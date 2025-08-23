Bhadrapada Month 2025: తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం తెలుగు మాసాలలో ఆరవ మాసం భాద్రపద మాసం. భాద్రపదం అనగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది వినాయక చవితి పర్వదినం. కానీ ఇదే నెలలో వరాహ జయంతి, వామన జయంతి, రుషి పంచమి, ఉండ్రాళ్ల తద్ది, పితృదేవతలకు ఉత్తమగతులు కల్పించే మహాలయ పక్ష దినాలు ఇలా భాద్రపద మాసానికి ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. భాద్రపద మాస విశిష్టతను గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఫలప్రదం భాద్రపదం
శ్రావణ మాసం తరువాత వచ్చే భాద్రపద మాసం ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. ఈ మాసంలో పున్నమి చంద్రుడు ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రంలో కానీ, పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలో కానీ సంచరిస్తాడు కాబట్టి ఈ మాసానికి భాద్రపద మాసమని పేరు వచ్చింది. ఈ మాసంలో చేసే నోములు, వ్రతాలు అత్యధిక ఫలాన్ని ఇస్తాయని విశ్వాసం. అసలు కలియుగం భాద్రపదంలోనే మొదలైందని అంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత ఉన్న భాద్రపద మాసం విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.
భాద్రపద మాస విశిష్టత
భాద్రపద మాసంలో శుక్ల పక్షంలో దేవి దేవతల పూజలకు ప్రాధాన్యత ఉంటే, కృష్ణ పక్షంలో పితృ దేవతలకు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఈ పదిహేను రోజులపాటు పితృ దేవతలను స్మరించుకోడానికి విశేషమైనవి. ఈ మాసంలో ఒంటి పూట భోజనం చేస్తే ధన సమృద్ది ఆరోగ్యం ప్రాప్తిస్తాయని పండితులు చెపుతున్నారు. ఉప్పు మరియు బెల్లం దానాలు కూడా ఈ మాసం లో విశేష ఫలితాన్నిస్తాయి.
నోములు - వ్రతాలు
భాద్రపద మాసంలో ముఖ్యంగా కొన్ని వ్రతాలు ఆచరిస్తారు. వాటిల్లో కొన్నింటిని గురించి తెలుసుకుందాం.
హరితాళిక వ్రతం
కొన్ని ప్రదేశాలలో స్త్రీలు భాద్రపద శుక్ల తదియ రోజున హరితాళిక వ్రతం ఆచరిస్తారు. అలాగే సువర్ణగౌరీ, పదహారు కుడుముల తదియ మొదలైనవి చేస్తారు.
బుషి పంచమి
భాద్రపద శుద్ద పంచమి నాడు ఋషి పంచమి జరుపుకొంటారు. ఇది కేవలం ఆడవారికి సంబంధించిన ప్రాయోశ్చితాత్మకమైన వ్రతం. ఈ వ్రతం చేయడం వలన స్త్రీలు ఋతుశ్రావ సమయం లో చేసిన పాపాలన్నీ తొలగి పుణ్య ఫలితం లభిస్తుందని భవిష్యపురాణంలో వివారించి ఉంది. ఈ వ్రతం ఆచరించే వారు ఈ రోజు కొన్ని ప్రత్యేక ఆహార నియమాలు పాటించాలి. బ్రాహ్మణుడికి అరటి పళ్ళు , నెయ్యి , పంచదార , దక్షిణ ఇవ్వాలి.
కేదార వ్రతం
భాద్రపద శుద్ద అష్టమి నాడు కేదారవ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. ఈ వ్రతాన్ని సంప్రదాయ సిద్దంగా ఆచరిస్తుంటారు.
దశావతార వ్రతం
భాద్రపద శుద్ద దశమి నాడు దశావతార వ్రతం ఆచరించడం, దేవ , ఋషి , పితరులకు తర్పణాలు చేయడం ముఖ్యమైన విధులు.
పరివర్తన ఏకాదశి
భాద్రపద శుద్ద ఏకాదశినే పద్మ పరివర్తన ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. తొలి ఏకాదశి రోజున పాల సముద్రం లో శేషతల్పంపై శయనించిన శ్రీమహావిష్ణువు, ఈ ఏకాదశి రోజున ప్రక్కకు పొర్లి పరివర్తనం చెందుతాడు. అందుకే దీన్ని పరివర్తన ఏకాదశి అంటారు. ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే కరువు కాటకాలు తొలగి పోతాయి. ముఖ్యంగా ఈ రోజు సంధ్యా సమయంలో శ్రీ మహా విష్ణువుని పూజిస్తే మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి.
అనంత పద్మనాభ వ్రతం
భాద్రపద మాసం లో శుద్ద చతుర్దశి నాడు అనంత పద్మనాభ చతుర్దశి అంటారు. శేషతల్పసాయిగా నాభికమలం తో శ్రీమహాలక్ష్మి సమేతుడైన శ్రీమహావిష్ణువు ని పూజించి , వ్రతమాచరిస్తే దారిద్ర బాధలు తొలగి ఐశ్వర్య ప్రాప్తి కలుగుతుంది.
మహాలయ పక్షం
భాద్రపద పూర్ణిమతో మహాలయపక్షం ఆరంభమవుతుంది. భాద్రపద బహుళ పాడ్యమి నుంచి అమావాస్య వరకు గల ఈ కాలాన్ని పితృ పక్షం అని కూడా అంటారు. ఈ పదిహేను రోజులలో గతించిన పితరులకు , పూర్వీకులకు తప్పనిసరిగా వారి వారి తిధులను అనుసరించి తర్పణాలు ఇవ్వాలి. అలాగే గతించిన పితరులకు శ్రాద్దాన్ని కూడా యధాశక్తి గా ఈ దినాలలో చేయాలి. ఈ విధంగా మహాలయ పక్షాలలో పితృ దేవతలను పూజిస్తే వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని విశ్వాసం.
దానధర్మాలు
భాద్రపద మాసంలో వచ్చే ముఖ్యరోజుల్లో దానధర్మాలు ఎక్కువగా చేయాలి. భాద్రపద కృష్ణ అమావాస్య అయిన మహాలయమావాస్య రోజున పితృ తర్పణాలు, దానధర్మాలు చేయడం ఆచారం.
ఇంతటి విశిష్టత కలిగిన భాద్రపద మాసంలో దైవారాధన తప్పకుండా చేద్దాం సద్గతులు పొందుదాం.శుభం భూయాత్!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.