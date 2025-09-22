ETV Bharat / spiritual

దసరా నవరాత్రులు– అమ్మవారికి సమర్పించాల్సిన నైవేద్యాలు, వస్త్రాలు ఇవే!

శక్తి స్వరూపిణి అయిన దుర్గాదేవిని ఒక్కోరోజు ఒక్కో అలంకారంలో పూజించుకుంటాం!

Devi Navaratri 2025
Devi Navaratri 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2025 at 5:30 AM IST

Devi Navaratri 2025: నేటి నుంచి దసరా నవరాత్రులు ప్రారంభమయ్యాయి. నవ రాత్రులంటే తొమ్మిది రాత్రులని ఒక అర్ధం అయితే, 'నవ' అంటే కొత్త అనే మరొక అర్ధం కూడా ఉంది. అంటే ఈ తొమ్మిది రోజులు శక్తి స్వరూపిణి అయిన దుర్గాదేవిని ఒక్కోరోజు ఒక్కో అలంకారంలో పూజించుకుంటాం. అయితే హిందూ సంప్రదాయంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన ఈ దేవి నవరాత్రుల్లో అమ్మవారికి ఏ రోజు ఏ నైవేద్యాలు పెట్టాలి? ఏ రంగు వస్త్రం సమర్పించాలి? ఏ పూలతో పూజించాలి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

దేవి నవరాత్రులు ఎప్పటి నుంచి?
వేదవ్యాసుడు రచించిన శ్రీ దేవీ భాగవతం ప్రకారం నవరాత్రి తొమ్మిది రోజులు దేవీ ఆరాధనకు ప్రత్యేకమైనవి. కాబట్టి వీటిని దేవి నవ రాత్రులని, శరత్కాలంలో వచ్చే నవరాత్రులు కాబట్టి శరన్నవరాత్రులని అంటారు. ఈ ఏడాది దేవి నవరాత్రులు సెప్టెంబర్ 22 సోమవారం నుంచి అక్టోబర్ 2 గురువారం వరకు జరుగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మనం ఇంట్లో పూజించుకునే అమ్మవారికి పెట్టాల్సిన నైవేద్యాలు, సమర్పించాల్సిన వస్త్రాలు, పూజించాల్సిన పువ్వులు గురించి తెలుసుకుందాం.

బాలాత్రిపుర సుందరీ దేవి అలంకారం (22 /09 /2025)
నవరాత్రుల్లో మొదటి రోజు అమ్మవారు శ్రీ బాలాత్రిపుర సుందరీ దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఈ రోజు అమ్మవారికి లేత గులాబీ రంగు వస్త్రాన్ని సమర్పించాలి. గులాబీ పూలతో అమ్మవారిని పూజించాలి. అమ్మవారికి నైవేద్యంగా ఈ రోజు క్షీరాన్నం సమర్పించాలి. ఈ రోజు కుమారి పూజ కూడా విశేషంగా నిర్వహిస్తారు.

శ్రీ గాయత్రీ దేవి అవతారం (23 /09 /2025)
నవరాత్రుల్లో రెండో రోజు అమ్మవారు శ్రీ గాయత్రీ దేవిగా భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. ఈ రోజు అమ్మవారికి నారింజ రంగు వస్త్రం సమర్పించాలి. పసుపు రంగు పూలతో అమ్మవారిని పూజించాలి. ఈ రోజు అమ్మవారికి ప్రసాదంగా కొబ్బరి అన్నం నివేదించాలి.

శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి అవతారం (24 /09 /2025)
నవరాత్రుల్లో మూడో రోజు అమ్మవారు శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఈ రోజు అమ్మవారికి లేత పసుపు రంగు వస్త్రాన్ని సమర్పిస్తారు. తెల్ల చేమంతులుతో అమ్మవారిని పూజించాలి. అమ్మవారికి నైవేద్యంగా అల్లం గారెలు సమర్పిస్తారు.

శ్రీ కాత్యాయనీ దేవి అవతారం (25 /09 /2025)
నవరాత్రుల్లో నాలుగో రోజు అమ్మవారు శ్రీ కాత్యాయనీ దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఈ రోజు అమ్మవారికి ఎరుపు లేదా తేనే రంగు వస్త్రాన్ని సమర్పించాలి. ఎరుపు రంగు పూలతో అమ్మవారిని పూజించాలి. బెల్లం అన్నం, తేనే అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.

శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవి అవతారం (26 /09 /2025)
నవరాత్రుల్లో అయిదో రోజు అమ్మవారు శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవిగా భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. ఈ రోజు అమ్మవారికి ముదురు గులాబీ వస్త్రాన్ని సమర్పించాలి. కలువ, పారిజాత పూలతో అమ్మవారిని పూజించాలి. అమ్మవారికి ఈ రోజు పూర్ణం బూరెలు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.

శ్రీ లలితా దేవి అవతారం (27 /09 /2025)
నవరాత్రుల్లో ఆరో రోజు అమ్మవారు శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరి దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఈ రోజు అమ్మవారికి ముదురు బంగారు రంగు వస్త్రం సమర్పించాలి. కనకాంబరాలతో అమ్మవారిని పూజించాలి. అమ్మవారికి నైవేద్యంగా ఈ రోజు కదంబం ప్రసాదాన్ని నివేదిస్తారు.

శ్రీ చండీదేవి అవతారం (28 /09 /2025)
సాధారణంగా అయితే నవరాత్రుల్లో ఏడో రోజు సరస్వతి దేవి అలంకారం ఉంటుంది కానీ ఈసారి మూలా నక్షత్రం సప్తమి, తిథి మరుసటి రోజు ఉండడం వల్ల ఏడో రోజు అమ్మవారు చండీదేవిగా భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. ఈ రోజు అమ్మవారిని ఎర్రని పూలతో పూజించాలి. అమ్మవారికి ఈ రోజు ఎరుపు రంగు వస్త్రాన్ని సమర్పించాలి. చింతపండు పులిహోర, రవ్వ కేసరి వంటి నైవేద్యాలను సమర్పించాలి.

శ్రీ సరస్వతి దేవి అవతారం (29 /09 /2025)
నవరాత్రుల్లో ఎనిమిదో రోజు అమ్మవారు శ్రీ సరస్వతి దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఈ రోజు అమ్మవారికి తెల్లని వస్త్రం సమర్పించాలి. తెల్లని పూలతో అమ్మవారిని పూజించాలి. పాల పాయసం నివేదించాలి.

దుర్గాదేవి అవతారం (30 /09 /2025)
నవరాత్రుల్లో తొమ్మిదో రోజు అమ్మవారు శ్రీ దుర్గాదేవిగా భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. ఈ రోజు అమ్మవారికి ఎరుపు రంగు వస్త్రాన్ని సమర్పించాలి. ఎరుపు, పసుపు రంగు పూలతో అమ్మవారిని పూజించాలి. రవ్వ కేసరి, నిమ్మకాయ పులిహోర వంటి ప్రసాదాలు అమ్మవారికి నివేదించాలి.

మహిషాసుర మర్ధిని అవతారం (01 /10 /2025)
నవరాత్రుల్లో పదో రోజు అమ్మవారు శ్రీ మహిషాసుర మర్దినిగా భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. ఈ రోజు అమ్మవారికి ఆకు పచ్చని వస్త్రం సమర్పించాలి. కదంబ పూలతో అమ్మవారిని పూజించాలి. అమ్మవారికి నైవేద్యంగా ఈ రోజు చక్ర పొంగలి నివేదించాలి.

శ్రీ రాజరాజేశ్వరి అవతారం (02 /10 /2025)
నవరాత్రుల్లో చివరి రోజైన విజదశమి రోజు అమ్మవారు శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవిగా భక్తులను అనుగ్రహిస్తారు. ఈ రోజు అమ్మవారికి ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగు వస్త్రాలను సమర్పించాలి. రంగు రంగు పూలతో అమ్మవారిని పూజించాలి. బూందీ లడ్డూలు , చింతపండు పులిహోర, రవ్వ కేసరి అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. ఈ దేవి నవరాత్రుల్లో మనం కూడా అమ్మవారిని శాస్త్రంలో సూచించిన విధంగా పూజించుకుని సకల సౌభాగ్యాలను పొందుదాం.
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

