నవంబర్​ 12న ఉత్థాన ఏకాదశి - ఆ రోజున ఈ దీపం వెలిగిస్తే.. మహా విష్ణువు అనుగ్రహం మీపైనే!

How to Lighting Chandana Deepam on Uttana Ekadashi: హిందూ పంచాంగం ప్రకారం.. ప్రతి సంవత్సరమూ కార్తిక మాసం శుక్ల పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశి తిథిని ఉత్థాన ఏకాదశి అంటారు. పురాణాల ప్రకారం.. ఆషాఢ మాసం శుద్ధ ఏకాదశి రోజున శ్రీ మహా విష్ణువు యోగ నిద్రలోకి వెళ్లి.. సరిగ్గా నాలుగు నెలల తర్వాత కార్తిక మాసం శుద్ధ ఏకాదశి రోజున యోగ నిద్ర నుంచి మేల్కొంటాడు. అందుకే దీన్ని దేవుత్థాని ఏకాదశి అని పిలుస్తారు. ఈ సంవత్సరం ఉత్థాన ఏకాదశి నవంబర్​ 12వ తేదీన వచ్చింది. ఈ పవిత్రమైన రోజున శ్రీ విష్ణు మూర్తిని ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు. ఈరోజున మహా విష్ణువును ఆరాధించి, ఉపవాసం ఉండటం వల్ల కోరిన కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయని చాలా మంది విశ్వసిస్తారు. అయితే.. ఈ ఉత్థాన ఏకాదశి రోజు శ్రీమహా విష్ణువు సంపూర్ణ అనుగ్రహం కలగాలంటే గృహంలో అయితే చందన దీపాన్ని, ఆలయాల్లో అయితే నందా దీపాన్ని వెలిగించాలని చెబుతున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యుడు మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్​. మరి ఈ దీపాలను ఎలా వెలిగించాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం..

చందన దీపం వెలిగించే విధానం:

ముందు ఇంటిని శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పూజగదిని అలంకరించుకోవాలి.

అనంతరం లక్ష్మీనారాయణుల చిత్రపటానికి గంధం, కుంకుమ బొట్లు పెట్టాలి. ఒకవేళ లక్ష్మీ నారాయణుల ఫొటో లేకపోతే రాముడు, కృష్ణుడు, నరసింహస్వామి, వేంకటేశ్వర స్వామి.. ఇలా విష్ణు స్వరూపానికి సంబంధించిన చిత్రపటానికి బొట్లు పెట్టాలి.

అనంతరం ఆ ఫొటో వద్ద ప్రమిదలో ఆవు నెయ్యి పోసి మూడు వత్తులు విడిగా వేసి దీపం వెలిగించాలి. ఇలా ముందుగా మామూలు దీపం పెట్టిన తర్వాత చందన దీపాన్ని వెలిగించాలి.

చందన దీపం వెలిగించేందుకు.. పూజా మందిరంలో పీటను ఉంచి దానికి పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్లు పెట్టాలి. అనంతరం ఆ పీట మీద రాగి లేదా ఇత్తడి పళ్లెంను ఉంచాలి.

ఆ పళ్లెంలో మూడు చోట్ల గంధం, కుంకుమ బొట్లు పెట్టాలి. ఆ తర్వాత తులసి చెట్టు కాండం నుంచి వచ్చిన చందనాన్ని తీసుకోవాలి. ఈ చందనం బయట అన్ని చోట్లా లభిస్తుంది.

కాండం నుంచి వచ్చిన చందనాన్ని తీసుకోవాలి. ఈ చందనం బయట అన్ని చోట్లా లభిస్తుంది. బియ్యప్పిండి, బెల్లం తురుము, ఆవుపాలు, చందనం కలిపి పిండి ప్రమిదను సిద్ధం చేసుకోవాలి. దీనిని చందన దీపం అంటారు.

ఇలా సిద్ధం చేసుకున్న చందన దీపాన్ని రాగి లేదా ఇత్తడి పళ్లెంలో ఉంచి మూడు చోట్ల గంధం, కుంకుమ బొట్లు పెట్టాలి.

ఆ ప్రమిదలో ఆవు నెయ్యి లేదా నువ్వుల నూనె పోసి మూడు వత్తులు విడిగా వేసి దీపం పెట్టాలి. లేదా ఆ చందన ప్రమిదలో ఆవు నెయ్యిలో ముంచిన 2 కుంభ వత్తులు ఉంచి దీపాన్ని వెలిగించాలి.

ఇలా ఉత్థాన ఏకాదశి రోజు చందన దీపం వెలిగిస్తే శ్రీ మహా విష్ణువు అనుగ్రహంతో సిరి సంపదలు లభిస్తాయని చెబుతున్నారు.

సాయంకాలం ఇలా చేయాలి: ఉత్తాన ఏకాదశి రోజు సాయంత్రం పూట విష్ణు సంబంధ ఆలయాల్లో నందా దీపం వెలిగించాలని చెబుతున్నారు. నందా దీపం అంటే.. ఎక్కువ సమయం వరకు దీపం కొండెక్కకుండా ఉంటే దానిని నందా దీపం అంటారు. ఇందుకోసం..