం ప్రాముఖ్యత
'త్రిరాత్ర' అంటే మూడు రాత్రులు అని అర్థం. శరన్నవరాత్రుల్లోని ఆఖరి మూడు రోజులైన దుర్గాష్టమి, మహర్నవమి, విజయదశమి మూడు రోజులు ఈ వ్రతం కోసం కేటాయిస్తారు. ఇవి అమ్మవారికి అత్యంత ప్రియమైన రోజులు. తొమ్మిది రోజులు కలశం పెట్టలేని వారు త్రిరాత్ర వ్రతంలో భాగంగా అమ్మవారిని ప్రత్యేకంగా ఆరాధిస్తారు. దేవి నవరాత్రుల్లో తొమ్మిది రోజులు అమ్మవారిని ఆరాధించడానికి వీలుకాని పక్షంలో ఈ త్రిరాత్ర వ్రతం చేస్తే తొమ్మిది రోజులు పూజ చేసిన ఫలితం దక్కుతుందని దేవి భాగవతం వివరిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా త్రిరాత్ర వ్రతంలో మూడు రోజులు ఏ రోజు దుర్గాదేవిని ఎలా పూజించాలో తెలుసుకుందాం!

త్రిరాత్ర వ్రతం ఎప్పుడు ప్రారంభం?
సెప్టెంబర్ 30, మంగళవారం నుంచి అక్టోబర్ 2 గురువారం వరకు ఉన్న మూడు రోజులు త్రిరాత్ర వ్రతంగా ఆచరించాలని పంచాంగకర్తలు చెబుతున్నారు. ఇవి వరుసగా దుర్గాష్టమి, మహర్నవమి, విజయదశమి పర్వదినాలు. ఈ రోజుల్లో అమ్మవారిని ఎలా ఆరాధించాలో చూద్దాం!

దుర్గాష్టమి
త్రిరాత్ర వ్రతంలో మొదటి రోజైన దుర్గాష్టమి రోజు అమ్మవారిని దుర్గాదేవిగా ఆరాధిస్తాం. దుర్గ అంటే దుర్గతులను తొలగించేది అని అర్ధం. దుర్గాదేవి ఆరాధన వలన దుష్ట శక్తులు, భూత ప్రేత పిశాచ బాధలు దరి చేరవు. త్రిరాత్ర వ్రతం ఆచరించే వారు ఈ రోజు ఇంటి ఆనవాయితీ అనుసరించి కలశ స్థాపన చేసుకోవచ్చు. ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి. అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ఈ రోజు గంథం, కుంకుమలతో ఎర్రని పువ్వులతో అలంకరించుకోవాలి. ఈ రోజు అమ్మవారికి ఎర్రని వస్త్రాన్ని సమర్పించాలి. దుర్గాదేవికి నిమ్మకాయల దండ ప్రీతికరం కాబట్టి అమ్మవారికి నిమ్మకాయల దండ సమర్పించాలి. దుర్గాదేవిని అష్టోత్తర శతనామాలతో పూజించాలి. అమ్మవారికి నిమ్మకాయ పులిహోర ప్రసాదాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. కర్పూర నీరాజనం ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. పూజ పూర్తయ్యే వరకు ఉపవాస దీక్షను చేపట్టాలి. సాత్విక ఆహారం మాత్రమే తీసుకోవాలి.

మహర్నవమి
శరన్నవరాత్రుల్లో మహర్నవమి అతి పెద్ద పండుగ. త్రేతా యుగంలో భగీరధుడు గంగను భువిపైకి తెచ్చింది ఇదే రోజని పురాణాల్లో వివరించి ఉంది. దుర్గాదేవి లోక కంటకుడైన మహిషాసురుని సంహరించి లోకాలకు ఆనందం కలిగించిన రోజు ఇదే! అందుకే ఈ రోజు అమ్మవారిని మహిషాసుర మర్దినిగా పూజిస్తాం. త్రిరాత్ర వ్రతంలో రెండో రోజైన మహర్నవమి రోజు అమ్మవారిని కదంబ పూలతో పూజించాలి. అమ్మవారికి ఆకుపచ్చరంగు వస్త్రాన్ని సమర్పించాలి. అమ్మవారికి నైవేద్యంగా ఈ రోజు చక్రపొంగలి సమర్పించాలి.

విజయదశమి
శరన్నవరాత్రుల్లో చివరి రోజు విజయదశమి పండుగ. పురాణాల ప్రకారం విజయదశమి రోజు ఏ పని ప్రారంభించినా విజయం తధ్యం అని అంటారు. పాండవులు జమ్మి చెట్టుపై ఉన్న తమ ఆయుధాలను తిరిగి తీసుకుని వాటిని పూజించి కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో కౌరవులపై విజయం సాధించారని మహాభారతం ద్వారా మనకు తెలుస్తోంది. అలాగే శ్రీరాముడు ఇదేరోజు అపరాజిత దేవిని పూజించి రావణునిపై విజయం సాధించాడని రామాయణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

అందుకే ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరు ఆయుధపూజ పేరుతో తమ వృత్తికి సంబంధించిన పనిముట్లను పూజించడం ఆనవాయితీ! త్రిరాత్ర వ్రతంతో మూడో రోజు చివరి రోజైన విజయ దశమి రోజు అమ్మవారిని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవిగా పూజిస్తారు. అమ్మవారికి పసుపు, ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగు వస్త్రాలను సమర్పించాలి. అమ్మవారిని ఈ రోజు ఎరుపు, పసుపు రంగు పూలతో పూజించాలి. అమ్మవారికి నైవేద్యంగా పులిహోర, రవ్వ కేసరి, లడ్డూలు సమర్పించాలి.

త్రిరాత్ర వ్రతంలో భాగంగా ఇలా మూడు రోజులు భక్తిశ్రద్ధలతో అమ్మవారిని పూజించి ముత్తైదువులకు దక్షిణ తాంబూలాలు ఇచ్చి నమస్కరించుకోవాలి. ఈ విధంగా త్రిరాత్ర వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే అమ్మవారి అనుగ్రహంతో ఐశ్వర్యం, జ్ఞానం, విజయం సిద్ధిస్తాయని శాస్త్రవచనం.
ఓం శ్రీ మాత్రేనమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

