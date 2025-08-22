ETV Bharat / spiritual

భాద్రపద మాసంలో వినాయక చవితి ఒకటే కాదు- ఎన్నో పండుగలున్నాయ్​! అవేంటంటే? - BHADRAPADA MASAM FESTIVALS LIST

భాద్రపద మాసంలో పండుగలు - పుణ్యతిథులు

Bhadrapada Masam Festivals List
Bhadrapada Masam Festivals List (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 22, 2025

Bhadrapada Masam Festivals List : నోములు, వ్రతాలతో హడావిడి చేసిన శ్రావణ మాసం వెళ్లిపోయి భాద్రపద మాసం రాగానే కొంత హడావిడి తగ్గినా ఈ మాసంలో కూడా పండుగలకు కొదువ లేదు. ముఖ్యంగా తెలుగు సంవత్సరంలో ఆరో మాసమైన భాద్రపద మాసంలో పితృదేవతలకు ప్రీతికరమైన మహాలయ పక్షాలు వస్తాయి. వీటితో పాటు ఈ మాసంలో ఇంకా ఏమేమి పండుగలు, ఎలాంటి పుణ్య తిధులు వస్తాయో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ముక్తిదాయకం - భాద్రపదం
వర్ష ఋతువులో వచ్చే భాద్రపద మాసం హిందూ సాంప్రదాయంలో ఒక ముఖ్యమైన మాసంగా భావిస్తారు. ఈ మాసంలో చేసే పూజలు, వ్రతాలు, దానాలు అధిక ఫలాన్ని ఇస్తాయని, ముక్తిని ప్రసాదిస్తాయని నమ్మకం. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఈ నెలలో పౌర్ణమి నాడు పూర్వాబాధ్ర లేదా ఉత్తరాబాధ్ర నక్షత్రం ఉండడం వలన ఈ మాసాన్ని బాధ్రపద మాసం అని అంటారు. ఇక ఈ మాసంలో వచ్చే పండుగలు, విశిష్ట తిధులు గురించి తెలుసుకుందాం.

విష్ణు ప్రీతి భాద్రపదంలో పండుగలు - శుభదినాలు

  • ఆగస్టు 24 వ తేదీ ఆదివారం భాద్రపద శుద్ధ పాడ్యమి: భాద్రపద మాసం ప్రారంభం, చంద్రోదయం, శ్రీ భగవాన్ వెంకయ్యస్వామి ఆరాధన
  • ఆగస్టు 25 వ తేదీ సోమవారం భాద్రపద శుద్ధ విదియ: వరాహ జయంతి
  • ఆగస్టు 26 వ తేదీ మంగళవారం భాద్రపద శుద్ధ తదియ: హరితాళికా వ్రతం
  • ఆగస్టు 27 వ తేదీ బుధవారం భాద్రపద శుద్ధ చవితి: వినాయక చవితి, గణేష్ నవరాత్రులు ప్రారంభం
  • ఆగస్టు 28 వ తేదీ గురువారం భాద్రపద శుద్ధ పంచమి: ఋషి పంచమి
  • ఆగస్టు 29 వ తేదీ శుక్రవారం భాద్రపద శుద్ధ షష్టి : స్కంద షష్టి
  • ఆగస్టు 30 వ తేదీ శనివారం భాద్రపద శుద్ధ సప్తమి: ఆముక్తాభరణ సప్తమి
  • ఆగస్టు 31 వ తేదీ ఆదివారం భాద్రపద శుద్ధ అష్టమి: పుబ్బ కార్తె ప్రారంభం, దుర్వాష్టమి, కేదారేశ్వర వ్రతం
  • సెప్టెంబర్ 1 వ తేదీ సోమవారం భాద్రపద శుద్ధ నవమి: కేదారనవమి
  • సెప్టెంబర్ 2 వ తేదీ మంగళవారం భాద్రపద శుద్ధ దశమి: తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి పవిత్రోత్సవాలు ప్రారంభం
  • సెప్టెంబర్ 3 వ తేదీ బుధవారం భాద్రపద శుద్ధ ఏకాదశి: పరివర్తన ఏకాదశి, రిషికేష్ శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి వారి పవిత్రోత్సవాలు ప్రారంభం
  • సెప్టెంబర్ 4 వ తేదీ గురువారం భాద్రపద శుద్ధ ద్వాదశి: వామన జయంతి, వామన ద్వాదశి
  • సెప్టెంబర్ 5 వ తేదీ శుక్రవారం భాద్రపద శుద్ధ త్రయోదశి: డా|| శ్రీ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ జయంతి, ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం, మిలాడినబి
  • సెప్టెంబర్ 6 వ తేదీ శనివారం భాద్రపద శుద్ధ చతుర్దశి: అనంత పద్మనాభస్వామి వ్రతం, తిరుమల శ్రీవారి చక్రస్నానం, వినాయక నిమజ్జనం
  • సెప్టెంబర్ 7 వ తేదీ ఆదివారం భాద్రపద శుద్ధ పౌర్ణమి: ఉమామహేశ్వర వ్రతం.
  • సెప్టెంబర్ 8 వ తేదీ సోమవారం భాద్రపద బహుళ పాడ్యమి: మహాలయ పక్షారంభం
  • సెప్టెంబర్ 10 వ తేదీ బుధవారం భాద్రపద బహుళ తదియ: ఉండ్రాళ్ళ తదియ బృహత్యుమా వ్రతం
  • సెప్టెంబర్ 11 వ తేదీ గురువారం భాద్రపద బహుళ చవితి: సంకష్ట హర చతుర్థి
  • సెప్టెంబర్ 14 వ తేదీ ఆదివారం భాద్రపద బహుళ సప్తమి: భానుసప్తమి
  • సెప్టెంబర్ 15 వ తేదీ సోమవారం భాద్రపద బహుళ అష్టమి: మధ్వాష్టమి, ఆరుద్రాష్టమి
  • సెప్టెంబర్ 17 వ తేదీ బుధవారం భాద్రపద బహుళ ఏకాదశి: సర్వ ఏకాదశి, ధర్మప్రభ ఏకాదశి, కన్యా సంక్రమణం, శ్రీ విశ్వకర్మ జయంతి
  • సెప్టెంబర్ 20 వ తేదీ శనివారం భాద్రపద బహుళ చతుర్దశి: మాసశివరాత్రి

సెప్టెంబర్ 21 వ తేదీ ఆదివారం భాద్రపద బహుళ అమావాస్య: మహాలయ అమావాస్య. ఈ రోజుతో భాద్రపద మాసం పూర్తవుతుంది. మరుసటి రోజు నుంచి పరమ పవిత్రమైన దేవి శరన్నవరాత్రులు ప్రారంభం అవుతాయి. భాద్రపద మాసంలో రానున్న పండుగలు, తిథులు శాస్త్రంలో సూచించిన విధంగా జరుపుకుందాం. సకల శుభాలను పొందుదాం. శుభం భూయాత్!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

