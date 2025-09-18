ఒకే చోట 7శివాలయాలు- ఒక్కసారి దర్శించుకుంటే అనారోగ్య సమస్యలు మటుమాయం!
ఒకే చోట 7 శివాలయాలు – ఇలాంటివి భారత్లో మరెక్కడా లేవు! త్రిమూర్తులు కలిసి పూజలందుకునే ఏకైక ఆలయం ఇదే!
Published : September 18, 2025 at 4:00 AM IST
Bhairavakona Siva Temple : కొండల్ని తొలిచి ఆలయాలుగా చెక్కడం అన్నది భారతదేశంలో ప్రాచీనకాలం నుంచీ ఉన్నదే! పల్లవ శిల్పకళా చాతుర్యానికి ప్రతీకగా నిలిచిన భైరకోనలో త్రిమూర్తులు వెలసి ఉండడం ఒక విశేషం. ఎక్కడలేని విధంగా ఒకేచోట 7 శివాలయాలు వివిధ పేర్లతో ఉండడం మరో విశేషం ఇక్కడ. ఎన్నో అద్భుతాలకు నిలయమైన భైరవ కోన విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
భైరవ కోన ఎక్కడుంది?
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లా చంద్రశేఖరపురం మండలంలోని అంబవరం కొత్తపల్లి గ్రామానికి 5 కిమీ దూరంలో భైరవ కోన వెలసి ఉంది. 9వ శతాబ్దానికి చెందిన శైవ పుణ్యక్షేత్రం భైరవకోన గుహలకు పౌరాణిక, చారిత్రక ప్రాశస్త్యం ఉంది.
భైరవ కోన చరిత్ర
పల్లవుల చరిత్రకు అద్దం పట్టే భైరవ కోన గుహల నిర్మాణం వాస్తవానికి ఏడో శతాబ్దం నుంచి చాళుక్యుల కాలం వరకూ అంటే 11వ శతాబ్దంవరకూ కొనసాగి ఉంటుందని భావిస్తారు. భైరవకోన దేవాలయంలో భైరవమూర్తి శిల్పం ఉన్నందున ఈ ప్రాంతానికి భైరవకోన అని భైరవకొండ అని పేరు వచ్చినట్లుగా ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది. పూర్వం ఈ ఈ ప్రాంతాన్ని కాలభైరవుడు అనే చక్రవర్తి పాలించాడనీ అందుకే ఇది భైరవకోన అయిందని కూడా అంటారు. అందుకు సాక్ష్యంగా ఈ ప్రాంతం చుట్టూతా కోటల ఆనవాళ్లు కూడా కనిపిస్తాయి.
అద్భుతమైన గుహాలయాలు
సుమారు 250 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ నల్లమల అరణ్యంలో ఎక్కడ చూసినా దేవీ దేవతల శిలారూపాలే కనిపిస్తుంటాయి. భైరవ కోనలోకి ప్రవేశించగానే ముందుగా పెద్ద ఆంజనేయస్వామి విగ్రహం కనిపిస్తుంది. ఆ పక్కనే ఉన్న వంతెన మీద నుంచి వెళ్తే ఒకే కొండరాతిలో చెక్కిన తొమ్మిది గుహాలయాలు కనిపిస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా శివాలయాలు కావడం విశేషం. శశినాగ, రుద్రేశ్వర, విశ్వేశ్వర, నగరికేశ్వర, భర్గేశ్వర, రామేశ్వర, మల్లికార్జున, పక్షమాలిక, లింగ రూపాలలో శివుడు ఈ తొమ్మిది ఆలయాలలో వెలసి ఉండడం విశేషం.
త్రిమూర్తులు ఒకేచోట!
దేశంలో ఎక్కడా బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులను ఒకే చోట పూజించే ఆలయాలు ఉండవు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం, త్రిమూర్తులు ఒకే చోట కొలువై ఉన్నారు. శివుని కోసం చెక్కిన ఈ గుహాలయాలలో శివుడు మధ్యన గర్భగుడిలో లింగ రూపుడై పూజలందుకుంటుంటే, ఆలయ ప్రవేశ గోడమీద బ్రహ్మ, విష్ణువుల విగ్రహాలు చెక్కి ఉన్నాయి. ప్రతి ఆలయానికి ముందు ఎడమవైపు విఘ్నేశ్వరుడు, కుడివైపు ఆలయం చెక్కిన శిల్పి విగ్రహాలుంటాయి. ఈ ఆలయాలన్నీ ఒకే శిల్పి చెక్కడం మరింత విశేషం.
త్రిముఖ దుర్గ ఆలయం
శివాలయాల వరుసలో కింద ఆలయంలో వెనుకభాగంలో త్రిముఖ దుర్గ అర్ధశిల్పం వెలసి ఉండగా, ముందు వైపు భర్గేశ్వర శివలింగం ఉంటుంది. దుర్గాదేవి కుడివైపు ముఖం మహాకాళి నోట్లోంచి జ్వాల వస్తూ వుంటుంది. మధ్యన మహలక్ష్మి ప్రసన్న వదనంతో ఉండగా, ఎడమవైపు మహా సరస్వతీదేవి వెలసి ఉంటుంది. అయితే ఎక్కడా లేనివిధంగా ఇక్కడ సరస్వతీదేవి అద్దం చూసుకుంటూ ఉంటుంది. దీనికి ఎదురుగా ఉన్న చిన్న కోనేరులో కార్తిక పౌర్ణమి రోజు చంద్రకిరణాలు ఆ నీటిలోపడి ఆ వెలుగు అమ్మవారిమీద పడుతుంది. ఆ అద్భుతాన్ని తిలకించడానికి భక్తులు కార్తిక పౌర్ణమి రోజు తండోపతండాలుగా తరలి వస్తారు.
జలపాత సౌందర్యం
ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం పక్క నుంచి లోపలకు వెళ్తే 200 మీటర్ల ఎత్తునుంచి దూకే జలపాతం సందర్శకులకు కనువిందు చేస్తుంది. ఈ జలపాతం తాను పయనించే మార్గంలో అరుదైన వైద్య మూలికల మోసుకుని ప్రవహించటంతో ఆ నీటిలో స్నానం చేసిన వారికి అనేక రుగ్మతల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని నమ్మకం. అందుకే వేసవిలో నీరు ఎంత తక్కువ వున్నా భైరవ కోనకు వచ్చిన వారిలో చాలామంది తప్పకుండా ఈ జలపాతంలో స్నానం చేస్తుంటారు.
నిత్యాన్నదానం
జలపాతంకు చేరుకునే మార్గంలోనే నిత్యాన్నదాన సత్రం కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఏడాది పొడవునా రెండుపూటలా భక్తులకు అన్నప్రసాదాన్ని అందిస్తారు.
ప్రకృతి సోయగాల నడుమ వెలసిన అతి ప్రాచీనమైన ఈ భైరవ కోనను దర్శిస్తే ఇటు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతితో పాటు ఆహ్లాదం కూడా కలుగుతుంది. చారిత్రక వారసత్వపు శిల్పకళా సంపదకు నిలయమైన ఇలాంటి ప్రాచీన ఆలయాల గురించి భవిష్యత్ తరాలకు తెలపడం మన బాధ్యత! ఇలాంటి చారిత్రక సంపదను భద్రంగా కాపాడుకుంటూ భావి తరాలకు పదిలంగా అందించడం మన కర్తవ్యం. మనం కూడా భైరవ కోనను దర్శిద్దాం. శివానుగ్రహం పొందుదాం.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంత వరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.