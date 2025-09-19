ETV Bharat / spiritual

ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలు- కనకదుర్గమ్మను ఒక్కసారి దర్శిస్తే చాలు- ఐశ్వర్యం, సంతానం ఖాయం!

ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు సర్వం సిద్ధం- పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే!

Kanaka Durga Sharan Navaratri Celebrations
Kanaka Durga Sharan Navaratri Celebrations (ETV Bharat)
Published : September 19, 2025 at 4:00 AM IST

Kanaka Durga Sharan Navaratri Celebrations: భాద్రపద మాసం ముగిసి ఆశ్వయుజ మాసం రాగానే దేవి నవరాత్రులు ప్రారంభం అవుతాయి. వీటినే శరన్నవరాత్రులని, శారద నవరాత్రులని, దసరా నవరాత్రులని అంటారు. దేవి నవరాత్రులు జరిగే తొమ్మిది రోజులపాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అమ్మవారి ఆలయాల్లో నవరాత్రి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంగా బెజవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలసిన కనదుర్గమ్మ ఆలయంలో జరుగనున్న శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఎప్పటి నుంచి?
సెప్టెంబర్ 22 వ తేదీ సోమవారం నుంచి ఆశ్వయుజ మాసం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ రోజు నుంచి కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు కూడా ప్రారంభం అవుతాయి.

ఘట స్థాపనతో ఆరంభం
దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాలు సెప్టెంబర్ 22 వ తేదీ సోమవారం ఘట స్థాపనతో మొదలై, అక్టోబర్ 02 గురువారం విజయ దశమి వేడుకలతో ముగుస్తాయి. ఈ సమయంలో తొమ్మిది రోజులు దుర్గాదేవి అవతారాలను శక్తి, జ్ఞానానికి సంబంధించిన దేవతగా పూజిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో దసరా నవరాత్రులకు ఇంద్రకీలాద్రి ముస్తాబవుతోంది. ఈ సందర్భంగా ఏ రోజు అమ్మవారు ఏ అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్నారో చూద్దాం!

విజయవాడ దుర్గమ్మ దసరా- 2025 ఉత్సవాల షెడ్యూల్
అమ్మవారి అలంకారాల వివరాలు

  • సెప్టెంబర్ 22 : సోమవారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి: శ్రీ బాలా త్రిపురసుందరీ దేవి అలంకారం
  • సెప్టెంబర్ 23 : మంగళవారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ విదియ : శ్రీ గాయత్రీ దేవి అలంకారం
  • సెప్టెంబర్ 24 : బుధవారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ తదియ : శ్రీ అన్నపూర్ణాదేవి అలంకారం
  • సెప్టెంబర్ 25 : గురువారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ తదియ/ చవితి : శ్రీ కాత్యాయని దేవి అలంకారం
  • సెప్టెంబర్ 26 : శుక్రవారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ చవితి/ పంచమి: శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవి అలంకారం
  • సెప్టెంబర్ 27 : శనివారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ పంచమి/ షష్ఠి : శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరి దేవి అలంకారం
  • సెప్టెంబర్ 28 : ఆదివారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ షష్టి / సప్తమి : శ్రీ మహాచండి దేవి అలంకారం
  • సెప్టెంబర్ 29 : సోమవారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ సప్తమి / అష్టమి : మూలా నక్షత్రం శ్రీ సరస్వతి దేవి అలంకారం
  • సెప్టెంబర్ 30 : మంగళవారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ అష్టమి / నవమి : దుర్గాష్టమి, శ్రీ కనక దుర్గాదేవి అలంకారం
  • అక్టోబర్ 1 : బుధవారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ నవమి / దశమి : మహర్నవమి, శ్రీ మహిషాసుర మర్దిని అలంకారం
  • అక్టోబర్ 2 : గురువారం, ఆశ్వయుజ శుద్ధ దశమి విజయదశమి, శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి అలంకారం

తెప్పోత్సవం
అక్టోబర్ 2న ఉదయం 9:30కి పూర్ణాహుతితో దసరా ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి. అదే రోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు కృష్ణా నదిలో హంస వాహనం, తెప్పోత్సవం నిర్వహించనున్నారు.

కోరిన కోరికలు తీర్చే కల్పవల్లి
కనకదుర్గమ్మ కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కల్పవల్లి. ముల్లోకాలకు మూలమైన లక్ష్మీ, సరస్వతి, పార్వతులకే మూలమైన తల్లి దుర్గమ్మ తల్లి. ఆ చల్లని తల్లిని ప్రార్ధిస్తే జ్ఞానం, ఐశ్వర్యం, సంతానం, కీర్తి ప్రతిష్ఠలు ఇలా ఒకటేమిటి కోరినవన్నీ సిద్ధింపజేసే చల్లని తల్లి దుర్గమ్మ తల్లి. ముఖ్యంగా ఆశ్వయుజ మాసంలో వచ్చే శరన్నవరాత్రుల్లో అమ్మవారిని దర్శిస్తే ఐహిక సుఖాలతో పాటు మోక్షాన్ని కూడా పొందవచ్చునని శాస్త్ర వచనం. మనం కూడా రానున్న శరన్నవరాత్రుల్లో భక్తిశ్రద్ధలతో కనకదుర్గమ్మను పూజిద్దాం. సకల సౌభాగ్యాలను పొందుదాం!
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

