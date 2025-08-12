ETV Bharat / spiritual

ఆ ఆలయంలో నలుపు రంగులో హనుమ! శని ప్రభావమే కారణమా? - BLACK HANUMAN TEMPLE

హనుమ విగ్రహం నల్లని రంగులో ఉండటానికి అసలు కారణం మీకు తెలుసా?

Black Hanuman Temple
Black Hanuman Temple (ETV Bharat)
Published : August 12, 2025

Black Hanuman Temple: దేశవ్యాప్తంగా హనుమంతునికి ఎన్నో ఆలయాలు ఉన్నాయి. అసలు హనుమంతుడు చిరంజీవి అని, ఇప్పటికి హిమాలయాల్లో తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నాడని అంటారు. రామభక్త హనుమాన్​ని ఆరాధిస్తే కార్యసిద్ధి, ఐశ్వర్యం, శత్రుజయం ఉంటాయని విశ్వాసం. హనుమకు మన దేశంలో అనేక ఆలయాలు ఉన్నాయి. సాధారణంగా ఏ ఆలయంలో చూసినా హనుమ విగ్రహం సింధూర వర్ణంలో కానీ వెండి తొడుగుతో కానీ ఉంటుంది. కానీ నల్లని హనుమ విగ్రహం ఉన్న ఆలయం ఎక్కడ ఉంది? ఆ ఆలయ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

నల్లని హనుమంతుని విగ్రహం ఎక్కడుంది?
జైపూర్​లోని హవా మహల్ సమీపంలో ఉన్న హనుమంతుని ఆలయంలోని హనుమ విగ్రహం నల్లని రంగులో ఉంటుంది. ఈ ఆలయంలో హనుమంతుడు తూర్పు ముఖంగా వెలసి భక్తులచే పూజలందుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ హనుమంతుని విగ్రహం నల్లగా ఉండటం వెనుక ఉన్న పౌరాణిక రహస్యం గురించి తెలుసుకుందాం.

సూర్యునికి హనుమ గురుదక్షిణ
వాయు పురాణం ప్రకారం హనుమంతుడు సూర్యుని వద్ద విద్యలను అభ్యసించాడని తెలుస్తోంది. విద్యాభ్యాసం పూర్తయ్యాక హనుమ సూర్యుని గురుదక్షిణగా ఏమి ఇవ్వాలో కోరుకోమన్నాడంట! అప్పుడు సూర్యుడు హనుమతో తన కుమారుడు శనీశ్వరుడు తన మాట వినకుండా తనను విడిచి వెళ్లాడని అతనిని తిరిగి తీసుకురావాలని అభ్యర్థించాడు. ఇదే తనకు ఇవ్వాల్సిన గురుదక్షిణ అని సూర్యుడు హనుమతో చెప్పాడు.

శనీశ్వరుని వద్దకు వెళ్లిన హనుమ
తన గురువైన సూర్యునికి గురుదక్షిణ ఇవ్వడం కోసం హనుమంతుడు శనీశ్వరుడి వద్దకు వెళ్లి సూర్యుని కోరికను వివరించి అతని తండ్రి వద్దకు తిరిగి రావాలని ప్రార్ధించాడు. కానీ హనుమంతుని చూసిన శనీశ్వరునికి చాలా కోపంగా కలిగిందంట! ఆ కోపంతోనే శనీశ్వరుడు హనుమను చూడగా, ఆ కోపాగ్నికి హనుమంతుడి ఛాయ నల్లగా మారిందట!

హనుమకు శనిదేవుని వరం
శనీశ్వరుని దృష్టికి హనుమ ఛాయ నల్లగా మారింది కానీ, హనుమకు ఎలాంటి ఆపద కలగలేదు. శని తీక్షణ దృష్టి హనుమను ఏమి చేయలేకపోయింది. అంతేకాదు హనుమంతుడు శనీశ్వరుడిని ఒప్పించడంలో విజయం సాధించాడు. అది చూసిన శని ప్రసన్నుడై హనుమంతుని భక్తికి కార్య దీక్షకు సంతోషించాడు. శనివారం హనుమను పూజించిన వారికి శని బాధలుండవని హనుమకు శని భగవానుడు వరం కూడా ఇచ్చాడు. అందుకే శనివారం హనుమకు 11 ప్రదక్షిణలు చేస్తే ఏలినాటి శని బాధలుండవని విశ్వాసం.

పిల్లల ఆరోగ్యానికి రక్ష
ఈ ఆలయంలో హనుమంతుని ఆశీస్సులతో ఒక అద్భుతమైన దారాన్ని తయారు చేసే అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్న చిన్న పిల్లలకు రక్షగా కడితే అనారోగ్య సమస్యలు తొలగిపోయి స్వస్థత చేకూరుతుందని విశ్వాసం. అందుకే ఇక్కడ ఇచ్చే రక్ష కోసం కోసం దేశ విదేశాల నుంచి ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తారు.

పూజోత్సవాలు
జైపూర్​లోని ఈ ప్రత్యేక హనుమంతుని ఆలయంలో ప్రతిరోజూ విశేష పూజలు, అర్చనలు, మూడు సంధ్యలలో హారతులు జరుగుతాయి. ప్రతిరోజూ భక్తులు ఇక్కడ హనుమంతుని దర్శనం కోసం భక్తులు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వస్తారు. విశేషించి మంగళవారం, శనివారాల్లో ఈ ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. నిత్యపూజలతో పాటు ప్రతి మంగళ, శనివారాల్లో ఈ ఆలయంలో సామూహిక హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం, సుందరకాండ పారాయణం వంటివి జరుగుతాయి. మహిమాన్వితమైన ఈ హనుమాన్ ఆలయాన్ని మనం కూడా దర్శిద్దాం.తరిద్దాం!
జై శ్రీరామ్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

