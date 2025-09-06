గ్రహణ సమయంలో ఆలయాలు ఎందుకు మూసివేస్తారు? గ్రహణం వేళ గర్భిణీలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

చంద్ర గ్రహణం 2025- గ్రహణకాలంలో ఏమీ తినకూడదా?
Published : September 6, 2025 at 1:39 PM IST
Eclipse Effect On Pregnant Women : సూర్య చంద్ర గ్రహణాలు ఏర్పడినప్పుడు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వేంకటేశ్వరుడు వెలసిన తిరుమలలో పాటు దేశవ్యాప్తంగా దేవాలయాలు మూసివేస్తారు. గ్రహణ సమయం పూర్తయ్యాక తిరిగి శాస్త్రోక్తంగా సంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన తరువాత మాత్రమే తిరిగి ఆలయాలలోకి భక్తులను అనుమతిస్తారు. ఇదంతా ఎందుకు? గ్రహణాలకు ఆలయాలకు సంబంధమేమిటి? గ్రహణం సమయంలో ఏమీ తినకూడదని కూడా అంటారు. అలాగే గర్భిణీలు కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అంటారు. ఇందుకు గల కారణాలేమిటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం పూర్తిగా చదవండి.
చంద్రగ్రహణం ఎప్పుడు
ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ ఆదివారం సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుంది. ఈ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా అనేక ఆలయాలను మూసివేస్తారు.
గ్రహణాలు ఎప్పుడు ఏర్పడతాయంటే?
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం నవ గ్రహాలలో రాహువు, కేతువులను అశుభ గ్రహాలని అంటారు. సూర్యుడిని రాహువు మింగేసినప్పుడు సూర్య గ్రహణం ఏర్పడుతుందని, చంద్రుడిని కేతువు మింగినప్పుడు చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతారు. ఈ గ్రహణాలు ఏర్పడే సమయాన్ని చెడు కాలంగా భావిస్తారు.
గ్రహణ కాలంలో దేవాలయాలు ఎందుకు మూసివేస్తారు?
గ్రహణం సంభవించిన సమయంలో భూమిపై నేరుగా అతి నీల లోహిత కిరణాలు పడుతాయి. ఈ కిరణాల ప్రభావం వల్ల మనకు కీడు కలుగుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు ఈ సమయంలో దేవాలయంలోకి ప్రతికూల శక్తులు ప్రవేశించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దేవాలయాల్లోని విగ్రహాలు కూడా తమ శక్తిని కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఈ సమయంలో దేవాలయాల తలుపులను పూర్తిగా మూసివేస్తారు.
అసాధారణ శక్తులను విడుదల చేసే సూర్యచంద్రులు
హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహణాల సమయంలో సూర్య, చంద్రులు అసాధారణ ప్రతికూల శక్తిని విడుదల చేస్తారు.ఈ ప్రతికూల శక్తుల ప్రభావంతో ఆలయాల్లో ఉండే పాజిటివ్ ఎనర్జీకి విఘాతం కలుగుతుంది. దేవాలయాల్లో విగ్రహ ప్రతిష్ట చేసే సమయంలో మంత్రపూర్వకంగా కొన్ని శక్తులను నిక్షిప్తం చేస్తారు. దేవాలయ గోపురాల్లో కాస్మిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. గ్రహణ సమయంలో విడుదలయ్యే కిరణాల ప్రభావంతో కాస్మిక్ ఎనర్జీకి విఘాతం కలిగి విగ్రహాలు తమ శక్తిని కోల్పోయే ప్రమాదముందని ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు చెబుతారు. అందుకే ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీ లోపలకు చేరకుండా దేవాలయ తలుపులను మూసివేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల ప్రతికూల శక్తి బలహీనపడే అవకాశం ఉంటుందని నమ్ముతారు. కాబట్టి ప్రతికూల శక్తులను నిరోధించడానికి గ్రహణాల వేళ గుడి తలుపులను పూర్తిగా మూసి వేయడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం.
గ్రహణం వేళ ఏమి తినకూడదా!
గ్రహణం సంభవించినప్పుడు ఆ కిరణాల ప్రభావంతో మనం తినే ఆహారపదార్ధాలు కూడా విషతుల్యమవుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రవేత్తలు చెబుతారు. శాస్త్రీయంగా చూసినా కూడా ఆ సమయంలో వచ్చే కిరణాల ప్రభావం నేరుగా ఆహారపదార్థాల మీద పడడం మంచిది కాదని అంటారు. అందుకే గ్రహణం వేళ ఏమీ తినకూడదని అంటారు. అంతేకాదు ఆ కిరణాల ప్రభావం వలన మానవుని జీర్ణశక్తిపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది కాబట్టి గ్రహణం మొదలు కావడానికి మూడు గంటల ముందే ఆహారం తీసుకోవాలని పెద్దలు సూచిస్తారు. తద్వారా గ్రహణం మొదలయ్యే సమయానికి మనం తిన్న ఆహారం జీర్ణమయిపోతుంది కాబట్టి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని పెద్దలు ఇలాంటి నియమం పెట్టారు.
గ్రహణ వేళ గరిక లేదా దర్భ ఆహారపదార్ధాలపై వేసి తీరాలా?
గ్రహణం సమయంలో విడుదలయ్యే చెడు కిరణాల ప్రభావం పడితే తినే ఆహార పదార్ధాలు కలుషితమవుతాయి కాబట్టి వాటిపై గరిక లేదా దర్భలు వేయాలని శాస్రం చెబుతోంది. అయితే ఎందుకు గరిక, దర్భలు వేయాలంటే చెడు కిరణాల ప్రభావం వీటిపై ఏ మాత్రం ఉండదు. ఇందుకు నిదర్శనం ఏమిటంటే రామాయణంలో సీతమ్మ వారు రావణాసురునితో మాట్లాడాల్సి వచ్చిన ప్రతి సందర్భంలో తనకు రావణునికి మధ్య గరిక ఉంచి మాట్లాడేదంట! రావణుని పాపపు దృష్టి తనను సోకకుండా ఉండడానికే సీతమ్మ ఇలా చేసేదని వాల్మీకి మహర్షి కూడా రామాయణంలో వివరించి ఉన్నారు.
గ్రహణ సమయంలో గర్భిణీలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా?
ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. మన పెద్దలు గ్రహణ సమయంలో ఆ కిరణాలు తగలకుండా గర్భిణీలు గ్రహణం పూర్తయ్యే వరకు చీకటి గదిలో ఉంచేవారు. చంద్ర గ్రహణం సమయంలో గర్భవతులు బయట తిరిగితే కడుపులో శిశువుకు హాని జరుగుతుందని, ఏమీ తినకూడదని, గోళ్ళు గిల్లుకోకూడదని పూర్వం నుండి భారతదేశంలో నమ్మకం ఉంది. శాస్త్రీయంగా చూస్తే కడుపులో ఉన్న శిశువు చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది కాబట్టి చెడు కిరణాల ప్రభావం తగలకుండా ఉండడానికే మన పెద్దలు గర్భిణీ స్త్రీల విషయంలో ఈ నిబంధనలు ఏర్పాటు చేసారు.
శాస్త్రీయ కోణం
మన పూర్వీకులు ఏర్పాటు చేసిన ఆచార నియమాల వెనుక అద్భుతమైన శాస్త్రీయ కోణం దాగి ఉంది. ఖగోళ శాస్త్రం ప్రకారం చంద్ర గ్రహణం వేళ విడుదలయ్యే అతి గాఢమైన కిరణాల నుంచి ముప్పు ఉందని తెలుస్తోంది. అందుకే ఆ కిరణాల నుంచి రక్షణ కోసమే పెద్దలు ఈ నియమాలు ఏర్పాటు చేసి ఉంటారని అంటారు.
గ్రహణం వేళ తెరచి ఉండే ప్రత్యేక ఆలయాలు
సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం సందర్భంగా, దేశంలోని ఇతర ఆలయాలన్నీ మూసి ఉన్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని రెండు ఆలయాలు మాత్రం తెరిచే ఉంటాయి. అంతేకాదు గ్రహణకాలంలో ఇక్కడ ప్రత్యేక పూజలు కూడా జరుగుతాయి.
శ్రీకాళహస్తి
చిత్తూరు జిల్లా శ్రీకాళహస్తి ఆలయాన్ని గ్రహణం వేళ కూడా తెరచి ఉంచడమే కాకుండా ప్రత్యేక పూజలు కూడా జరుగుతాయి. శ్రీకాళహస్తి ఆలయంలో నవగ్రహ కవచం ఉంది. ఈ కారణంగా గ్రహణం ఏర్పడినా ఆలయంలోని దైవశక్తి క్షీణించదని అంటారు. అందుకే గ్రహణం సమయంలోనూ ఆలయాన్ని తెరిచి ఉంచుతారు.
పాదగయ క్షేత్రం
తూర్పుగోదావరి జిల్లా పిఠాపురంలోని పాదగయ క్షేత్రంలో కొలువుదీరిన కుక్కుటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం కూడా గ్రహణం రోజున తెరిచే ఉంటుంది. చంద్రగ్రహణ సమయంలో ఇక్కడ విశేష పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు.
గ్రహణం గురించిన పూర్తి విశేషాలు తెలుసుకున్నాం కదా! మన సందేహాలకు కూడా సమాధానం దొరికినట్లే! రానున్న చంద్ర గ్రహణం రోజు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుందాం. శుభ ఫలితాలను పొందుదాం. - శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.