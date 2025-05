ETV Bharat / spiritual

"శివుడికి అత్యంత ఇష్టమైన ఆకు మారేడు - ఈ చెట్టును ఇంట్లో పెంచితే ఏం జరుగుతుంది?" - WHEN TO PLUCK BILVA PATRA

Published : May 18, 2025 at 4:12 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Which Day is Good to Pluck Maredu Leaves : త్రినేత్రుడు, త్రిగుణాతీతుడు అయిన పరమేశ్వరుడికి మారేడు దళాలంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే, నిత్యం శివాలయాలలో బిల్వార్చనలు (మారేడు దళాలతో అర్చనలు), పర్వ దినాలప్పుడు లక్ష బిల్వార్చనలు జరుపుతుంటారు శివ భక్తులు. అంతేకాదు, పురాణాల ప్రకారం కేవలం మారేడు దళాలను శివలింగానికి అర్పించడం సులభంగా పుణ్యాన్ని సంపాదించవచ్చని భక్తులు నమ్ముతుంటారు. మరి, అంతటి విశిష్టత కలిగిన మారేడు చెట్టు, బిల్వ పత్రాలను తెంపే విషయంలో కొన్ని ప్రత్యేక నియమాలు పాటించడం చాలా అవసరమంటున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్. అప్పుడే మీ పూజలకు మంచి ఫలితం దక్కి అద్భుతమైన శుభ ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయంటున్నారు. మరి, ఆ నియమాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Bilva Plant (Getty Images)

మారేడు మొక్క ఇంట్లో పెంచుకోవచ్చా?

జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, మారేడు మొక్కను ఇంటి ఆవరణలో పెంచితే చాలా మంచిదట. ఈ మొక్క ఇంట్లో ఉండడం ఐశ్వర్యాన్ని ఇవ్వడంతో పాటు మంచి శుభ ఫలితాలను కలిగిస్తుందంటున్నారు జ్యోతిష్యులు మాచిరాజు.

ఏ దిశలో ఉండాలంటే?