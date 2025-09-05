'గ్రహణ దోషాలు' పోగొట్టే శక్తివంతమైన పరిహారాలు సూచిస్తున్న జ్యోతిష్యులు!
Chandra Grahan 2025 Date and Remedies : కొంతమంది లైఫ్లో ఎంత కష్టపడినా మంచి సక్సెస్ని పొందడంలో ఆటంకాలు ఎదుర్కొంటుంటారు. మనశ్శాంతి లేకపోవడం, మానసిక, ఆరోగ్య సమస్యలతో సతమతమవుతుంటారు. ఈ సమస్యలన్నింటికీ జాతక చక్రంలో ఉండే గ్రహణ దోషాలే కారణం కావొచ్చంటున్నారు జ్యోతిష్యులు. ఇంతకీ, గ్రహణ దోషాలు అంటే ఏమిటి? ఒకవేళ జాతక చక్రంలో గ్రహణ దోషాలు ఉంటే అవి తొలగించుకోవడానికి ఎలాంటి సులభమైన పరిహారాలు పాటించాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
గ్రహణ దోషాలు అంటే ఏమిటి?
సాధారణంగా ఎప్పుడైనా సూర్యగ్రహణం వస్తే సూర్యుడి శక్తి, చంద్రగ్రహణం వస్తే చంద్రుని శక్తి తగ్గిపోవడం జరుగుతుంటుంది. ఈ గ్రహణాలు అనేవి రాహువు, కేతువుల వల్ల వస్తాయి. ఎలాగైతే సూర్య, చంద్రులకు రాహువు, కేతువు గ్రహాల వల్ల గ్రహణం వస్తుందో, అలాగే జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో కూడా మనకు జాతక చక్రంలో సూర్యుడు రాహువు లేదా కేతువుతో కలిస్తే సూర్యగ్రహణ దోషం ఏర్పడుతుంది. అలాగే, చంద్రుడు రాహువు లేదా కేతువు గ్రహంతో కలిస్తే 'చంద్రగ్రహణ దోషం' ఏర్పడుతుందని చెబుతున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.
సూర్యగ్రహణం ఏర్పడితే జాతకంలో ఏం జరుగుతుందంటే, లైఫ్లో సక్సెస్, సెటిల్మెంట్, ప్రమోషన్స్ విషయాల్లో ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయంటున్నారు. అదేవిధంగా, చంద్రుడికి గ్రహణం పడితే జీవితంలో మనశ్శాంతి ఉండకపోవడం, ఎప్పుడు మానసిక సమస్యలు వెంటాడడం జరుగుతుందంటున్నారు మాచిరాజు.
సూర్యగ్రహణ దోషం పోవాలంటే?
ఎవరి జాతక చక్రంలోనైనా సూర్య గ్రహణ దోషం ఏర్పడితే ఈ పరిహారాలు పాటిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్. ఈ గ్రహణ దోషం ఉన్నప్పుడు అమావాస్య, పౌర్ణమి సమయాల్లో అన్నదానం చేయడం, దేవాలయాలను సందర్శించడం చేస్తుండాలి. అలాగే, ముఖ్యమైన పనుల మీద బయటకు వెళ్లినప్పుడు తల్లిదండ్రుల పాదాలకు నమస్కరించి వెళ్లాలి. ఇవి చేసుకుంటే సూర్యగ్రహణ దోషాన్ని తొలగించుకోవచ్చంటున్నారు. ఫలితంగా జీవితంలో మంచి వృద్ధి, సక్సెస్ సాధించవచ్చంటున్నారు.
చంద్రగ్రహణ దోషం తొలగిపోవాలంటే?
ఈ ఏడాది(2025) సెప్టెంబరు 7 భాద్రపద పౌర్ణమి నాడు రాహుగ్రస్త సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుంది. మరి, ఈ సంద్భరంగా చంద్రగ్రహణ దోషం ఉన్నవారు ఈ శక్తివంతమైన పరిహారం పాటించడం ద్వారా ఆ దోషాన్ని సులభంగా పోగొట్టుకోవచ్చంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.
ఆ పరిహారం ఏంటంటే?
- పేదింటి ఆడపిల్లలకు పెళ్లి కోసం కొంత ధన సహాయం చేయాలి. అంటే, ఆ అమ్మాయి పెళ్లికి పుస్తెమెట్టెలు, భోజనాలు ఇలా దేనికో ఒకదానికి కొంత ఆర్థిక సహాయం అందించడం చేయాలంటున్నారు. ఇలా చేస్తే జాతక చక్రంలో చంద్రగ్రహణ దోషం తొలగిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు మాచిరాజు.
- ఎవరికైనా సరే జాతక చక్రంలో సూర్యుడు రాహువు, కేతువు గ్రహాలతో కలిసి ఉంటే ప్రభుత్వం ఉద్యోగం కోసం ఎంత ప్రయత్నించినా నిరాశే ఎదురవుతుందంటున్నారు. అలాగే, లైఫ్లో ఎంత కష్టపడినా ప్రమోషన్ రాదట. మొత్తంగా జీవితంలో ఎదుగుదల అనేది ఉండదంటున్నారు జ్యోతిష్యులు.
- ఎవరి జాతక చక్రంలోనైనా చంద్రుడు రాహువుతో కలిస్తే ప్రశాంతత అనేది ఉండదట. ఫలితంగా అలాంటి వారు ప్రతి చిన్న విషయాన్ని డీప్గా థింక్ చేసి అనవసరమైన భయాన్ని పెట్టుకుంటూ ఉంటారని చెబుతున్నారు.
- అలాగే, చంద్రుడు కేతువుతో కలిస్తే విపరీతమైన దూకుడుతనం ఉంటుందట. అంటే, ఎవరినీ లెక్క చేయరు. ఫలితంగా వివిధ సమస్యలు వస్తుంటాయంటున్నారు. ముఖ్యంగా కుటుంబ సంబంధాలన్నీ దెబ్బతింటాయట. లైఫ్ పార్ట్నర్ తప్ప మిగతా రిలేషన్స్ అన్నీ ఇబ్బందుల్లో పడే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు.
- అందుకే, చంద్రగ్రహణ దోషం ఉన్నవారు పైన చెప్పిన పరిహారం పాటించడం వల్ల ఆ దోషం నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చంటున్నారు. ఫలితంగా లైఫ్లో మంచి విజయాలను సాధిస్తూ సమస్య శుభాలను సిద్ధింపచేసుకోవచ్చంటున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
